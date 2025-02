Behringer Wasp VCF, Eurorack-Filter

Multimode-Filter in Schwarz/Gelb

Das Behringer Wasp VCF ist ein Filtermodul für das Eurorack. Vorbild dafür ist die von Chris Hugget in den 70er Jahren entwickelte Schaltung, die in dem Synthesizer EDP Wasp verwendet wurde. In den vergangenen Jahren wurde diese Filterschaltung schon mehrfach von Eurorack-Herstellern aufgegriffen.

ANZEIGE

Behringer Wasp VCF – Filter im Eurorack-Format

Behringer hatte 2020 den Klon Wasp Deluxe herausgebracht. Ähnlich wie beim Modul 2600 VCO handelt es sich auch beim Wasp VCF um eine Art Auskopplung, damit man das Filter des Wasp Deluxe in einer Platz sparenden Form von nur 8 TE zur Verfügung hat. Und im Gegensatz zum Desktop-Gerät, das sich alternativ auch in einen Eurorack-Rahmen einbauen lässt, ist das Filtermodul spannungssteuerbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Allerdings hat Behringer das Konzept gegenüber dem Wasp Deluxe abgewandelt. Dem Original folgend wählt man beim Wasp Deluxe die Filtermodi mit einem Drehschalter. Behringer hat hier sogar einen zusätzlichen Notch-Modus hinzugefügt.

Auf diesen Umschalter wird beim Modul verzichtet und stattdessen gibt es einen separaten Ausgang für den Bandpass sowie einen kombinierten Ausgang für Lowpass und Highpass, zwischen denen mit einem Mix-Regler übergeblendet werden kann. Diese Lösung gab es erstmals bei dem Modul Doepfer A-124. Behringers Wasp VCF folgt auch sonst der Ausstattung und Anordnung des A-124, verzichtet jedoch, wie bei all seinen Modulen und Synthesizern, auf eine Verschraubung der Buchsen und Regler mit der Frontplatte.

Der Audioeingang des Moduls lässt sich übersteuern. Für die Cutoff-Frequenz gibt es zwei CV-Eingänge, von denen einer über einen Abschwächer verfügt. Die Resonanz hat zwar einen markanten Sound, doch schaltungbedingt kann das Filter keine Selbstoszillation erreichen.

Das Behringer Wasp VCF ist laut Mitteilung ab Werk lieferbar und dürfte damit in mehreren Monaten im Handel sein. Der Preis ist mit 49,- US-Dollar angegeben.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Textbericht des Behringer Wasp Deluxe nachlesen.