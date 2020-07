Behringer zeigt ARP 2500-Eurorack-Module – nur eine Idee?

Fotos von ARP 2500 Modul-Prototypen

Behringer zeigt auf Facebook ein paar Fotos von Modulen, die offensichtlich dem ARP 2500 nachempfunden sind. Dazu wird die „unschuldige“ Frage gestellt: What would you say if we made one of the world’s most desirable synths available to you?

Mehr außer den Fotos ist noch nicht durchgesickert. Auf den Fotos sind eine Reihe von Modulen zu erkennen, die sich mit ihren Bezeichnungen am Original orientieren, aber in der Anordnung der Bedienelemente durch die Bauweise bedingt abweichen. Und natürlich sind die Kreuzschienen nicht vorhanden, sondern die Eurorack-typischen Patchbuchsen im 3,5 mm Format.

Gezeigt werden die Dual Envelope 1032, der Dual Noise/Random Voltage Generator 1016, der Mix-Sequenzer 1050, die Clocked Sequencer Control 1027, der Oscillator 1004, die zwei Amp-Module 1005 und 1006, das Sample&Hold Module 1036 sowie das Multimode Filter / Resonator 1047. Ein paar weitere Module stünden da noch aus. Wenn Behringer hier genauso komplett wie bei den Moog-Modulen sein will, gibt es noch ein wenig zu tun.

Behringer wäre nicht die erste Firma, die sich an Moduladationen des ARP 2500 wagt. CMS/Discrete Synthesizers haben eine entsprechende Serie schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Auch hier weicht das Design natürlich vom Original ab und es gibt nur ein kleinere Auswahl an Modulen.

Noch scheint es allerdings nicht spruchreif zu sein, ob Behringer diese Module auch produzieren wird. Wir werden die Entwicklung dazu im Auge behalten.