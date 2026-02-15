ANZEIGE
Behringer Ring Stinger, Effektgerät

Jetzt wird's psychedelisch

15. Februar 2026
Behringer Ring Stinger

Behringer Ring Stinger

Mit dem Behringer Ring Stinger versetzt uns Behringer zurück in die Neunziger. Das Pedal ist eine detailgetreue Wiederbelebung eines legendären Effektgeräts der Firma Lovetone und verschmilzt Ringmodulation mit Fuzz.

Behringer Ring Stinger
Behringer Ring Stinger Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
98,00€ Thomann

Der Behringer Ring Stinger

Der Behringer Ring Stinger ist ein Ring Modulator und Octa-Fuzz in einem Gehäuse und stellt damit ein mächtiges Werkzeug für Sounddesign und experimentelle Musik dar.

Behringer Ring Stinger Vollansicht

Die Bedienoberfläche ist reich bestückt und lädt geradezu ein, dem Pedal psychedelische Sounds zu entlocken. Die Steuerung erfolgt über eine Vielzahl von Parametern: Depth/Manual regelt die Intensität, während Rate die Geschwindigkeit des integrierten LFOs bestimmt. Die VCO Freq. justiert die Frequenz des internen Oszillators. Drive regelt natürlich die Intensität des Fuzz.

Timbre sowie Blend erlauben eine präzise Abstimmung der Klangfarbe und des Mischverhältnisses zwischen Dry- und Wet-Signal. Ein LFO-Drehschalter ermöglicht die Wahl zwischen Triangle- und Square-Waveforms, während der VCO-Schalter Wellenformen von Sine über Sawtooth bis Square bietet.

Behringer Ring Stinger Rückseite

Rückseite

Die drei Fußschalter für LFO-Unlock, Bypass und den Oct./Ring-Modus erlauben einen flexiblen Einsatz der klanglichen Möglichkeiten. Der Ring Stinger ist damit nicht nur für Gitarristen interessant, sondern ebenso für Bass, Synthie-Spieler oder E-Geiger.

Neben dem Mono-Ein- und Ausgang gibt es einen Carrier-Input sowie einen VCO-Output. Besonders hervorzuheben sind die CV-Eingänge für LFO Depth und VCO CV, die eine dynamische Steuerung via Expression-Pedal oder externe Steuerspannungen (0 V bis +5 V) erlauben.

Preis und Verfügbarkeit

Der Behringer Ring Stinger kostet bei Thomann nur 98,- Euro. Lieferbar ist er aber leider erst in einigen Monaten.

Links

