Behringer WASP Deluxe, Analoger Synthesizer Klon

Viele Leute haben die Produkt Announcement Politik von Behringer glaube ich noch nicht ganz verstanden ;) Behringer kündigt seine neuen Produkte meistens in einem sehr frühen Stadium, also in Entwicklungsstadium an. Bei Roland, Arturia usw. erfahren wir immer die Neuankündigungen wenn sie schon fertig entwickelt sind, meistens auf der NAMM oder Superbooth. Da hat die Community dann wenig Einfluss was noch verändert werden kann. Ein MicroFreak wurde ja nicht Januar 2018 beispielsweise angekündigt. Der UB-Xa ist noch sehr weit entwert um in die Produktion zu gehen. Das letzte was ich von den B. Leuten gehörte habe, sind zurzeit 1-2 Prototypen in der internen Testphase. Die Kommunikationsstrategie von Uli ist clever: er sammelt das Feedback der Communities aber bleibt ständig in den Medien, also bleibt Thema da er stückenweise News zu den Produkten rausgibt. Eine andere Art und Weise wie man ein Produkt kommuniziert. Einigen geht das auf den Wecker, kann man auch gut verstehen. Aber besser man hat neue Einblicke als gar keine.