Behringer The Flange With No Name, Effektpedal

Weit mehr als nur ein Flanger

Der Behringer The Flange With No Name bringt 90er Jahre Modulationssounds zurück auf’s Pedalboard, ohne sich dabei als traditioneller Flanger zu verstehen. Ebenfalls von einem legendären Boutique Pedal inspiriert, liefert das Pedal reichlich Features bei gleichzeitig günstigem Preis.

Der Behringer The Flange With No Name

Der The Flange With No Name ist wie die anderen kürzlich vorgestellten Behringer Pedale stark an einen Lovetone Klassiker angelehnt, der oft nur als „?“ bezeichnet wurde.

Beim Behringer Flange With No Name handelt es sich um eine analoge Modulations-Workstation, die klassisches Flanging mit Elementen von Phaser und Tremolo verbindet. Damit geht er weit über die klanglichen Möglichkeiten eines traditionellen Flange-Effekts hinaus und kann sogar in die Selbstoszillation getrieben werden.

Durch die rein analoge Signalführung soll der Grundcharakter stets musikalisch und warm bleiben, selbst bei extremen Einstellungen. Das Pedal richtet sich damit gleichermaßen an Gitarristen, Bassisten und Synthesizer-Spieler sowie für die Bearbeitung ganzer Mixe im Studio-Kontext.

Die Regler umfassen Manual, Depth, Rate I/P Gain, Reaction und Action. Unter den Reglern befindet sich noch ein Switch für den LFO. Besonders ist hier die Möglichkeit, durch die verschiedenen LFO-Modi Flanger- und Tremolo-Effekte miteinander zu verknüpfen, was völlig neue Klanglandschaften eröffnet. Abgerundet wird das durch drei Footswitches mit Loopage, Time und Space.

Die Anschlüsse lassen keine Wünsche offen. Neben den Stereo-Ein- und Ausgängen verfügt das Gerät über CV/Expression-Inputs, die eine externe Steuerung der Modulationsparameter ermöglichen. Ein weiteres Highlight ist der integrierte Effekt-Loop, der per Fußschalter aktiviert werden kann, um zusätzliche Pedale in die Modulationskette einzuschleifen.

Dank True Bypass und robustem Gehäuse dürfte der Flange With No Name auch auf größeren Pedalboards und im harten Road-Alltag eine gute Figur machen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Behringer The Flange With No Name kostet bei Thomann 98,- Euro. Lieferbar ist er momentan jedoch nur auf Anfrage.