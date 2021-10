Beyerdynamic Pro X Serie: DT700, DT900, M-70, M-90

Zwei Kopfhörer, zwei Mikrofone

Es gibt vermutlich niemanden, der in seinem Musiker- und Produzenten-Leben noch keinen Beyerdynamic Kopfhörer auf den Ohren hatte. Vor allem die Kopfhörer der DT-Reihe sind weltweit seit vielen Jahrzehnten beliebt und gehören fest zum Recording-Standard-Equipment vieler Tonstudios. Nun schickt sich Beyerdynamic an, die Kopfhörer zu überarbeiten und bietet im Rahmen der heute vorgestellten Pro X Serie die ersten beiden neuen Modelle an: Beyerdynamic DT700 Pro X und Beyerdynamic DT900 Pro X. Hinzu gesellen sich zwei ebenfalls neue Mikrofone.

Beyerdynamic DT700 Pro X, DT900 Pro X

Beim DT700 Pro X handelt es sich um einen geschlossenen Kopfhörer, der vor allem Homestudio-Betreiber bzw. User ansprechen soll, die mobil Musik produzieren. Mit seinen neuen STELLAR.45 Treibern und seinem recht weiten Frequenzbereich von 5 bis 40.000 Hz sowie seiner relativ geringen Impedanz von 48 Ohm verspricht Beyerdynamic einen exzellenten Klang. Die Fakten dazu:

dynamisch

geschlossen

ohrumschließend

STELLAR.45 Treiber

Impedanz: 48 Ohm

Schalldruckpegel: @1 mW / 500 Hz 100 dB SPL

Übertragungsbereich: 5 – 40.000 Hz

höchste Kurzzeit-Belastbarkeit: 100 mW

höchste Nennbelastbarkeit: 30 mW

Klirrfaktor: @ 1 mW 0,40% @ 100 Hz (0,05 % @ 500 Hz, 0,04 % @ 1 kHz)

Federstahlbügel mit Memory-Schaumstoff

austauschbare Ohr- und Kopfpolster

Ohrpolter aus Velours

einseitig geführte, steckbare Kabel

Gewicht: 350 g

inkl. gerades 3 m Kabel mit Mini-XLR und 3,5 mm Stereo Klinkenstecker mit 6,35 m Adaper, gerades 1,8 m Kabel mit Mini-XLR und 3,5 mm Stereo Klinkenstecker mit 6,35 mm Adapter sowie eine Tragetasche

Technisch ähnlich aufgebaut, also ebenfalls mit den neuen STELLAR.45 Treibern, dem o. g. Frequenzgang und einem maximalen SPL von 100 dB ausgestattet, ist der DT900 Pro X. Klarer Unterschied: Beim DT900 Pro X handelt es sich um einen offenen Studiokopfhörer. Das Einsatzgebiet liegt damit eher im Bereich Mix und Mastering.

Verarbeitungstechnisch scheinen die beiden auf hohem Niveau zu liegen, bieten sie doch Federstahlbügel, einseitig geführte Kabel und austauschbare Ohr- und Kopfpolster. Hinsichtlich des Gewichts liegen beide im mittleren Bereich: 345 Gramm bringt der DT900 Pro X auf die Waage, der DT700 Pro X bringt es auf 350 Gramm.

Zum Lieferumfang der Kopfhörer gehören zwei Kabel mit vergoldeten Steckern, Adaptern sowie eine Tragetasche. Beide Kopfhörer bietet Beyerdynamic ab sofort zum Preis von 249,- Euro an.

Beyerdynamic Pro X: M-70, M-90

Doch das ist noch nicht alles. Auch zwei Studiomikrofone hat Beyerdynamic heute neu vorgestellt. Während Beyerdynamic mit dem M-70 Pro X den mittlerweile großen Bereich des Podcastings in den Fokus rückt und das M-70 Pro X entsprechend als dynamisches Mikrofon konzipiert hat, möchte der Hersteller mit dem Kondensatormikrofon M-90 Pro X den Tonstudio-Usern etwas Neues bieten.

Ausgeliefert werden beide Mikrofone mit passenden Spinnen, Popschutz (hier geht’s zu unserem großen Vergleichstest Pop- und Windschutz) und Softtasche. Preislich sehr attraktiv, liegen sie doch bei 249,- Euro (M-70 Pro X) bzw. 299,- Euro (M-90 Pro X).

Testgeräte sind bereits auf dem Weg zu uns, so dass wir euch sicherlich bald mit den passenden Tests und weiteren Informationen zu den vier Beyerdynamic-Neuheiten versorgen können.