Bewirb kostenlos Dein Konzert, Musik-Stream oder Livekonzert

Erreiche pro Monat knapp eine Million potentieller Fans

Wäre es nicht genial, man könnte hier auf AMAZONA.de ganz einfach auch seine Konzerte und Events bewerben? Welche Events? Eben einfach alles, wo ihr euch der Öffentlichkeit präsentiert. Ob das ein Live-Konzert ist, ein Online-Workshop oder was immer ihr wollt. Oder einfach ausgedrückt, bewirb kostenlos dein Konzert, Stream oder Livekonzert unserer Community und erreiche bis zu eine Million potentieller Fans pro Monat!!!

Um das zu ermöglichen, haben euer User-Profil mächtig aufgeblasen und bei der Gelegenheit gleich noch mehr Features eingebaut. AMAZONA.de erreicht mittlerweile monatlich über eine halbe Million Leser (Unique iPS) – da lohnt es sich durchaus, dieses neue Feature auch zu nutzen.

Mach dein nächstes Konzert auf AMAZONA.de bekannt

Hier als Beispiel mal mein User-Profil Startbild mit der integrierten neuen Navigation:

Euer Profilbild und Profilhintergrund sind nun miteinander verschmolzen. Darunter findet ihr eine kleine Navigation. Innerhalb dieser Navigation könnt ihr nun nach Herzenslust eure Musik, eure Videos, eure Social-Media Plattformen verlinken UND vor allem eure Events präsentieren.

Hier kannst du dein Konzert kostenlos bewerben

Während alle integrierten Daten wie Playlists und Videos auf eurer Profilseite bleiben, werden die Events an zwei Orten zusätzlich ausgespielt. Und zwar über die Eventseite (diese findet ihr oben in der Menüleiste, wo sich zuvor die Syntacheles-Liste befand und über die Sidebar auf der Startseite. Dort zeigen aktuell die nächsten drei gelisteten Events an.

Im Augenblick sind da nur Platzhalter enthalten und müssten nun auch von euch mit Leben erweckt werden. Sollte das Listig von Events gut angenommen werden, können wir uns auch vorstellen, die Events redaktionell zu begleiten. Geplant ist eine monatliche Reportage über künftige Events und Feedback von Besuchern zu vergangenen Events.

Für EVENTS gibt es oben in der Navigation eine eigene Page. Zusätzlich werden aber auch die aktuellsten Events auf der Startseite ausgespielt. Hier als Beispiel die Darstellung auf einem Desktop-Rechner mit den Top-Events rechts in der Sidebar:

Teile Deine Konzerte und Streams tausenden von Fans kostenlos mit

Alles geht, nichts muss. Wir werden auch Hersteller dazu auf ihre Produktpräsentationen als Events in unsere Liste zu setzen. Ob es sich um eine Produkttour durch Shops handelt oder eine Web-Show ist – alles ist erlaubt. Aber am liebsten sehen wir natürlich Listings eurer nächsten Live-Auftritte.

Und wer weiß, wenn wir in der Nähe des Auftritts einen AMAZONA.de-Autor haben, kommen wir auch noch vorbei und berichten darüber.

Erreiche pro Monat knapp eine Million User mit Deinen Streams oder Konzerten

Auch das geht. Die Community hier ist enorm angewachsen in den letzten 20 Jahren. Monatlich besuchen AMAZONA.de fast eine Million Musiker und Musikerinnen. Wer sich also die Mühe macht und seine Social-Media-Kanäle pflegt, sollte AMAZONA.de als weiteren Kanal nutzen um zum Beispiele seine Live-Streams bekannt zu machen.

Das A ud O zur Steigerung Eurer Popularität bleibt aber ein umfangreicher Marketingmix und genau diesen Aspekt wollen wir mit dieser kostenlosen Möglichkeit fördern. Also nutzt dieses Feature ausgiebig auf AMAZONA.de, damit von Eurer Musik noch viel mehr potentielle Fans erfahren.

Bewerbt Euch bei uns für eine exklusive Story zu Eurer Band oder über Euer Konzert

Und auch das geht gerne unter, obwohl wir seit Jahren immer wieder Bands, neue User-Alben und Konzerte in umfangreichen Reportagen präsentieren – und zwar auch von Neulingen und bislang unbekannten Künstlern. Alles was ihr dazu tun müsst: Schreibt uns eine Mail (siehe Email-Adresse unter Kontakt), schickt uns Links zu Eurer Musik plus GUTE Fotos von Euch m Studio, bei Live-Auftritten und Artwork von Eurem neuesten Album – und dazu eine Vita, wie ihr zur Musik gekommen seid und wie es gerade so läuft und welche Pläne ihr habtr. Umso besser und ausführlicher das Material umso eher besteht die Chance, dass wir eine Story zu Euch machen.

