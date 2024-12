Best of: Die besten E-Gitarren 2024

Die besten E-Gitarren für 2025!

Die besten E-Gitarren 2024 und für 2025 – von Fender über Hagstrom bis Guild waren viele starke E-Gitarren dabei. SG-Gitarren, Single Cuts und vollendete Telecaster oder Stratocaster – wir haben sie euch in einen Überblick gebracht. Wer konnte uns dieses Jahr überzeugen? Unser Best of E-Gitarren 2024!

Die Gitarrenlandschaft 2024: Innovation und Tradition

Wann erfindet die Gitarrenwelt das Rad neu? Wann gibt es die perfekte MIDI-Gitarre? Wer erfindet endlich die Kreuzung aus Gitarre und Multieffektboard? Oder back to basics? Tja – man weiß es nicht. Nur eins ist klar: Uns haben dieses Jahr doch einige E-Gitarren überrascht, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Wirklich überrascht wurden wir nicht – 2024 war definitiv ein Jahr für ein paar Underdogs. Tat der Branche gut – sie zeigt sich 2024 dynamischer denn je, mit einem starken Fokus auf Qualität, Klang und Spielbarkeit.

Platz 8: Fender American Ultra II Telecaster – Die moderne Tele

Die Fender American Ultra II Telecaster bringt frischen Wind in die Telecaster-Welt und verbindet ikonisches Design mit cleveren Updates für noch mehr Spielspaß. Der schlanke Erle-Korpus mit abgerundeten Kanten und einer smarten Hals-Korpus-Verbindung liegt unglaublich angenehm in der Hand. Der „Modern D“-Hals mit ultra-glattem Satin-Finish und coolen Luminlay-Side-Dots, die im Dunkeln leuchten, macht das Spielen so smooth wie nie zuvor.

Auch beim Sound hat Fender nachgelegt: Die neuen Ultra II Noiseless™ Vintage Tele® Pickups liefern einen klaren, knackigen Ton ohne störendes Brummen. Mit dem S1-Schalter holst du noch mehr aus der Gitarre raus – von feinen Höhen bis zu fetten Boosts, perfekt für cleane Sounds und verzerrte Riffs. Obendrein sieht die Ultra II mit Farben wie Sinister-Red einfach fantastisch aus – Metallic-Sparkle inklusive.

Kurz gesagt: Die American Ultra II Telecaster bleibt sich treu, bringt aber genau die modernen Extras mit, die du dir von einer zeitgemäßen Tele wünschst. Ein echtes Highlight für 2024 – und nur deshalb so „tief auf der Liste“, weil das Rad hier schlichtweg nicht neu erfunden wurde.

Platz 7: Hagstrom Fantomen Worn Denim – Die schwedische Explorer Die besten E-Gitarren 2024 kommen nicht ohne die Schweden aus! Hagstrom Fantomen Worn Denim kombiniert den klassischen Explorer-Look mit modernen Features und einem coolen Denim-Finish. Entwickelt mit der Band Ghost, bringt sie frischen Wind in die Welt der E-Gitarren. Mit einem Mahagoni-Korpus und eingeleimtem Hals sorgt die Fantomen dank spezieller Mortise & Tenon-Verbindungfür ordentlich Sustain. Das Resinator™-Griffbrett, ein High-Tech-Holz, minimiert Dead Spots und erinnert klanglich an Ebenholz. Die verlängerte 25,5”-Mensur bietet mehr Attack und Sustain als traditionelle Modelle – ideal für druckvolle Riffs und Leads. Test Hagstrom Fantomen Worn Denim Zwei Lundgren-Humbucker lassen sich per Push/Pull-Potis auch als Singlecoils nutzen. Acht Pickup-Kombinationen garantieren Vielseitigkeit – von Clean bis High-Gain, alles klingt definiert und durchsetzungsstark. Die Gitarre ist angenehm zu bespielen, aber recht schwer, was man beim Live-Einsatz bedenken sollte. ANZEIGE Fazit: Die Hagstrom Fantomen Worn Denim ist eine moderne Explorer für Rocker und Metaller, die klanglich und optisch überzeugen wollen. Pflicht für alle, die nach Skandi-Style mit Biss suchen! Affiliate Links Hagstrom Fantomen Black Kundenbewertung: (13) 799,00€ bei

Platz 6: Harley Benton SC-Custom III Active VBK – Die aktive Blacky

Die Harley Benton SC-Custom III Active VBK ist eine moderne Single-Cut für härtere Klänge, die mit aktivem Sound und solidem Design überzeugt – und das zu einem unschlagbaren Preis. Harley Benton haben das Jahr für uns nicht ganz so dominiert wie 2023 – aber die SC-Custom III ist schon einfach unschlagbar in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Also auch hier gilt: Die besten E-Gitarren 2024, ohne HB? Undenkbar!

