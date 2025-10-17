Big Wave Audio Dopamine, Kontakt-Instrument

Instant-Sounds für Pop & EDM

Big Wave Audio Dopamine liefert Sounds für Pop, EDM, Trap und andere angesagte Musikstile. Die Presets sind für den schnellen Einsatz konzipiert, bieten aber auch Raum für Editierung. Die wahre kreative Stärke von Dopamine liegt jedoch in den trigger- und sequenzierbaren Effekten

ANZEIGE

Big Wave Audio Dopamine – Sounds für Pop & EDM

Dopamine wurde exklusiv für den kostenlosen NI Kontakt-Player bzw. die Vollversion erstellt. Die Sounds basieren auf einem 5,5 GB großen Sample-Content, der mit aktuellen Synthesizern erstellt wurde. Die über 200 Presets sind mit einem Tag-System nach Styles und Soundart kategorisiert.

Ein Sound kann aus zwei Layer, mit Link-Funktion, bestehen, die sich mit Hüllkurven-gesteuerten Filter und Amp editieren lassen. Da u.a. auch Digital Waves zum Content gehören, lassen sich eigene Sounds kreieren.

Zu jedem Preset gehört eine FX Chain mit sieben Effekten, die aus einem Pool frei gewählt und angeordnet werden können. Jeder Effekt hat zwei Sets mit Parametereinstellungen, zwischen denen mit dem Mod-Wheel gemorpht werden kann. So lassen sich insgesamt dutzende Parameter mit nur einem Controller verändern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Darüber hinaus gibt es 24 Modifier pro Preset, die mit Keyboard-Tasten getriggert oder von einem integrierten Sequencer rhythmisch angesteuert werden können. Dazu gehören Trance Filter, Stutter, mehrere Varianten von Pump, Panning usw. Insgesamt gibt 250 FX-Presets, die den 24 Slot zugewiesen werden können.

Diese Effekte belegen zwei Oktaven auf einem MIDI-Keyboard und können so frei eingesetzt werden. Der Sequencer hat 16 Steps und lässt sich für jeden der Effekte nutzen. Die erstellten Sequenzen können auch per Drag&Drop in eine DAW übertragen werden.

Außerdem verfügt das Instrument über einen Arpeggiator und eine Chord-Play-Funktion mit einer großen Auswahl an vorprogrammierten Style-typischen Akkorden.

Big Wave Audio Dopamine richtet sich an Musiker, die Tracks zügig einspielen wollen, anstatt sich in den Tiefen der Soundprogrammierung zu verlieren. Dennoch bietet das Plug-in ein paar Möglichkeiten zur Editierung und die Effekte sowie Modifier sind ganz auf aktuelle Musiktrends abgestimmt. Das Kontakt-Instrument Dopamine kostet 99,- Euro.