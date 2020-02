Behringer TD-3-DF – Devil Fish-Version ohne den Entwickler Robin Whittle

Keine Einigung zur Kooperation

303 und kein Ende. Behringer zeigt auf Facebook nur einen Entwurf für eine Variante der TD-3 mit Devil Fish Modifikation. Der Entwickler Robin Whittle geht auf seiner Website sehr viel ausführlicher auf die geplante TD-3-DF ein.

Als Mitte/Ende der 90er Jahre die Klone der Roland TB-303 nur so aus dem Boden schossen, trat auch ein 1-Mann-Unternehmen (inzwischen 1-Mann-&-1-Frau) aus Australien auf dem Plan, das eine Modifikation für die originale Roland Bassline mit dem Namen „Real World Interfaces – Devil Fish“ anbot. Diese Modifikation verpasste der TB-303 eine Reihe von Potis und Schaltern, mit denen neue Funktionen wie interne Filter-FM, Overdrive, variable Slide-Time, Accent-Decay und anderes möglich wurde. Trotz relative geringer Verbreitung (laut Robin Whittle wurde bislang 306 Geräte umgebaut) etablierte sich die Devil Fish-Modifikation aufgrund der hohen Qualität als Maßstab.

Später adaptierte Whittle die Modifikation auch für die TT-303 Bass Bot (erste Version) sowie die RE-303.

Als Behringer dann die TD-3 ankündigte und herausbrachte, war man bei Real Word Interfaces sehr froh und dachte gleich über eine Anpassung der Devil-Fish-Modifikation nach. Doch dann wandte sich Uli Behringer selbst an Robin Whittle, um gemeinsam eine Devil-Fish zu entwerfen. Zitat:

Hi Robin,

My name is Uli Behringer, leader of Music Tribe and Behringer. We have just launched our TD-3 version, which is our Homage to the much loved 303.

We would love to design a Devil Fish Version and reach out to you to see if you are interested to collaborate with us. That would be awesome.

Uli.

Allerdings wurde man sich aus verschiedenen Gründen nicht einig. Schon der Name und das geplante Layout des Behringer-Gerätes stießen auf keine Gegenliebe. Der Behringer-Entwurf heißt tatsächlich: „TD-3-DF Murdered Out Analog Bass Line Synthesizer“. Der Begriff „Murdered Out“ und das düstere Design, das sich nicht nur unter schlechten Lichtverhältnissen als kaum ablesbar erweisen dürfte, lehnte Whittle ab.

Weiterhin konnte man sich nicht auf technische Standards einigen. Die Devil-Fish-Modifikation setzt auf hochwertige, gekapselte Bauteile mit hoher Lebensdauer, während Behringer „same kinds of pots, with knobs, in some of their 1990s mixers“ verwenden wollte. Sicherlich aus Kostengründen.

Schlussendlich wurde man sich auch aus finanziellen Gründen nicht einig. Laut Robin Whittle bot Behringer nur eine Einmalzahlung an, die deutlich unter der von ihm vorgeschlagenen prozentualen Beteiligung an den Verkäufen lag.

Robin Whittle beschreibt die gesamte Situation sehr ausführlich und offen auf einer gesonderten Seite, die ihr unter diesem Link gern nachlesen könnt. Sein Resümee: „We offered a way to build an excellent product and a lasting business relationship. We think the management decisions behind this proposed unlicensed product, of questionable quality, are completely mistaken.“

Trotzdem zeigt Behringer nun den Entwurf auf Facebook, denn das Projekt könnte auch ohne Real World Interfaces umgesetzt werden. Denn seitens Whittle bestehen keinerlei Patente auf die Devil-Fish-Modifikation, nicht einmal der Name ist geschützt.

Nun muss man also abwarten, ob und wie es mit der geplanten Behringer TD-3-DF weitergeht.