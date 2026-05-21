Lohnt sich der Besuch für Live-Techniker?

Wir haben die ersten Tage der Thomann Live Days 2026 an den kostenlosen Schwerpunkttagen Licht und Ton besucht. Neben einer Expo mit vielen Herstellern gab es Vorträge, Workshops, Vorführungen und generell viel zu entdecken. Wir schildern euch unsere Eindrücke und geben einen Einblick in die ersten Live Days bei Thomann, die noch bis zum 30. Mai laufen.

Kurz & knapp Worum geht es? Die Thomann Live Days 2026 bieten viele kostenlose Workshops, Produktdemos, Vorträge und eine Expo rund um Veranstaltungstechnik. Expo: Viele bekannte Hersteller aus Ton, Licht und Bühne waren in entspannter Atmosphäre vertreten.

Viele bekannte Hersteller aus Ton, Licht und Bühne waren in entspannter Atmosphäre vertreten. Workshops: Praxisnahe Trainings zu Mischpulten, Lichtsteuerungen und weiteren Live-Technik-Themen boten Einsteigern und Profis Mehrwert.

Praxisnahe Trainings zu Mischpulten, Lichtsteuerungen und weiteren Live-Technik-Themen boten Einsteigern und Profis Mehrwert. PA-Playground: Große Line-Array-Systeme konnten direkt verglichen und in Vorführungen erlebt werden.

Große Line-Array-Systeme konnten direkt verglichen und in Vorführungen erlebt werden. Highlights: Besonders spannend waren neue Produkte wie die Allen & Heath SQ+-Serie und die Demos von d&b Audiotechnik und L-Acoustics.

Besonders spannend waren neue Produkte wie die Allen & Heath SQ+-Serie und die Demos von d&b Audiotechnik und L-Acoustics. Fazit: Die ersten Tage der Thomann Live Days überzeugten durch Fachnähe, gute Organisation und viele kostenlose Angebote.

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Thomann Live Days 2026

Die Thomann Live Days 2026 verwandeln den Thomann Campus in Treppendorf vom 11. bis 30. Mai erstmals in eine zentrale Plattform für Veranstaltungstechnik, Networking und Weiterbildung. Im Fokus standen praxisnahe Workshops, Produktdemos und Fachvorträge rund um Audio-, Licht-, Video- und Bühnentechnik, ergänzt durch Live-Demonstrationen großer PA-Systeme und exklusive Produktneuheiten. Zahlreiche renommierte Hersteller sowie Experten boten den Besuchern wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche.

Innerhalb der Thomann Live Days gibt es jeweils verschiedene Themenschwerpunkte mit entsprechenden Angeboten, wie beispielsweise Tage mit dem Fokus auf In-Ear-Monitorig und welche mit dem Fokus auf Mikrofone. Schon im Vorfeld der Schwerpunkttage Licht und Ton bekam ich eine ausführliche Übersicht über das Programm und die Angebote vor Ort. Das Programm hat mir persönlich gut gefallen. Es gab typische PA-Vergleiche, Fachvorträge und eine Ausstellung mit Herstellern. Außerdem konnten verschiedene Workshops und Fortbildungen besucht werden.

Expo mit vielen Herstellern

Meine Zeit auf den Thomann Live Days hat mit einer kurzen Runde über das Gelände begonnen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Dabei hat es mich direkt in den Expo-Bereich zu den verschiedenen Herstellern gezogen. Mit dabei waren viele bekannte Hersteller und Vertriebe aus den Bereichen Ton, Licht und Bühne. Vertreten waren Global Truss, Allen & Heath, United Brands, Radial Engineering, Avid, DAS Audio, RCF, dbTechnologies, TW Audio und viele weitere Hersteller. Auf dem Foto ist eine Übersicht über die Messe und die Stände mit allen Herstellern zu sehen.

