Behringer vervollständigt WING Digitalpultreihe

Foto des Behringer WING Compact Digitalpults veröffentlicht

Das Behringer WING Compact Digitalpult kommt! Nach dem Leak erster Fotos einer Behringer WING Rack-Version des Behringer WING Digitalpults folgt nun der zweite Streich. Behringer zeigt in einer WING User Group auf Facebook ein Foto der Rückseite der Behringer WING Compact Digitalkonsole, einer kleineren Variante der Behringer WING.

Schon lange haben sich Nutzer des Behringer WING Digitalpults eine Version gewünscht, die kleiner und kompakter ist als die Fullsize-Version des Mischpults. Das Behringer WING ist eines der mächtigsten Digitalpulte seiner Preisklasse, hat allerdings im Vergleich zum Behringer X32 weniger Anhänger, obwohl letzteres deutlich älter und weniger leistungsfähig ist. Sehr deutlich zeigen das die Verkaufszahlen vom Musikhaus Thomann im Bereich „Digitalmixer“ und „Digitale Recording-Mischpulte“. In beiden Charts stehen die kompakteren Pulte der Behringer X32-Serie deutlich vor dem Behringer WING Digitalpult. Insbesondere das Behringer X32 Rack sticht bei den Digitalmixern heraus, wofür es gute Gründe gibt.

X32: Verschiedene Größen, viele Anwendungsgebiete

Das Behringer X32 wurde zunächst als große Mischpultkonsole veröffentlicht. Schon nach kurzer Zeit folgten die Varianten Behringer X32 Compact, Behringer X32 Producer, Behringer X32 Rack und Behringer X32 Core. Alle Pulte haben sich rasend schnell auf der ganzen Welt verbreitet und sind auf der Bühne wie im Studio gleichermaßen zu Hause. Die Einsatzgebiete sind dabei ganz unterschiedlich: So kommt das Behringer X32 Rack zum Beispiel oft als Monitormischpult für In Ear Monitoring und konventionelles Monitoring mit Wedges zum Einsatz.

Behringer Wing Digitalpultreihe

WING Digitalpult Fullsize

Das Behringer WING Digitalpult hat als dritter Streich Behringers in Sachen Digitalpulte hohe Wellen geschlagen. Die Ernüchterung kam angesichts der wenigen analogen Eingänge und des doch recht hohen Gewichts. Behringer hat unterschätzt, wie wichtig analoge Konnektivität und eine sehr gute Transportabilität den Anwendern ist. So richtig Sinn ergibt das Behringer WING Digitalpult also erst mit den entsprechenden Stageboxen aus gleichem Hause. Insbesondere für Studioanwender oder Bands, die das Pult an den Bühnenrand stellen möchten (zum Beispiel für das In Ear Monitoring), ein Ärgernis.

WING Rack

Schon die ersten „offiziellen Leaks“ einer Rack-Version haben Jubelstürme ausgelöst. Das Behringer X32 findet sich in vielen Racks als sehr kompaktes FoH-Pult in Verbindung mit einem Laptop oder Tablet oder noch häufiger als Monitorpult für In Ear Monitoring. Auch als Recording-Pult für das Live-Recording in Verbindung mit einer X-Live Karte oder einem Laptop mit DAW ist das Pult sehr beliebt. Eine WING Rack-Version könnte der WING zusätzlichen Aufwind bescheren.

WING Compact

Behringer hat nun auf die Wünsche der Anwender reagiert und schon lange geht das Gerücht, dass auch der Fullsize WING Digitalkonsole kleinere Varianten wie beim X32 an die Seite gestellt werden. Das Foto, das aus der Marketing-Abteilung von Behringer selbst stammt, zeigt die Rückseite mit den Anschlüssen. Schon hier dürften viele Anwender erleichtert aufatmen, denn das von Behringer veröffentlichte Foto zeigt ein vollständiges Anschlussfeld mit vielen analogen Ein- und Ausgängen. Anhand des Fotos lassen sich mindestens 24 analoge Eingänge mit XLR-Anschlüssen vermuten. Auch bei den Ausgängen sind zahlreiche analoge Ausgänge zu verzeichnen, die zusätzlich zu den digitalen AES50 und StageConnect Anschlüssen Verwendung finden können. Ebenfalls deutlich zu erkennen ist die eingebaute WING-Live Karte für das direkte Recording auf SD-Cards. Eine rückwärtige Beleuchtung erleichtert das Anschließen im Dunkeln. Geblieben ist der schräge und recht hohe Aufbau, außerdem das hochklappbare Touch-Display. Entschieden hat man sich offensichtlich außerdem für die gleiche Farbgebung, um die Reihe einheitlich zu gestalten. Dies war bis zuletzt noch offen und auch eine dunkle Lackierung wurde diskutiert.

Ungewöhnlich für Behringer ist die relativ exakte Zeitangabe, was die kommenden Wochen angeht. Dass Behringer Humor kennt, ist an dem kleinen „Trademark“-Zeichen am Wort „soon“ zu erkennen. Schließlich warten gerade die Keyboarder seit langer Zeit auf die diversen angekündigten Produkte, die bislang nur auf Fotos oder als Rendering zu bestaunen sind. Es bleibt also spannend und wir hoffen, zügig für euch ein Testexemplar der Behringer WING Compact Digitalkonsole ergattern zu können.