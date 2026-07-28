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beyerdynamic DT 275 PRO Studiokopfhörer

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Günstiger On-Ear-Kopfhörer

28. Juli 2026
beyerdynamic DT 275 pro

beyerdynamic DT 275 PRO Studiokopfhörer

Der Hersteller beyerdynamic erweitert seine beliebte PRO-Serie um ein neues Modell, den beyerdynamic DT 275 PRO. Dieser richtet sich laut Hersteller an professionelle Anwender, die auch unter hoher Umgebungslautstärke schnelle und verlässliche Klangbeurteilungen treffen müssen. Hierfür kombiniert der On-Ear-Kopfhörer eine hohe passive Schallisolation mit einem Design, das ihn zu einem portablen und vielseitig einsetzbaren Begleiter macht.

beyerdynamic DT 275 PRO

Mit dem DT 275 PRO präsentiert beyerdynamic einen neuen Monitoring-Kopfhörer, der preislich sehr attraktiv ist, laut Herstellern aber trotzdem professionellen Ansprüchen genügen soll. So bietet der DT 275 PRO eine passive Schallisolation, die eine verlässliche Beurteilung von Audiosignalen selbst in lauten Arbeitsumgebungen ermöglichen sollen. Der potenzielle Interessentenkreise erstreckt sich daher von FOH-Engineers über Content-Creator, Kamerateams, dem Einsatz im Homestudio bis hin zu DJs.

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beyerdynamic DT 275 PRO Studiokopfhörer

Der beyerdynamic DT 275 PRO ist als On-Ear-Kopfhörer konzipiert und bringt gerade einmal 200 g auf die Waage, was gerade im Hinblick auf lange Einsätze von Vorteil sein kann. Für den Transport lassen sich die Hörerschalen platzsparend eindrehen, wodurch der Kopfhörer problemlos in Produktions- und Equipment-Taschen verstaut werden kann.

Eine zusätzliche Flexibilität bietet der beidseitige Kabelanschluss. Das Anschlusskabel kann wahlweise an der linken oder rechten Seite angeschlossen und dazu auch sicher verriegelt werden. So bleibt es auch bei schnellen Bewegungen im Live- oder Produktionseinsatz zuverlässig verbunden. Gleichzeitig lässt sich die Kabelführung an den jeweiligen Workflow anpassen, sodass das Kabel nicht unnötig über den Studiotisch oder das Mischpult hinweg verläuft.

beyerdynamic DT 275 PRO Studiokopfhörer

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Der On-Ear-Kopfhörer beyerdynamic DT 275 PRO besteht laut Hersteller aus robusten Materialien. Für einen hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen sorgen hochwertige Ohrpolster aus Kunstleder sowie eine weiche, flexible Kopfpolsterung. Alle Polsterkomponenten lassen sich zudem einfach austauschen und nachbestellen.

Die wichtigsten technischen Daten könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen:

beyerdynamic dt 275 pro

Der DT 275 PRO ist ab sofort zum Preis von 119,- Euro im Handel erhältlich. Neben dem Kopfhörer gehören ein Stoffbeutel und ein Spiralkabel samt Adapter zum Lieferumfang. Ein Test des DT 275 PRO folgt zeitnah.

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beyerdynamic DT 275 Pro Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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