Die Beyerdynamic DT 7X IE-Serie ist eine Reihe von vier In-Ear-Hörern, die klanglich auf unterschiedliche Instrumentengruppen abgestimmt sind. Zu dieser Serie gehören die Modelle Beyerdynamic DT 70 IE, DT 71 IE, DT 72 IE und DT 73 IE. Wie sich diese unterscheiden und ob sie unseren Autor Axel Ritt im Praxistest überzeugen konnten, erfährst du hier.

Beyerdynamic DT 7X IE In-Ear-Hörer

In-Ear-Monitoring

Noch vor einigen Jahren war In-Ear-Monitoring die Ausnahme und ausschließlich absoluten Superstars vorbehalten. Mittlerweile hat es sich jedoch selbst auf kleinen Bühnen als Standard etabliert. Auch wenn die bewegte Luft, wie sie von Floor-Monitoren ausgesendet wird, in Sachen Körperlichkeit nach wie vor unerreicht bleibt, stellen die Nachteile stationärer Bühnenmonitore weiterhin ein Problem dar, das nur in begrenztem Maße in den Griff zu bekommen ist.

Sobald man sich aus dem direkten Abstrahlwinkel eines Floor-Monitors bewegt und daneben nicht unmittelbar ein weiterer Monitor steht, ist man in Bezug auf das Monitoring faktisch aufgeschmissen. Früher hat die Bühnenbeschallung mit entsprechenden Verstärkern noch viel Schall abgestrahlt, doch da heutzutage viele Musiker ausschließlich auf digitale Emulationslösungen ohne Lautsprecher und bewegte Luft setzen, befindet man sich in solchen Fällen schnell in einem sogenannten Abstrahlungsloch.

Hier setzen die großen Vorteile der In-Ear-Monitoring-Systeme an, die – richtig eingestellt und kalibriert – völlige Bewegungsfreiheit auf der Bühne ermöglichen. Insbesondere Sänger dürften seinerzeit drei Kreuze gemacht haben, als dieses Monitorsystem auch für normale Musiker erschwinglich wurde. Während Instrumentalisten zumindest noch mit Verstärkern auf der Bühne arbeiteten und somit einen Teil ihres eigenen Direktschalls wahrnehmen konnten, waren Sänger schon immer auf Monitoranlagen in Form von Wedges oder Side-Fills angewiesen. Waren diese nicht vorhanden, falsch kalibriert oder lieferten sie starkes Feedback, war das angenehme Bühnenerlebnis dahin.

Ja, Künstler vom Schlage einer Tina Turner oder eines Steve Perry haben in den 1960er- und 1970er-Jahren auch ohne jegliche Monitorsysteme und teilweise nur mit einer rudimentären Gesangsanlage, die links und rechts auf der Bühne aufgebaut war, eine Intonation an den Tag gelegt, die einem Hören und Sehen vergehen ließ – und das, ohne sich dabei ein Ohr zuzuhalten. Wie diese Künstler das geschafft haben, ist mir bis heute ein Rätsel, kann aber keinesfalls als Maßstab für heutige Künstler gelten.

Maßanfertigung oder von der Stange?

Neben einer mannigfaltigen Auswahl an Funkstrecken ist bei In-Ear-Monitoring-Systemen, kurz IEM genannt, vor allem auf zwei Unterschiede zu achten. Zum einen gibt es maßgefertigte Systeme, bei denen ein Hörgeräteakustiker oder der Hersteller eines In-Ear-Monitoring-Systems einen Abdruck des individuellen Gehörgangs anfertigt und darauf basierend ein exakt passendes System erstellt. Die zweite und deutlich günstigere Variante ist ein universelles System, bei dem ein hochwertiger Ohrhörer verwendet wird, der sich mittels verschiedener Kunststoffaufsätze an den persönlichen Gehörgang anpassen lässt.

Mit der letzteren Variante haben wir es bei der Beyerdynamic DT 7X IE Serie zu tun, bei der man hinsichtlich des Klangs zwischen vier verschiedenen Ausführungen wählen kann.

Gemeinsamkeiten der Beyerdynamic DT 7X IE-Serie

Laut Herstellerangabe wurden die in Deutschland gefertigten Beyerdynamic DT 7X IE-Varianten für vier unterschiedliche Einsatzbereiche konzipiert. So gibt es den Beyerdynamic DT 72 IE, der für Gitarre und Gesang entwickelt wurde, den Beyerdynamic DT 73 IE, der für klassische Instrumente und Keyboards optimiert ist, den Beyerdynamic DT 71 IE, der für Schlagzeug und Bass ausgelegt wurde, sowie den Beyerdynamic DT 70 IE, der für Mixing und kritisches Abhören konzipiert wurde. Alle vier Systeme sind hinsichtlich Optik, Zubehör und Ausstattung identisch; lediglich die Frequenzabstimmung wurde je nach Einsatzbereich angepasst.

Was sofort auffällt, ist das hochwertige Erscheinungsbild, sobald man eines der Produkte in der Hand hält. Alle In-Ear-Monitoring-Systeme werden in einem sehr schön verarbeiteten Hardcase geliefert, das mit zwei Reißverschlüssen verschlossen wird. Aufgeklappt findet man neben einem circa ein Meter langen Kabel die beiden In-Ear-Systeme. Zudem liegen acht verschiedene Aufsätze bei, um das System optimal an das eigene Gehör anzupassen. Ein 6,25-mm-Klinkenstecker-Adapter ist ebenfalls enthalten, falls das System direkt an einem Kopfhörerverstärker und nicht über eine Funkstrecke betrieben werden soll.

