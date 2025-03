Günstige In Ears für Studio und Bühne

Behringer hat so eben neue In Ear Kopfhörer vorgestellt. Insgesamt vier neue Modelle sollen zeitnah auf den Markt kommen. Diese hören auf die Namen Behringer SD251-CL PRO und SD251-CK PRO sowie Behringer MO240-CL PRO und MO240-CK PRO. Bereits im Jahr 2021 hatte Behringer In Ear Kopfhörer mit den Namen SD251 und MO240 vorgestellt. Diese hat man laut Ankündigung nun aber komplett überarbeitet und bringt sie mit dem Zusatz PRO neu auf den Markt. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir euch in der folgenden News zusammengestellt.

Behringer SD251 und MO240

Wie eingangs erwähnt, wird es mit SD251-CL PRO und SD251-CK PRO sowie Behringer MO240-CL PRO und MO240-CK PRO insgesamt vier neue In Ear Kopfhörer von Behringer geben. Größter technischer Unterschied ist die Tatsache, dass die SD-251-Modelle über einen einzelnen Treiber verfügen, die MO240-Modelle dagegen zwei Treiber bieten. Klanglich macht das in der Regel einen großen Unterschied, wobei Behringer beide Versionen zu einem nahezu identischen Preis anbietet. Beide In Ears sind in den Ausführungen schwarz und transparent erhältlich.

Beim SD-251 beläuft sich die Treibergröße auf 6,8 mm, zum MO240 gibt es, außer dem Hinweis „Dynamic and balanced armature“ und der Angabe der Crossover-Frequenz (500 Hz), keinerlei weiteren Informationen zum Treiber.

Die technischen Daten sind ansonsten weitestgehend identisch, so dass beide einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz abdecken und die Empfindlichkeit bei 93 dB (@1 kHz) liegt. Lediglich bei der Impedanz gibt es Unterschiede. Diese liegt bei beiden SD251 In Ears bei 22 Ohm, bei den MO240-Kopfhörern bei 32 Ohm.

Ausgeliefert werden die In Ear Kopfhörer mit drei unterschiedlich großen Ohrpassstücken, einer kleinen Aufbewahrungstasche, einem 1,5 m (MO240) bzw. 1,6 m (SD251) langen Kabel, das auf einem 3,5 mm Klinkenstecker endet, sowie einem Adapter auf 6,3 mm Klinke.

Laut Behringers Facebook-Post werden die ersten In Ear Kopfhörer ab sofort aus der Fabrik verschickt, d. h. es wird sicherlich noch einige Wochen dauern, bis sie final im Handel erhältlich sein werden.

Die Preise gibt Behringer wie folgt an:

SD251-CL und SD251-CK PRO: 26,90 US-Dollar

MO240-CL und MO240-CK PRO: 34,90 US-Dollar

Hier das offizielle Video zu den neuen Behringer In Ear Kopfhörern: