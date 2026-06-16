Neuer In-Ear-Monitor für Live-Musiker vorgestellt

Die neuen In-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic DT 30 IE richten sich an alle Musiker, die auf der Bühne, im Proberaum oder bei anderen Live-Veranstaltungen ein verlässliches Monitoring benötigen und soll vor allem in Situationen überzeugen, in denen es laut und körperlich anspruchsvoll wird. beyerdynamic setzt bei dem neuen Kopfhörer auf einen ausgewogenen Klang, eine hohe Abschirmung und ein Gehäuse mit IP54-Zertifizierung.

Affiliate Links beyerdynamic DT 30 IE Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 119,00€

Beyerdynamic DT 30 IE mit dynamischem 11-mm-Treiber

Im Inneren des In-Ear-Kopfhörers arbeitet ein dynamischer 11-mm-Treiber, der Frequenzbereich reicht von 5 Hz bis 20.000 Hz und die Impedanz liegt bei 18 Ohm. Den maximalen Schalldruckpegel gibt der Hersteller mit 137 dB SPL an. In der Praxis soll das Modell also genügend Reserven für laute Bühnen bieten und gleichzeitig eine solide kontrollierbare Wiedergabe liefern.

ANZEIGE

Hohe Isolation und IP54-Schutz

Ein wichtiger Punkt beim Beyerdynamic DT 30 IE ist die passive Schallisolation von bis zu 39 dB. Auf lauten Bühnen kann gerade dieser Faktor entscheidend sein, denn je besser Außengeräusche gedämpft werden, desto entspannter lässt sich der eigene Mix wahrnehmen. Drums, Gitarrenverstärker, Publikum und sonstige Bühnengeräusche müssen dadurch weniger stark übertönt werden.

Auch in Sachen Belastbarkeit ist der Kopfhörer auf den Alltag von Musikern ausgelegt, denn die IP54-Zertifizierung schützt das neue In-Ear-Modell vor Staub und Spritzwasser. Das macht es besonders interessant für schweißtreibende Konzerte, Proberaum-Einsätze, schnelle Umbaupausen und gelegentliche Outdoor-Auftritte. Mit 2,7 g pro Ohrhörer ohne Kabel und Ohrpassstück fällt der Beyerdynamic DT 30 IE außerdem sehr leicht aus.

ANZEIGE

Kabel, Zubehör, Anwendungen und Preis

Der Beyerdynamic DT 30 IE wird mit einem abnehmbaren 1,4-Meter-Kabel geliefert und die Verbindung zu den Ohrhörern erfolgt über MMCX-Anschlüsse. Das Kabel ist Kevlar-verstärkt, besitzt vergoldete Steckverbindungen und einen Memory-Draht für die Führung über dem Ohr. Bei Bedarf kann das Kabel auch ausgetauscht werden, was im Bühnenalltag ein praktischer Vorteil ist.

Zum Lieferumfang des Beyerdynamic DT 30 IE gehören ein Paar Ohrhörer, das Kabel, drei Paar Silikon-Ohrpassstücke in S, M und L, drei Paar Schaumstoff-Ohrpassstücke in S, M und L, ein Paar Cerumenfilter, eine Kurzanleitung und eine Transporttasche. Ausgeschrieben wird das neue Modell für Sänger,, Drummer, DJs, Produzenten und Content Creator, die eine recht universelle Monitoring-Lösung suchen. Mehr Informationen zum neuen In-Ear-Kopfhörer gibt es auf der Website des Herstellers.