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Benidub FX-ONE, Effekt-Gerät mit Dub-Sounds

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Effektgerät mit und für Dub-Sounds

9. Juni 2026
benidub fx-one

Benidub FX-ONE, Effekt-Gerät mit Dub-Sounds

In den letzten Wochen haben wir bereits mehrfach über neue Mixer und Effektgeräte berichtet, die den Fokus auf die Live-Performance setzen. Vor allem auf der Superbooth 26 konnte man einige interessante Produkte entdecken. Auch der neue Benidub FX-ONE geht grundsätzlich in diese Richtung, ist aber eher als Desktop-Effektgerät mit Mix-Funktionen zu bezeichnen, bietet mit seiner Fokussierung auf Dub-typische Effekte und den eingebauten Sounds aber viel Spielraum für kreative Ideen.

Benidub FX-ONE

Dub-Musik entstand Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre als experimentelle Form des Reggaes in Jamaika. Im Mittelpunkt stehen dabei kreative Remix-Techniken, spontane Klangmanipulationen und der intensive Einsatz von Echo- und Halleffekten. Genau hier setzt der Benidub FX-ONE an.

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benidub fx-one

Neben den klassischen Dub-Sounds „Dub Siren“ und „Lickshot“ bietet der FX-ONE mit „FM Square“ und „Sonar“ zwei weitere Sound-Quellen. Jeder der Sound-Generatoren verfügt über eigene Regler für Tune, Rate und Sweep und über die Tasten in der unterste Reihe lassen sich die Sounds triggern und live nutzen.

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Ein zentrales Element des FX-ONE ist die integrierte Dub-Echo-Engine. Sie ermöglicht die direkte Kontrolle über Lautstärke, Feedback und Delay-Zeit. Änderungen der Delay-Zeit erzeugen dabei den für Bandechos typischen Pitch-Shifting-Effekt. Ergänzt wird das Echo durch ein Filter, das stufenlos von Tiefpass zu Hochpass überblendet. Zusätzliche Performance-Funktionen wie ein Loop-Modus und eine sofortige Echo-Stummschaltung erweitern die kreativen Möglichkeiten des Benidub FX-ONE.

benidub fx-one

Anschlussseitig bietet der FX-ONE einen Mono-Ein- und Ausgang (Klinke), einen Mikrofoneingang mit symmetrischem XLR-Anschluss, einen speziellen Echo-In (Klinke), dessen Signal direkt in die Echo-Sektion des FX-ONE geht, sowie einen Cinch-Anschluss zum Einbinden externer Federhall-Geräte.

benidub fx-one

Der Benidub FX-ONE kann ab sofort zum Preis von 1.199,- Euro auf der Website des Herstellers bestellt werden.

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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