Effektgerät mit und für Dub-Sounds

In den letzten Wochen haben wir bereits mehrfach über neue Mixer und Effektgeräte berichtet, die den Fokus auf die Live-Performance setzen. Vor allem auf der Superbooth 26 konnte man einige interessante Produkte entdecken. Auch der neue Benidub FX-ONE geht grundsätzlich in diese Richtung, ist aber eher als Desktop-Effektgerät mit Mix-Funktionen zu bezeichnen, bietet mit seiner Fokussierung auf Dub-typische Effekte und den eingebauten Sounds aber viel Spielraum für kreative Ideen.

Benidub FX-ONE

Dub-Musik entstand Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre als experimentelle Form des Reggaes in Jamaika. Im Mittelpunkt stehen dabei kreative Remix-Techniken, spontane Klangmanipulationen und der intensive Einsatz von Echo- und Halleffekten. Genau hier setzt der Benidub FX-ONE an.

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Neben den klassischen Dub-Sounds „Dub Siren“ und „Lickshot“ bietet der FX-ONE mit „FM Square“ und „Sonar“ zwei weitere Sound-Quellen. Jeder der Sound-Generatoren verfügt über eigene Regler für Tune, Rate und Sweep und über die Tasten in der unterste Reihe lassen sich die Sounds triggern und live nutzen.

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Ein zentrales Element des FX-ONE ist die integrierte Dub-Echo-Engine. Sie ermöglicht die direkte Kontrolle über Lautstärke, Feedback und Delay-Zeit. Änderungen der Delay-Zeit erzeugen dabei den für Bandechos typischen Pitch-Shifting-Effekt. Ergänzt wird das Echo durch ein Filter, das stufenlos von Tiefpass zu Hochpass überblendet. Zusätzliche Performance-Funktionen wie ein Loop-Modus und eine sofortige Echo-Stummschaltung erweitern die kreativen Möglichkeiten des Benidub FX-ONE.

Anschlussseitig bietet der FX-ONE einen Mono-Ein- und Ausgang (Klinke), einen Mikrofoneingang mit symmetrischem XLR-Anschluss, einen speziellen Echo-In (Klinke), dessen Signal direkt in die Echo-Sektion des FX-ONE geht, sowie einen Cinch-Anschluss zum Einbinden externer Federhall-Geräte.

Der Benidub FX-ONE kann ab sofort zum Preis von 1.199,- Euro auf der Website des Herstellers bestellt werden.