Mitten in der Expo-Halle gab es eine Bühne, auf der Vorträge und Vorführungen stattfanden. Auf der Expo selbst konnte ausprobiert, getestet und verglichen werden. Dabei hat mir besonders der direkte Kontakt zu den Herstellern gefallen, den ich bereits von anderen Messen kannte. Grundsätzlich war die Expo nicht anders als andere Veranstaltungstechnik-Messen, mit einer Ausnahme: Die Expo fand in einer sehr entspannten Atmosphäre statt. Sie war nicht zu groß und auch nicht zu überladen. Außerdem wurde man mit Food-Ständen sowie genügend Eis und Kaffee versorgt. Das sorgte für viele gute Gespräche in ruhiger und entspannter Atmosphäre.

Produktvorstellungen und Secret Releases auf den Thomann Live Days

Ein Highlight der Thomann Live Days war sicherlich der Release der neuen Allen & Heath SQ+-Serie. Diese wurde uns von Keith Johnson und Daniel Lauer von Allen & Heath vorgestellt. Sie haben außerdem noch einmal die Avantis-Firmware V2.0 im Detail vorgestellt. Eine Besonderheit der SQ+-Serie sind die vier Ultra-FX-Slots mit bekannten Effekten aus der Avantis- und dLive-Serie.

Anschließend an die Vorstellung wurde die SQ+ von Allen & Heath auf einer kleinen Bühne vor der Expo demonstriert. Eine kleine Combo trat auf der Bühne live auf und Daniel Lauer stellte mit einer SQ+ die neuen Effekte vor. Besonders spannend war dabei die automatische Key-Erfassung von Autotune, die bei der Live-Demo gut funktioniert hat.

Vorträge und Workshops

Es wurden während der ersten Tage der Thomann Live Days viele verschiedene Vorträge und Workshops angeboten. Ich habe am ersten Tag einen Vortrag von Jochen Gotzen von dbTechnologies besucht, den wir anschließend auch interviewt haben. Jochen erzählte uns von der Planung und Kalkulation von Beschallungssystemen. Dabei präsentierte er ein Praxisbeispiel von der TV-Show DSDS, die er mit dbTechnologies betreuen durfte. Der Vortrag ist in ähnlicher Form hier noch einmal als Video zu finden. Der Vortrag war interessant und praxisnah gestaltet und ermöglichte einen kleinen Einblick in die Beschallungsplanung bei TV-Produktionen.

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Am nächsten Tag besuchte ich noch einen Vortrag von Prof. Dr. Anselm Goertz, einer der bekanntesten Personen aus den Bereichen Audiokommunikation und Messtechnik. Auch ihn durften wir anschließend ausführlich interviewen. Er gab einen sehr fachlichen Einblick in Messtechniken bei der Lautsprecherherstellung und -beurteilung. Dabei ging es auch darum, welche Angaben des Herstellers zur Beurteilung eines Lautsprechers wichtig sind und wie diese interpretiert werden können.

Darüber hinaus wurden viele Vorträge in den Bereichen Licht und Kommunikationstechnik angeboten. Die Firma Hollyland stellte ihre Produkte und Anwendungsfälle vor. ECT stellte beispielsweise das Hog-Lichtpult vor, ebenso wie die Firma ChamSys ihre Produkte. Rigport gab Einblicke in das Thema Stromversorgung und Überwachung im Live-Betrieb. Wer sich alle angebotenen Vorträge anschauen möchte, kann das hier auf der Homepage von Thomann tun.

Neben den Vorträgen wurden außerdem Workshops und Fortbildungen angeboten. Im Tonbereich zählten dazu ein zertifiziertes DM7-Training und Trainings zu Geräten von DiGiCo, Allen & Health und Waves. Im Lichtbereich wurden Workshops zur ChamSys-MagicQ-Serie, Obsidian ONYX und Hog angeboten. Die Workshops fanden jeweils in eigenen Räumen statt und man wurde mit Kaffee und Snacks versorgt.

Ich habe mich im Vorfeld für das Avantis Hands-on angemeldet. Der Workshop wurde mehrmals am Tag angeboten und dauerte circa eine Stunde. Es waren genügend Pulte vorhanden, sodass jeder ein eigenes Modell am Platz hatte. Zunächst haben wir uns gemeinsam die neuen Ultra-FX-Effekte der Firmware 2.0 angehört und konnten im Anschluss selbst an den Pulten testen und ausprobieren. Auch Kopfhörer wurden uns gestellt.

