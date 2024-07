Behringer STX, polyphoner Synthesizer nach Elka Synthex

Ich bin jedenfalls gespannt. Selbst habe ich nie einen Elka Synthex angetestet, auch wenn sich die Möglichkeit in der Vergangenheit ergeben hatte. Irgendwie hatte ich ihn im Laden kurz in Augenschein genommen und schnell das Interesse verloren. Aber da hat wohl jeder seine persönlichen Trigger, warum und weshalb ein spezielles Instrument in Erwägung gezogen wird. Mich haben immer die besonders strange aussehenden Instrumente angetriggert. RMI Harmonic Synthesizer, OSC OSCar und so …