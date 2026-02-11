Mehr Reichweite für StageConnect

Mit dem Behringer SC-RE wurde heute in einem offiziellen Video ein sehr kompakter Reichweitenverlängerer für das StageConnect-System vorgestellt. Das kleine Kästchen wirkt unscheinbar, soll in der Praxis aber ein konkretes Problem lösen: Zu kurze Kabelstrecken bei größeren Setups. StageConnect ist als Mehrkanalverbindung über ein einzelnes XLR-Kabel konzipiert, über das bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit sehr geringer Latenz übertragen werden können.

Zusätzlich werden über diese Leitung auch Daten, MIDI und Strom übertragen. Für viele Anwendungen reicht das problemlos aus, bei größeren Distanzen stößt das System aber schnell an seine physikalischen Grenzen.

Von 40 auf 80 Meter

Mit hochwertigen 110-Ohm-Leitungen sind bei StageConnect rund 40 Meter Strecke realistisch. Genau hier kommt das Behringer SC-RE ins Spiel, denn das Gerät wird in die bestehende Verbindung eingeschleift und verdoppelt die maximale Strecke auf bis zu 80 Meter. Wichtig ist, dass diese Verlängerung nur einmal pro Signalweg genutzt werden kann.

Affiliate Links Behringer WING Compact Kundenbewertung: (101) 2.289,00€

Einfache Integration des Behringer SC-RE

Das Gerät verfügt über zwei StageConnect-Ports, die als Client und Host ausgeführt sind. Der Client-Anschluss führt in Richtung des Mischpults, beispielsweise zur Behringer WING, während der Host-Anschluss die Verbindung zu weiteren StageConnect-Geräten übernimmt. Die Stromversorgung erfolgt direkt über StageConnect, ein separates Netzteil ist also nicht erforderlich. Im Video ist außerdem ein USB-C-Port zu sehen, der vermutlich für Firmware-Updates vorgesehen ist. Preise und konkrete Verfügbarkeiten sind bisher nicht bekannt. Sie dürften aber in den nächsten Tagen auf der Website von Behringer erscheinen.