Behringer zeigt eine Synthesizer-Platine, einen Two Voice?

Kommt ein Two Voice-Klon?

Noch warten die Synthesizer-Fans auf mehrere von Behringer schon konkret gezeigte Synthesizer, da wird auf Facebook bereits das nächste Projekt angeteasert. Offenbar geht es in Richtung Oberheim SEM.

Zwar steht auf dem Rendering der Platine nichts drauf, aber die Anordnung der Regler und Schalter ist ziemlich eindeutig, um nicht zu sagen identisch. Hier handelt es offenkundig um das Layout des Oberheim SEM, genauer gesagt um zwei nebeneinanderliegende SEM mit einem zusätzlichen Patch-Feld.

Klar erkennbar sind die vier Potis in der oberen Reihe, mit denen jeweils Pitch der zwei VCOs sowie Cutoff und Resonance eingestellt werden. Auch die Schalter für die Zuweisung von Hüllkurven und LFO sind unverkennbar.

Damit wäre dieser noch nicht benannte Synthesizer eine Art Two Voice, der im typischen Eurorack-kompatiblen Format der Behringer-Geräte gehalten ist. Das Patchfeld wird dann vermutlich mehr oder weniger der SEM-Neuauflage entsprechen. Einen Test der modernen Version des Oberheim SEM von Autor Axel Jungkunst findet ihr unter diesem Link. Und einen test zum Original gibt es HIER

In der Spekulation könnte man auch einen Chain-Modus erwarten, mit dem sich mehrere dieser Synthesizer zu einem Four Voice oder Eight Voice zusammenschließen ließen. Diese wie auch andere Fragen bleiben vorerst offen, bis seitens Behringer mehr Details veröffentlich werden.

Hier noch ein Link zu unserem Statusreport über alle Behringer Synthesizer-Projekte. Was genau ist alles in der Pipeline, was wird kommen, welche Gerüchte sind unglaubwürdig. Alles auf einen Blick.