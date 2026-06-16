ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Beyerdynamic DT 30 IE, In-Ear-Kopfhörer

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Neuer In-Ear-Monitor für Live-Musiker vorgestellt

16. Juni 2026
Beyerdynamic DT 30 IE, In-Ear-Kopfhörer (Quelle: Beyerdynamic)

Beyerdynamic DT 30 IE, In-Ear-Kopfhörer (Quelle: Beyerdynamic)

Die neuen In-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic DT 30 IE richten sich an alle Musiker, die auf der Bühne, im Proberaum oder bei anderen Live-Veranstaltungen ein verlässliches Monitoring benötigen und soll vor allem in Situationen überzeugen, in denen es laut und körperlich anspruchsvoll wird. beyerdynamic setzt bei dem neuen Kopfhörer auf einen ausgewogenen Klang, eine hohe Abschirmung und ein Gehäuse mit IP54-Zertifizierung.

Affiliate Links
beyerdynamic DT 30 IE
beyerdynamic DT 30 IE Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
119,00€ Thomann

Beyerdynamic DT 30 IE mit dynamischem 11-mm-Treiber

Im Inneren des In-Ear-Kopfhörers arbeitet ein dynamischer 11-mm-Treiber, der Frequenzbereich reicht von 5 Hz bis 20.000 Hz und die Impedanz liegt bei 18 Ohm. Den maximalen Schalldruckpegel gibt der Hersteller mit 137 dB SPL an. In der Praxis soll das Modell also genügend Reserven für laute Bühnen bieten und gleichzeitig eine solide kontrollierbare Wiedergabe liefern.

ANZEIGE

Hohe Isolation und IP54-Schutz

Ein wichtiger Punkt beim Beyerdynamic DT 30 IE ist die passive Schallisolation von bis zu 39 dB. Auf lauten Bühnen kann gerade dieser Faktor entscheidend sein, denn je besser Außengeräusche gedämpft werden, desto entspannter lässt sich der eigene Mix wahrnehmen. Drums, Gitarrenverstärker, Publikum und sonstige Bühnengeräusche müssen dadurch weniger stark übertönt werden.

Der Beyerdynamic DT 30 IE in der Ansicht

Der Beyerdynamic DT 30 IE in der Ansicht

Auch in Sachen Belastbarkeit ist der Kopfhörer auf den Alltag von Musikern ausgelegt, denn die IP54-Zertifizierung schützt das neue In-Ear-Modell vor Staub und Spritzwasser. Das macht es besonders interessant für schweißtreibende Konzerte, Proberaum-Einsätze, schnelle Umbaupausen und gelegentliche Outdoor-Auftritte. Mit 2,7 g pro Ohrhörer ohne Kabel und Ohrpassstück fällt der Beyerdynamic DT 30 IE außerdem sehr leicht aus.

ANZEIGE

Kabel, Zubehör, Anwendungen und Preis

Der Beyerdynamic DT 30 IE wird mit einem abnehmbaren 1,4-Meter-Kabel geliefert und die Verbindung zu den Ohrhörern erfolgt über MMCX-Anschlüsse. Das Kabel ist Kevlar-verstärkt, besitzt vergoldete Steckverbindungen und einen Memory-Draht für die Führung über dem Ohr. Bei Bedarf kann das Kabel auch ausgetauscht werden, was im Bühnenalltag ein praktischer Vorteil ist.

Zum Lieferumfang des Beyerdynamic DT 30 IE gehören ein Paar Ohrhörer, das Kabel, drei Paar Silikon-Ohrpassstücke in S, M und L, drei Paar Schaumstoff-Ohrpassstücke in S, M und L, ein Paar Cerumenfilter, eine Kurzanleitung und eine Transporttasche. Ausgeschrieben wird das neue Modell für Sänger,, Drummer, DJs, Produzenten und Content Creator, die eine recht universelle Monitoring-Lösung suchen. Mehr Informationen zum neuen In-Ear-Kopfhörer gibt es auf der Website des Herstellers.

ANZEIGE

Preis

  • 119,– Euro
Affiliate Links
beyerdynamic DT 30 IE
beyerdynamic DT 30 IE Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
119,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
beyerdynamic DT 30 IE
beyerdynamic DT 30 IE Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
119,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Gereon Gwosdek RED

Leidenschaft für Tasten und Technik, Musikschulinhaber und Bandleader im Bereich von christlicher Musik.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Beratung: Den richtigen In-Ear-Monitoring Kopfhörer finden

Beratung: Den richtigen In-Ear-Monitoring Kopfhörer finden

23.10.2025 |9
Marktübersicht: Funk In-Ear-Monitoring für Einsteiger und Profis

Marktübersicht: Funk In-Ear-Monitoring für Einsteiger und Profis

09.10.2025 |2
Test: Mipro MI-909RT digitales In-Ear-Monitoring-System

Test: Mipro MI-909RT digitales In-Ear-Monitoring-System

20.03.2025 |9
Marktübersicht: Kabelgebundene In-Ear-Monitoring Systeme für Musiker

Marktübersicht: Kabelgebundene In-Ear-Monitoring Systeme für Musiker

25.09.2025 |4
Praxisreport: In-Ear Monitoring – über 20 Jahre Erfahrung

Praxisreport: In-Ear Monitoring – über 20 Jahre Erfahrung

22.12.2024 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X