Behringer UB-X, Entwurf eines polyphonen Synthesizers

Behringer macht das schon ganz geschickt. Die Ankündigungen und Rückfragen an die Community erfolgen eigentlich nur über wenige Kanäle, teilweise sogar nur in geschlossenen Foren. Dadurch, dass aber die sozialen Medien darüber berichten, wird es zu einer News.

Im übrigen: sie haben 350 Entwickler. Ich gehe nicht davon aus, dass das, was wir hier sehen, sämtliche Ideen und Entwürfe sind, die bei Behringer rumgehen. Wir sehen das, was wir aktuell sehen dürfen bzw. sollen.