Ihr Meranti-Korpus erinnert wie erwartet an eine Les Paul, ist aber schlanker und mit einer „Bierbauchfräsung“ ergonomischer. Das mattschwarze Finish wirkt modern, während das cremefarbene Binding einen Vintage-Touch verleiht. Der eingeleimte Hals mit Roasted Jatoba-Griffbrett und 24 Edelstahlbünden bietet Langlebigkeit und hervorragende Bespielbarkeit. Ein „Modern C“-Halsprofil und ein komfortabler Griffbrettradius von 350 mm erleichtern Saitenziehen und Soli.

Zwei aktive Tesla AH-5 Humbucker liefern einen hohen Output, perfekt für verzerrte Sounds. Mit einem 3-Wege-Schalter, zwei Volume- und einem Master-Tone-Regler bietet die Elektronik einfache Handhabung. Der Abstand der Pickups ist durch die 24 Bünde etwas kompakter, was aber schnell vertraut wirkt. Vergoldete Grover-Mechaniken und eine Tune-O-Matic-Bridge ergänzen die hochwertige Hardware.

Soundtechnisch glänzt die SC-Custom III sowohl clean als auch verzerrt. Der Output ist kräftig, und der Klang bleibt stets definiert – ideal für härtere Genres. Ein leicht zugängliches Batteriefach sorgt für schnelle Wechsel der 9V-Batterie, was bei aktiven Pickups wichtig ist. Einfach ein volles Brett – so muss das!

Platz 5: Gretsch EMTC LTD Pristine JET E-Gitarre

Die Gretsch EMTC LTD Pristine JET bringt den Charme der 50er-Jahre direkt ins Wohnzimmer. Schon beim Auspacken glänzt sie in der Farbe Mako, als käme sie direkt aus einer Cadillac-Werbung. Auch ohne Gigbag oder aufwändige Verpackung überzeugt die Gitarre sofort mit ihrem edlen Look und den goldenen FT-5E Filter’Tron Pickups, die den typischen Gretsch-Sound liefern. Die besten E-Gitarren 2024 – ohne Gretsch also undenkbar für uns.

Der chambered Mahagoni-Body mit gewölbter Ahorn-Decke sorgt für klare Mitten, satte Bässe und brillante Höhen. Der U-förmige Hals fühlt sich eher wie ein kräftiges „C“ an und spielt sich geschmeidig. Klanglich begeistert die Gitarre durch ihren offenen, warmen Sound und die Vielseitigkeit – vom jazzigen Schimmer bis zu knackigen Rock-Riffs. Dank des Master-Volume-Reglers mit Treble-Bleed bleibt der Ton auch bei leiserem Spiel strahlend klar.

Trotz des höheren Gewichts liegt die Pristine JET hervorragend ausbalanciert. Ein kleines Manko ist das leicht wackelnde Master-Volume-Poti, das sich jedoch schnell beheben lässt. Das Bigsby® B50 Vibrato sorgt für zusätzlichen Spielspaß, und die Verarbeitung insgesamt lässt kaum Wünsche offen.

Fazit: Wir hatten dieses Jahr nicht allzu viele „Retro-Gitarren“ im Test, aber die Gretsch EMTC LTD Pristine JET stach schlichtweg hervor. Sie kombiniert einen ikonischen Look mit vielseitigem Sound und hervorragender Verarbeitung – und das zu einem fairen Preis. Ein Hingucker mit Seele, ideal für Bühne, Studio oder Sofa und definitiv eine der besten E-Gitarren 2024.

Platz 4: Guild Polara Kim Thayil WG

Anfang des Jahres hatten wir eine kleine Gain-Überraschung: Die Guild Polara Kim Thayil WG flatterte in die Redaktion – eine beeindruckende Soundgarden-Signature-Gitarre mit edlem Vintage White Gloss Finish und goldener Hardware. Der Mahagoni-Korpus und der Slim C-Hals bieten Komfort und ein angenehmes Spielgefühl. Das Palisandergriffbrett mit 22 Bünden sorgt für präzise Orientierung und einen tollen Look. Die HB-1 Dual-Coils Tonabnehmer und der Phase-Switch ermöglichen vielseitige Sounds, die mit den Volume- und Tone-Potis weiter angepasst werden können.

