Behringer Waves, Eurorack Function Generator

@zirkuskind Also mein Chaos (ich meine das von Behringer, a.k.a. Marbles) funktioniert nach mehreren Monaten im rack immer noch. Klar, als Statussymbol eignet sich so ein Behringer kaum. Was mir persönlich herzlich egal ist, denn gerade bei diesem Modul wäre ich niemals bereit, das Dreifache für das Original von Olivier Gillet zu bezahlen— vielleicht sieht es jemand, der die Funktionen vollumfänglich nutzt, ganz anders, für mich ist aber Chaos, Marbles irgendwie ein „ferner liefen“, total umständlich und manchmal, aber wirklich nur selten, doch nützlich. Dieses Waves/Tides sieht für mich aus wie ein zu heiß gewaschenes Marbles/Chaos. Immerhin belegt es deutlich weniger TE, aber die Funktionen sind genauso unverständlich und scheinen mir irgendwie gehyped. Your mileage may vary.

Dieses Modul „klingt“ übrigens gar nicht, er macht nur irgendwelches Hokuspokus im Rack. :-) Just kidding, aber hier vom Klang zu sprechen ist wie die Debatten über den „Kabelklang“ im HiFi-Bereich oder über die Homöopathie: hat keinen Sinn, aber wenn es einem hilft…

Was aber klingt, und zwar saugeil nach Eighties, sind die Behringer-Module nach dem Roland System irgendwas-Vorbild. Von diesen „grauen Eminenzen“ habe ich inzwischen eine ganze kleine Reihe. Kosten wenig, können viel und tönen wie ein Zeitensprung.