Bettermaker Valve Stereo Passive, Hardware-Equalizer mit Plug-in-Steuerung

Röhrensound mit Plug-in-Steuerung

Mit dem Bettermaker Valve Stereo Passive stellt das polnische Unternehmen Bettermaker einen neuen Hardware-Equalizer vor, der auf Wunsch auch über ein DAW-Plug-in gesteuert werden kann. Entsprechend ist Total-Recall bei diesem Equalizer kein Problem. Und das bei komplett analog aufgebautem Signalweg.

Bettermaker Valve Stereo Passive Equalizer

Der im Pultec-Stil aufgebaute Equalizer von Bettermaker ist eine neue Version des bereits von uns getesteten Stereo Passive EQ. Komplett analog aufgebaut soll der Equalizer laut Entwickler einen warmen Bassbereich und luftigen Höhen bieten, wobei der Klang in diesem Fall stark durch die verbauten Röhren und Übertrager geprägt werden kann. Die zum Einsatz kommenden Übertrager werden direkt von Bettermaker gefertigt, die Doppel-Triode-Röhren werden dagegen zugekauft.

ANZEIGE

Bettermaker bewirbt den Valve Stereo Passive damit, dass man klanglich sehr schnell und per Tastendruck zwischen transparentem Sound und üppiger Sättigung hin und her wechseln kann. Die mit Heat betitelte Funktion sorgt dabei dafür, dass das Signal in die Sättigung gefahren werden kann.

Ein wichtiges Feature der Bettermaker Produkte ist die Möglichkeit, die in der Regel komplett analog aufgebauten Geräte per Plug-in aus der DAW heraus zu steuern. Dabei soll das zum Valve Stereo Passive Equalizer, kurz VSPE, gehörende Plug-in den Funktionsumfang noch einmal erweitern. Es können nicht nur alle Parameter in der DAW abgerufen und automatisiert werden, sondern hohe und tiefe Frequenzen können auch unabhängig voneinander abgehört werden. In Kombination mit Stereo- und Dual-Mono-Modus ergibt dies eine sehr flexible Geschichte.

ANZEIGE

Wichtig zu wissen: Einige Hardware-Funktionen sind nur verfügbar, wenn das DAW-Plug-in verbunden und aktiv ist. Im Standalone-Modus verknüpft der VSPE beispielsweise beide Kanäle. Die HEAT-Funktion ist dagegen immer verlinkt, unabhängig vom Link-Modus oder dem gewählten Kanal.

Die wichtigsten Features im (englischsprachigen) Überblick:

Digitally controlled analog Stereo Passive Equalizer with transformer output and vacuum tube drive stage.

Maximum input level: +24 dBu (balanced with 48kΩ input impedance)

Maximum output level: +22 dBu

Output impedance: 120Ω (30Ω with HEAT activated – transformer balanced)

Nominal audio level: +4 dBuMax LF boost: 15 dB (set to 100 Hz)

Max LF cut: 16 dB (set to 100 Hz)

Max HF boost: 18 dB (all frequencies)

Low boost/cut frequencies: 20, 30, 60, 100 Hz

High boost frequencies: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 28 kHz

High cut frequencies: 5, 10, 20 kHz

Control Resolution: 101 steps (Lo Boost, Lo Cut, Hi Boost, Bandwidth) & 34 steps (Hi Cut)

Control Resolution in Quantize mode: 17 steps for all controls

Output gain: +/- 8 dB (0.1 dB resolution; 1 dB in Quantize mode)

Die ersten Bettermaker Valve Stereo Passive Equalizer sollen zeitnah im Handel erhältlich sein. Der Preis wird mit ca. 3.300,- Euro (plus Steuern) angegeben.