Sämtliche Steckkontakte im System sind vergoldet. Zum Anschluss des Kabels an die Ohrhörer gibt es einen einfachen, aber sehr effektiven Steckkontakt, der angenehm schwergängig ist und sich nur schwer wieder lösen lässt. Dies ist sinnvoll, falls man im Eifer des Bühnengefechts versehentlich am Kabel zieht – hier muss schon ordentlich Kraft aufgewendet werden, um die Verbindung zu trennen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art des Tragens: Die Ohrhörer werden mithilfe der beiliegenden Kabel von hinten um das Ohr ins Gehör eingeführt. Nutzt man versehentlich die sogenannte “AirPod-Lösung”, bei der die Ohrhörer einfach ins Ohr gesteckt und das Kabel vorne am Kinn herabgeführt wird, verschlechtert sich der Klang deutlich gegenüber der korrekten Trageweise.

Zur Erleichterung dieses Führungsweges sind die oberen Bereiche der Kabel der Beyerdynamic DT 7X IE In-Ear-Hörer leicht versteift, sodass sie sich einfach und sicher um das Ohr legen lassen. Persönlich nutze ich zudem immer ein Stück Body Tape, um das Kabel hinten am Rücken unter dem Hemd entlangzuführen und zu fixieren, damit keinerlei Zug auf die Kabel und somit auf die Ohrhörer ausgeübt werden kann.

Alle Ohrhörer sind mit einem neuen Treiber namens Tesla 11 ausgestattet, der laut Beyerdynamic ebenfalls in Deutschland entwickelt wurde. Die Impedanz beträgt 16 Ohm, der Übertragungsbereich wird bei allen Modellen mit 5 Hz bis 40.000 Hz angegeben. Eine schöne Übersicht über die Frequenzganganpassungen der einzelnen Beyerdynamic DT 7X IE Modelle seht ihr hier:

Beyerdynamic DT 72 IE

Ideal für Sänger und Gitarristen

Fangen wir mit der Beyerdynamic DT 72 IE Ausführung an, die für Sänger und Gitarristen optimiert wurde. Klanglich zeigt dieses System eine vergleichsweise moderate Absenkung im Tiefmittenbereich, um den Klang des eigenen Instruments möglichst durchsichtig zu halten. Der Bassbereich ist neutral abgestimmt, ebenso der Hochmittenbereich, während die Höhen leicht geboostet sind. Dadurch wirkt der Kopfhörer im Vergleich zu den anderen Varianten auf den ersten Eindruck vielleicht etwas unspektakulär, was jedoch zur Folge hat, dass sich das eigene Instrument deutlich besser im Gesamtsound durchsetzt.

Beyerdynamic DT 73 IE

Für Keyboards und klassische Instrumente

Weiter geht es mit der Beyerdynamic DT 73 IE-Ausführung, die für klassische Instrumente und Keyboards konzipiert wurde. Dieser Ohrhörer klingt nochmals neutraler, da lediglich eine dezente Anhebung im Hochtonbereich vorgenommen wurde. Dies soll sicherstellen, dass dem eigenen Instrument bzw. dem Gesamtklang keine ungewollte Färbung hinzugefügt wird, sodass insbesondere im Orchesterbereich eine möglichst neutrale Abbildung gewährleistet bleibt. Eine sogenannte „Wohlfühlfärbung“ wäre hier kontraproduktiv.

Beyerdynamic DT 71 IE

Für Schlagzeuger und Bassisten

Das genaue Gegenteil findet sich in der Beyerdynamic DT 71 IE Ausführung, die für Schlagzeuger und Bassisten entwickelt wurde. Hier ist der Bassbereich stark betont, der Tiefmittenbereich leicht angehoben, während der Mittenbereich etwas abgesenkt wurde. Der Hochtonbereich wiederum ist leicht geboostet. Gerade Schlagzeuger dürften im Bereich von Hi-Hats, Becken und Blechinstrumenten sowie Bassisten bei den Obertönen ihres Instruments von dieser Anhebung profitieren.

Beyerdynamic DT 70 IE

Optimiert für Mixing Jobs

Abschließend gibt es noch den Beyerdynamic DT 70 IE In-Ear-Hörer, der speziell für den Mixing-Bereich konzipiert wurde. Hier wird versucht, die menschliche Hörkurve – die bestimmte Frequenzen lauter oder leiser wahrnimmt – durch entsprechende Frequenzanpassungen auszugleichen. Der Bassbereich wird leicht angehoben, ebenso der Hochtonbereich, während die Mitten etwas zurückgenommen werden. Im Prinzip handelt es sich hierbei um eine klassische Loudness-Schaltung.

Klang Beyerdynamic DT 7X IE Serie

Zunächst einmal muss man der Beyerdynamic DT 7X IE Serie gleich doppelt ein großes Lob aussprechen. Ich habe mein Leben lang ausschließlich mit maßgefertigten Systemen gearbeitet und bin daher gegenüber universellen Systemen grundsätzlich eher skeptisch eingestellt. In diesem Fall jedoch überzeugt das System in zweifacher Hinsicht.

Zum einen ist der Sitz der Ohrhörer äußerst stabil. Selbst bei wilden Kopfbewegungen verrutschen sie – zumindest bei mir – nicht aus ihrer Verankerung und hinterlassen einen sehr guten Eindruck hinsichtlich Passform und Halt. Zum anderen klingen die Produkte, sofern die Ohrhörer korrekt eingesetzt sind, wirklich sehr gut. Persönlich empfinde ich den extremen Hochtonbereich als etwas unterbelichtet, was jedoch auch an der spezifischen Treiberkonstruktion liegen könnte.

Abgesehen davon hinterlassen die Beyerdynamic DT 7X IE In-Ear-Hörer klanglich einen ausgewogenen Gesamteindruck und dürften je nach Einsatzbereich sicherlich ihre Abnehmer finden.