Der 3,5 kg schwere Korpus fühlt sich in jeder Position gut an, egal ob auf dem Oberschenkel oder am Gurt. Der Hals ist flott, der Klang knackig – aber beim Stimmen merkt man, dass die Mechaniken etwas mehr Feinschliff vertragen könnten. Trotzdem bleibt die Gitarre insgesamt ein echtes Vergnügen zu spielen. Klar ist: Wer auf klare Akkorde mit viel Sustain steht, wird hier fündig. Besonders die Out-of-Phase-Sounds bieten überraschend frische und unkonventionelle Klänge, die sich bestens für Experimente eignen. Der Sound bleibt bei mittlerem und High-Gain stets präsent und klar, ohne dabei zu matschen. Lead-Soli schneiden durch und lassen dich im Bandgefüge glänzen.

Wir wollen mit dieser Liste besondere Gitarren highlighten – und die Guild Polara Kim Thayil WG ist nicht nur ein Blickfang, sondern bietet dank des Phase-Switch eine Menge kreativen Spielraum. Wer Lust auf eine vielseitige Gitarre mit Charakter hat, sollte sie auf jeden Fall mal anspielen! Eins unserer definitiven Highlights dieses Jahr.

Platz 3: Yamaha Pacifica Standard Plus SHW RF

Darf es ein bisschen mehr Verlässlichkeit sein? Die Yamaha Pacifica Standard Plus SHW RF ist die perfekte Wahl für alle, die eine vielseitige Gitarre mit Top-Specs zu einem angemessenen Preis suchen. Mit ihrem Erlekorpus, dem schlanken Ahornhals und den Edelstahlbünden ist sie ideal für Spieler, die ein präzises und komfortables Spielgefühl suchen – egal ob Anfänger oder Profi. Optisch kommt sie in einem eleganten Shell White Hochglanz, und die HSS-Pickup-Konfiguration sorgt für eine breite Klangpalette. Dank Coil-Splitting kannst du vom klassischen Strat-Sound bis zu rockigen Crunches alles abdecken. Bringen wir mal auf den Punkt, was sonst so geht:

Mit ca. 3,7 kg ist die Pacifica Standard Plus gut ausbalanciert und liegt bequem in der Hand. Der C-Profil-Hals lässt sich schnell spielen und erinnert an die sportlicheren Hälse von Ibanez. Die Locking-Mechaniken halten die Stimmung selbst bei intensivem Spiel stabil. Kleine Mängel wie etwas scharfe Bundkanten trüben das Gesamtbild nur minimal.

Die Reflectone Pickups liefern klare, artikulierte Töne, von den glasklaren Clean-Sounds am Hals-Pickup bis zu den kräftigen Crunches am Steg-Pickup. Das Coil-Splitting sorgt für zusätzliche Flexibilität, sodass du eine vielfältige Klangpalette ansteuern kannst – von spankigen Clean-Sounds bis zu rockigen Soli. Die Pacifica ist eine feste Größe der Gitarrenwelt und verdient einfach mit ihrer Neuauflage eine hohe Platzierung – besser wird das Yamaha Aushängeschild wohl nicht mehr.

2. ESP LTD AA-1 BLKS Alan Ashby E-Gitarre

Hatte die jemand auf dem Schirm? Nun ja – ich sicher nicht! Die ESP LTD AA-1 BLKS Alan Ashby ist mit nur 2,8 kg ein echtes Leichtgewicht und ist für den Stil eine unfassbar geschmackvolle Gitarre. Der einzige EMG 81 Tonabnehmer sorgt für die nötige Power, während das spartanische Setup – ein Volumenregler, kein Tremolo – perfekt für den Metalcore-Einsatz ist.

Der schlanke „Thin U“ Hals und das kurze Griffbrett (62,8 cm Mensur) machen das Spiel besonders bequem, besonders für kleinere Hände. Das lange Sustain und die solide Verarbeitung geben der Gitarre eine sehr gute Klangdynamik, die auch abseits des Metalcore ihre Stärken zeigt.

Test: Alan Ashby E-Gitarre ESP

Optisch kommt die Gitarre in schlichtem Black & Gold, was ihr eine elegante, fast zurückhaltende Ausstrahlung verleiht – perfekt für Musiker, die auf Understatement setzen. Auch hier gilt: Wir wollen Gitarren highlighten, die unserer Meinung nach besonders sind und eine breite Masse ansprechen könnten. Wer also das perfekt designte, verlässliche und minimalistische Workhorse für die harten Klanggefilde sucht – die Alan Ashby ESP holt an der Front die Krone für 2024.

