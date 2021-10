Bespoke, modularer Synthesizer & DAW

Open-Source-Projekt wurde vollendet

Das Open-Source-Projekt Bespoke ist eine modulare Musik-Software, in der rund 10 Jahre Arbeit stecken. Die Fortschritte konnte man in unregelmäßigen Abständen auf Youtube mitverfolgen. Nun ist es fertig und die Versionsnummer 1.0.0 wurde vergeben.

Der Entwickler Ryan Challinor beschreibt die Software mit folgenden Worten: Bespoke is like if I smashed Ableton to bits with a baseball bat, and asked you to put it back together.

ANZEIGE

Das System hinter Bespoke ist in gewisser Weise mit einer DAW vergleichbar, aber hier steht nicht wie sonst üblich die Timeline im Mittelpunkt. Vielmehr soll man sich zum Jammen und Experimentieren eingeladen fühlen. Modulare Software für Musikproduktion mit einem offenen Konzept scheinen gerade im Trend zu liegen, wie die erst kürzlich veröffentlichten Sugar Bytes Nest und Giorgio Sancristoforo’s Berna 3 zeigen.

Bespoke ist eine Python Livecoding Enviroment und verfügt über mehr als 190 Module, mit denen man verschiedene Synthesizer aber auch Effekte zusammenstellen kann. Außerdem kann man die Software als Live Looper verwenden und es lassen sich Samples abspielen und slicen bzw. als Beats zerteilen. Darüber hinaus kann Bespoke als Host für VST Plug-in genutzt werden. Ferner gibt es Sequencer und Anbindungen für MIDI Controller, die sich frei mit den Modulen der Klangerzeugung verknüpfen lassen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Bespoke ist für MacOS, Windows und Linux verfügbar. Die Software ist kostenlos, aber es kann ein Spende von 5,- oder 15,- Dollar an den Entwickler entrichtet werden.