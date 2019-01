Beschallungs-Workshop: Feedback on Stage vermeiden

Killer-Pfeifen auf der Bühne?

Neulich im Kino: Ein Sprecher tritt ans Mikrofon. Er klopft kurz auf den Mikrofonkorb, danach ist ein spitzes Pfeifen zu hören: Feedback. Jetzt weiß auch der Kinozuschauer, das Mikrofon ist eingeschaltet. Diese Szene findet sich immer und immer wieder in allen mir bekannten Filmen und Serien, in denen ein Sprecher an ein Mikrofon tritt. Offenbar sind die beiden Themen Mikrofon und Feedback mittlerweile so sehr miteinander verknüpft, dass Menschen das als normal empfinden: Wo ein Mikrofon eingeschaltet ist, gibt es Feedback. Punkt. Doch eigentlich sind diese Rückkopplungen doch etwas, was man gar nicht hören möchte. Willkommen beim Workshop „Unerwünschtes Feedback vermeiden“.

Feedback

Was bedeutet eigentlich Feedback? Feedback, zu Deutsch Rückkopplung, ist ein Vorgang, bei dem ein Schallsignal die Kette Mikrofon – Mischpult – Endstufe – Lautsprecher einmal durchlaufen hat und wieder an den Anfang der Kette zurückgeführt wird. Es entsteht eine Rückkopplung des bereits verstärkten Signals vom Lautsprecher auf das Mikrofon. Man kann diesen Vorgang ungefährlich simulieren, indem man einen Delay-Effekt mit Feedback nimmt. Der Feedback-Regler bei einem Delay macht nämlich nichts anderes als das Effektsignal zurück auf den Eingang zu führen. Stellen wir nun die maximale Feedback-Rate ein, schicken ein Signal ins Effektgerät und drehen dann langsam die Delay-Zeit auf ein Minimum zurück, erhalten wir einen dauerhaft klingenden Sinuston. Das Signal steckt dann in einer Schleife fest, aus der es nur noch durch Unterbrechung der Feedback-Schleife wieder heraus kommt. Aus der eigentlich an beiden Enden offenen Signalkette ist nun für bestimmte Frequenzen ein Schwingkreis, ein Oszillator, geworden. Wer nun an Synthesizer denkt, liegt im Prinzip richtig, denn unser unwillentlich gebastelte Oszillator erzeugt schöne Sinus-Töne. Anders als beim Synth möchten wir diese unerwünschten Feedbacks aber nicht haben. Ausnahmen bestätigen die Regel: Gitarristen dürfen ungestraft Feedbacks erzeugen.

Keine Macht dem Feedback

Aus der oben stehenden Definition lässt sich schon eine Handlungsanweisung zur Vermeidung von Feedback ablesen: Das Ende der Signalkette darf nicht auf ihren Anfang zurückgeführt werden. Klingt leicht, ist es in der Realität aber nicht immer. Das hat mehrere Gründe, von denen die zwei wichtigsten das Richtverhalten von Lautsprechern beziehungsweise Mikrofonen und Reflexionen des Raumes sind.

Schall wird nicht über den gesamten Frequenzbereich gerichtet abgestrahlt. Ein Lautsprecher strahlt hohe Frequenzen stark gebündelt, also gerichtet ab, tiefe Frequenzen werden jedoch leicht um das Gehäuse herum gebeugt und werden somit kugelförmig abgestrahlt. Ähnlich verhält sich das bei Mikrofonen: Für hohe Frequenzen besitzt das Mikrofon eine gute Richtwirkung, während es für tieferen Frequenzen nahezu Kugelcharakteristik besitzt. Daraus folgt, dass für hohe Frequenzen eine gute Mikrofon- und Lautsprecheraufstellung die meisten Rückkopplungen bis zu einer gewissen Lautstärke wirkungsvoll verhindern kann. Bei den tiefen Frequenzen, zum Beispiel den Signalanteilen, die von einem Subwoofer abgestrahlt werden, sieht es hingegen schon anders aus. Hiervon gelangt ein erheblicher Anteil auch auf die Bühne. Die hier aufgestellten Mikrofone besitzen für die tiefen Frequenzen auch nahezu eine Kugelcharakteristik. Tiefe Bassrückkopplungen können die Folge sein. Mikrofone gehören hinter die PA. Kennt man den Abstrahlwinkel der Lautsprecher für den mittleren und hohen Frequenzbereich, ist eine gezielte Aufstellung im „toten Winkel“ der Lautsprecher möglich.