Für mich war es eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen und mich intensiv mit den neuen Effekten sowie generell mit der Avantis-Konsole zu beschäftigen. Natürlich war es schön, dass ich auch ein Pult für mich allein hatte. Mein genereller Eindruck von den Workshops war, dass sie so besucht waren, dass man auch spontan ohne vorherige Anmeldung einen Platz bekam. Auch bei den anderen Workshops wie dem Hog Hands-on hatte jede Person die Möglichkeit, an einem eigenen Pult zu arbeiten.

PA-Playground mit Vergleichen und Vorstellungen

Ein weiteres Highlight für mich als Tontechniker war der große PA-Playground auf einem großen Feld direkt neben den Versand- und Lagerhallen von Thomann. Dort wurden eine Bühne und Traversensysteme aufgebaut, sodass viele PAs nebeneinander aufgehängt werden konnten.

Am ersten Tag des Themenschwerpunkts Licht und Ton wurden viele Line-Arrays von sechs unterschiedlichen Herstellern vorgeführt. Dabei bekam jeder Hersteller 15 Minuten Zeit, sein Line-Array zu präsentieren. Dazu wurden Erklärvideos über eine große LED-Leinwand gezeigt und natürlich, wie von anderen Messen bekannt, Hörbeispiele über die Line-Arrays abgespielt. Spannend war für mich dabei, dass ich die Line-Arrays einigermaßen vergleichen konnte.

Natürlich waren viele bekannte Systeme dabei, etwa RCF HDL 30 mit 9029-Subs, A15 und KS21 von L-Acoustics oder dbTechnologies mit dem VIO-System und Subs. Ich habe jedoch auch zwei Line-Arrays zum ersten Mal gehört. Für mich neu war das VERA20-System von TW Audio, das erstaunlich viel Punch und Druck hat. Besonders die Subs haben mir dabei gefallen.

Auch neu für mich war das EVENT-30-System und die SUB-218 von DAS Audio. Es war im Höhenbereich sehr angenehm zu hören und hatte für mich ausgeprägte Mitten. Besonders tiefer Gesang und Sprache wurden hier sehr prägnant dargestellt. DAS Audio bietet außerdem sehr druckvolle Subs.

Am zweiten Tag habe ich zwei Workshops, oder besser gesagt Vorführungen, von d&b Audiotechnik und L-Acoustics besucht. Dabei wurden verschiedene Systeme vorgestellt und auch wieder mit Hörproben präsentiert. Der Hersteller d&b Audiotechnik stellte hier die A-Serie und die CCL-Serie vor. Besonders die CCL-Serie hat mir durch die eingebaute Cardioid-Technologie sehr gut gefallen. Sowohl die CCL-Line-Arrays als auch die CCL-Subs arbeiten von sich aus im Cardioid-System. Ich habe mich bei den Hörbeispielen mal hinter das Line-Array gestellt und konnte mich normal unterhalten, obwohl gleichzeitig das Line-Array und die Subs mit hohem Pegel (90 dB+) Musik wiedergegeben haben.

Auch das Cardioid-Verhalten der Subs funktioniert wahnsinnig gut. Grundsätzlich war ich begeistert davon, wie breit und aufgeräumt das CCL-System klingt. Auch bei weniger Pegel klingt es wahnsinnig breit und die Subs haben ausreichend Punch. Der differenzierte Höhenbereich ist für mich hier besonders gut gelungen. Dieser ist sehr ausgewogen, klingt warm und ist auch bei hohem Pegel angenehm zu hören.

Auch L-Acoustics hatte verschiedene Produkte dabei. Dazu zählten ein K3-Line-Array mit KS21-Subs und das neue L2-System mit den bekannten KS28-Subs. Das K3 wurde nach kurzer Erklärung direkt im Fullrange-Modus ohne KS21-Subs vorgeführt. Das hätte für Sprachbeschallung oder eine kleinere Band eigentlich fast ausgereicht und ich stand etwa 40 Meter vom Line-Array entfernt. Mit den KS21-Subs liefert L-Acoustics natürlich ein sehr potentes Line-Array mit viel Bass und Low-Mids, das die Informationen auch auf weite Strecken verteilen kann.

