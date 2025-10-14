ANZEIGE
Beyerdynamic DT 270 Pro, Studiokopfhörer

Günstiger Einsteiger-Kopfhörer

14. Oktober 2025
beyerdynamic dt 270 pro kopfhörer

Beyerdynamic DT 270 Pro, Studiokopfhörer

Beyerdynamic erweitert seinen PRO-Serie um einen neuen Over-Ear-Kopfhörer, der laut Hersteller „professionellen Studioklang für eine breite Zielgruppe erlebbar macht“. Der Beyerdynamic DT 270 PRO ist kompakt gehalten und wird dazu zu einem attraktiven Preis angeboten.

Beyerdynamic DT 270 Pro

Mit einem Preis unterhalb der 100,- Euro Marke möchte Beyerdynamic mit dem neuen DT 270 Pro vor allem preisbewusste Einsteiger ansprechen.

Im Vergleich zu anderen Modellen der PRO-Serie setzt der Hersteller beim DT 270 Pro auf ein kompakteres Design. Die Federstahlkonstruktion im Inneren des gepolsterten Kopfbügels soll dem Kopfhörer einen zuverlässigen Halt verleihen. Weil sie gleichzeitig sehr biegsam und leicht ist, fördert sie laut Beyerdynamic auch den Tragekomfort. Das Gesamtgewicht des Kopfhörer liegt bei geringen 194 g.

Beyerdynamic DT 270 Pro, Studiokopfhörer

Um eine langfristigen Einsatz zu gewährleisten, hat Beyerdynamic seinen neuen Kopfhörer mit austauschbaren Velours-Ohrpolstern ausgestattet. Das Kabel lässt sich beidseitig anschließen und ist entsprechend ebenfalls austauschbar. Dank des beiliegenden USB-C auf 3,5 mm Adapters ist der Kopfhörer auch mit Mobilgeräten wie einem Smartphone oder einem Tablet nutzbar.

Beyerdynamic DT 270 Pro, Studiokopfhörer

Der Frequenzgang des dynamischen und als geschlossener Kopfhörer konzipierte DT 270 Pro erstreckt sich von 5 bis 24.000 Hz. Den Schalldruckpegel gibt der Hersteller mit 96 dB (1 mW / 500 Hz) an, die Impedanz liegt bei 45 Ohm.

Beyerdynamic DT 270 Pro, Studiokopfhörer

Zum Lieferumfang des Beyerdynamic DT 270 Pro gehören ein Spiralkabel 1,3 m (ausziehbar auf 3 m), ein 6,35 mm Klinkenadapter, der erwähnte USB-C auf 3,5 mm Audioadapter, ein Stoffbeutel mit Kordelzug sowie eine Kurzanleitung.

Der Beyerdynamic DT 270 PRO ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,- Euro im Handel erhältlich.