Feedback on Stage vermeiden im FoH-Weg

Dennoch kommt es öfter trotzdem zu Rückkopplungen über den FoH-Weg. Warum? Neben einer zu hohen Lautstärke im Raum sind es vor allem die Reflexionen von Wänden, Decke oder Boden, die für Rückkopplungen sorgen können. Treffen diese wieder auf das Mikrofon, können Rückkopplungen entstehen. Neben den unschönen Verfärbungen des Klangbilds, die diese dem Direktschall zeitlich nachgelagerten Reflexionen mit sich bringen, sind in akustisch sehr aktiven Räumen Rückkopplungen eher ein Problem als in sehr trockenen Räumen. Durch eine gute Auswahl der Lautsprecherkomponenten und auch der Richtcharakteristik der Mikrofone wird die Rückkopplungsgefahr stark minimiert. Lautsprecher sollten stets auf das Publikum ausgerichtet sein. Das erklingt zunächst logisch, denn schließlich ist das die zu beschallende Zielgruppe. Für die Praxis bedeutet das aber, dass ein Lautsprecher einen passenden vertikalen und horizontalen Öffnungswinkel für den jeweiligen Raum haben sollte, der Reflexionen von Decke und Wänden möglichst gering hält. Da das Publikum (sofern vorhanden) den Boden bedeckt, ist dieser in diesem Fall unkritisch. Zwei Lautsprecher mit je 110° horizontalem Öffnungswinkel in einem schmalen und langen Saal machen also keinen Sinn, denn man fängt sich unweigerlich starke Reflexionen der Seitenwände ein. In einem sehr breiten Raum oder im Freien hingegen sind sie genau richtig. Ein gerade und nicht auf das Publikum ausgerichteter Lautsprecher mit großem vertikalen Öffnungswinkel sorgt für starke Reflexionen von Decke und Rückwand. Diese machen, aufgrund der Laufzeit, nicht nur den Klang kaputt, sondern sorgen auch gerne für ein ungünstiges Rückkopplungsverhalten. Durch Schrägsteller für das Lautsprecherstativ ist eine passende Ausrichtung auf das Publikum möglich.

Feedback on Stage vermeiden im Monitorweg

Wesentlich häufiger als über den FoH-Weg treten Rückkopplungen über den Monitorweg auf. Das liegt darin begründet, dass der Lautsprecher den Musiker beschallen soll, der in seinem Wirkungsbereich nun einmal das Mikrofon hat, dessen Signal er abhören möchte. Der Teufelskreis ist also vorprogrammiert. Doch auch hier sind unerwünschte Feedbacks gut in den Griff zu bekommen, wenn einige Regeln beachtet werden.

Die meisten Bühnenmikrofone besitzen die Richtcharakteristiken Niere, Superniere oder Hyperniere. Lavalier- oder Kopfbügelmikrofone können auch schon mal eine Kugelcharakteristik besitzen und seien zunächst einmal ausgeklammert. Die Richtcharakteristiken unterscheiden sich im Wesentlichen darin, wo die für eintreffenden Schall unempfindlichen Stellen liegen. Es sei noch einmal betont, dass die Richtwirkung frequenzabhängig ist und für tiefe Frequenzen nahezu einer Kugel entspricht. Für mittlere und hohe Frequenzen haben Mikrofone mit Richtwirkung also einen „toten Winkel“. Bei Mikrofonen mit Nierencharakteristik liegt dieser bei 180°, also direkt auf der Rückseite des Mikrofons. Bei stärker richtenden Mikrofonen mit Hyperniere oder Superniere hingegen gibt es zwei tote Winkel bei ca. 110° bis 125° beziehungsweise 235° bis 250°. Was bedeutet das für unsere Thematik?

Monitore sollten stets auf den „toten Winkel“ zielen. Bei Mikrofonen mit Nierencharakteristik steht der Monitor zum Beispiel direkt im Rücken des Mikrofons und zeigt auf dessen 180°-Achse. Der Monitor steht also vor dem Musiker.

Bei Mikrofonen mit Super- oder Hypernierencharakteristik steht der Monitor schräg zum Musiker und sein Schall trifft von schräg links hinten und/oder schräg rechts hinten auf das Mikrofon. In diesen Fällen werden oft zwei Monitore verwendet.

Mikrofone mit starker Richtwirkung (Superniere, Hyperniere) sind zudem rückkopplungsfester als Mikrofone mit Nieren- oder gar Kugelcharakteristik, weil sie für den frontseitigen Schall (0°-Achse) empfindlicher sind und hier stärker bündeln als ein Mikrofon mit Nierencharakteristik. Die beste Rückwärtsdämpfung bei gleichzeitig hoher Bündelung bezogen auf die 0°-Achse besitzt die Superniere. Sie ist der Hyperniere, die zwar eine stärkere Bündelung bei 0° besitzt, aber bei 180° eine nur sehr geringe Rückwärtsdämpfung, vorzuziehen. So erhalten wir ein sehr gutes Verhältnis aus Direktsignal (Nutzschall) und Störschall/Reflexionen.