Besonders spannend war für mich das L2-System, auf dem ich bereits einige Shows selbst mischen durfte. Hierbei wurden uns noch einmal die Entwicklung und die mechanische Wirkweise des Systems erklärt. Die cardioide Wirkung konnten wir selbst überprüfen und wahrnehmen. Ich war sehr überrascht, wie wenig windanfällig das System war. Das L2-System finde ich vor allem wegen des einfachen Riggings und der software-seitigen Steuerung spannend. Dabei klingt es für mich etwas weniger rockig und etwas hochauflösender als das K3-System. Auch die Panflex-Technologie wurde ausführlich erklärt und wir konnten selbst die Abstrahlwinkel erleben, indem wir um das Line-Array herumgelaufen sind.

Mein Fazit zu den Thomann Live Days 2026

Für mich waren die Thomann Live Days eine tolle Möglichkeit, mit den verschiedenen Herstellern ins Gespräch zu kommen. Dabei wurden Kontakte geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht und natürlich die Produkte getestet. Es waren einige neue Produkte dabei, etwa die neue SQ+-Serie von Allen & Heath, aber auch weitere Produkte, die ich bisher noch nicht kannte. Die Expo war nicht so voll, wie ich es von anderen Messen kenne, was für mich sehr gut war. So konnte man sich in ruhiger Atmosphäre unterhalten und auch etwas länger die Produkte ausprobieren.

Die fachlichen Vorträge und die Workshops haben mir ebenfalls gut gefallen, wobei mir am Ende die Zeit gefehlt hat, alle Workshops zu besuchen, die mich interessiert haben. Es war zeitlich an den beiden Schwerpunkttagen für Licht & Ton sehr gebündelt und somit gab es viele Überschneidungen. Besonders interessant waren für mich die Vorführungen auf dem PA-Playground. Was mir etwas gefehlt hat, war die Vorführung von Lautsprechern abseits von Line-Arrays. Schade finde ich auch, dass die anderen Schwerpunkttage der Thomann Live Days, etwa zu Mikrofonen und In-Ear-Monitoring, zeitlich nicht eng aneinander liegen.

Auch für das leibliche Wohl wurde bei Thomann gut gesorgt. Für alle stand natürlich die eigene Kantine t.kitchen zur Verfügung auf dem Gelände verteilt gab es aber aber auch viele Foodtrucks und Getränkestände. Die Standorte der Angebote und das Gelände waren gut ausgeschildert, sodass man alles schnell finden konnte. Bei Fragen waren immer viele Ansprechpartner von Thomann vor Ort und es gab Check-in-Schalter, an denen alle Infos für die Besucher zur Verfügung standen.

Es gab vereinzelt Fortbildungen, die etwas gekostet haben, jedoch waren sowohl die Expo als auch alle Workshops kostenlos und für jeden zugänglich. Alle Orte, die ich in der Zeit gesehen habe, waren barrierefrei zu erreichen. Es gab auch Shuttles für Personen, die etwas schlechter zu Fuß unterwegs sind. Die Preise für das Essen waren nicht besonders hoch und es gab für mich wirklich ausreichend Auswahl.

Insgesamt waren die Schwerpunkttage Licht und Ton der Thomann Live Days auf professionellere Produkte ausgelegt. Jedoch wurden viele Workshops angeboten, in denen Einsteiger erste Erfahrungen mit Pulten wie der Hog oder der Avantis sammeln konnten. Allein die Produkte auf der Expo zu testen, ist sicherlich für alle spannend. Es sind auch einige Produkte dabei, die nicht im Thomann-Shop angeboten werden. Für mich waren die Schwerpunkttage Licht und Ton eine gute Erfahrung und ich kann sie definitiv weiterempfehlen, egal ob Profi, Einsteiger oder Hobby-Techniker.