Behringer WING Firmware 2.1 Update, Release-Vorbereitung?

Steht das Release von WING Rack und WING Compact kurz bevor?

Die Behringer Marketing-Abteilung arbeitet seit Tagen auf Hochtouren. Wie schon so oft tauchen urplötzlich Informationen und „Leaks“ im Internet auf. Auch ein überraschend vorgestelltes Behringer WING Firmware 2.1 Update deutet darauf hin, dass wir in kurzer Zeit das Release der bereits geteaserten Behringer WING Rack und WING Compact Digitalmixer erleben dürfen. Hier geht’s zur News dazu.

Behringer WING Firmware 2.1 Update

Das Behringer WING Firmware 2.1 Update ist kein Major-Release und bringt auch nicht viele neue Funktionen. Es sind eher Anpassungen im Workflow und Bug-Fixes, die nach der Installation verfügbar sind. Behringer schreibt dazu im Release-Dokument:

„WING 2.1 firmware includes multiple functionality adjustments, workflow optimizations and bug fixes.“

Ein Feature ist allerdings im Update erhalten, das Anwender des Behringer WING Digitalmixers bislang schmerzlich vermisst haben, Behringer X32/Midas M32 Benutzer aber schon länger kennen:

DCA Spill

DCA Spill ruft automatisch beim Anwählen einer DCA-Gruppe alle damit verbundenen Kanäle in der danebenliegenden Mischpulthälfte auf. Diese praktische Funktion existiert auf der X32/M32-Plattform seit dem Jahr 2020 und dem Firmware Update 4.04. Warum Besitzer des Behringer WING Digitalmixers so extrem lange auf diese praktische Funktion warten mussten, bleibt wohl für immer ein Geheimnis von Behringer. Auch die übrigen Mischpulte von MIDAS besitzen DCA Spill schon lange.

Verbesserungen

Hier eine ins Deutsche übersetzte Übersicht über die weiteren Verbesserungen, die mit dem Behringer WING Firmware 2.1 Update Einzug halten:

Status-Box blinkt bei Fehlern

SD-Icon wird gelb, wenn die SD-Karte schreibgeschützt ist

Halten Sie die MONO-Taste im Monitoring-Bereich gedrückt, um die linken und rechten Kanäle zu tauschen

Halten Sie die VIEW-Taste im Monitoring-Bereich gedrückt, um den USB-Recorder-Bildschirm aufzurufen

Source-Box zeigt den Headamp-Gain an

Pegelanzeigen, Gate- und Kompressor-Gain-Reduktion, Gruppen- und Hauptzuweisungen werden auf der Fader-Mixer-Seite angezeigt

Fader-Level werden auf den Scribble-Strips angezeigt

Sends on Fader werden für Bus-zu-Bus-Routing im linken Fader-Bereich unterstützt

DCA-, BUS-, FX- und Automix-Spill-CC-Funktionen

Im FX-Spill-Modus setzt MUTE den EQ-Gain auf 0 dB

DCA-Spill (von links zur Mitte und von der Mitte zum linken Fader-Bereich)

Was diese Verbesserungen im Einzelnen bedeuten, wird in diesem offiziellen Video von Behringer gezeigt:

Vorbereitendes Update für die neuen WING Varianten

Die interessanteste Aussage im Video kann man schnell überhören:

„There is also Snapshot compatibility with new WING variants. So [Blick nach rechts und links] we’ll leave it there“

Dass die neuen WING Rack und WING Compact Varianten kurz vor der Veröffentlichung stehen, lässt auch ein weiteres „Leak“ eines offiziellen Behringer-Dokuments für Händler vermuten, das gestern „zufällig“ im Netz aufgetaucht ist und seitdem die Runde macht. Das Foto zeigt ein vermeintlich offizielles Behringer-Dokument mit der Spezifikation der drei Mischpulte der WING-Reihe: WING Fullsize, WING Compact und WING Rack:

Download

Das Update findet ihr ab sofort zum Download auf der Behringer WING Produktseite unter Software. Enthalten ist auch ein PDF-Dokument mit allen Neuerungen, Bugfixes und der Update-Anleitung, allerdings leider nur in englischer Sprache.