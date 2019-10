Behringer WING – Digitalmischpult mit Touch Display?

Live Mixer von Behringer

In den letzten zwei Wochen hat Behringer über seine Facebook- und YouTube-Seiten ein neues Produkt angekündigt. Da es bis zum heutigen Tag noch keine verlässlichen Informationen dazu gab, haben wir uns zunächst zurückgehalten. Mit dem Video, das Behringer jedoch heute veröffentlicht hat, kommt so langsam Farbe ins Spiel und man kann davon ausgehen, dass das Unternehmen zeitnah ein neues Digitalmischpult präsentieren wird. Der Name (vermutlich): Behringer WING.

Hier zunächst das Video von heute, die anderen drei haben wir euch am Ende des Artikels verlinkt:

Fasst man die Bilder (und auch die Hintergrundmusik) logisch zusammen, kann es sich bei WING nur um einen neuen Mixer handeln, wohlmöglich ein Nachfolger des X32?

Zu sehen sind ein Touchscreen mit diversen Menüseiten, Kanalzüge, Equalizer-Kurven, Plugins, Aux-Busse, diverse Audio-Formate/Anschlüsse und ein Tape-Recorder mit Zeitanzeige. Vermutlich wird man mit dem Behringer WING also auch Aufnahmen machen können.

Die Ankündigung zu WING ist selbst für Behringer Verhältnisse hoch angesetzt. Immerhin spricht die Firma von „30 years in the making“ und der „besten Produktankündigung in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte“.

Da am Ende des Videos das Behringer Logo eingeblendet wird, wird der Konzern das Produkt wohl nicht unter dem Namen Midas veröffentlichen (auch weil erst kürzlich der Heritage Mixer präsentiert wurde), wobei MIDAS mit Sicherheit für die Preamps verantwortlich zeichnen wird. Aber warten wir es ab. Nicht nur wir sind also gespannt, was WING kann und wann Behringer die finalen Features dazu veröffentlicht.