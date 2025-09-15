Biopower Audio Cerebellum, Eurorack Logik-Matrix

AND + XOR = Rhythmus

Biopower Audio Cerebellum ist eine Matrix für sequenzielle, mathematische (boolean) Logikoperationen nach den Prinzipien von George Boole. Das Eurorack-Moul kann komplexe Polyrhythmen erzeugen und generative Strukturen arrangieren, die sich kontinuierlich entwickeln. Cerebellum kann aber auch mit Audiosignalen gefüttert werden.

Biopower Audio Cerebellum

Das Modul besitzt zur Eingabe drei Reihen mit je vier beleuchteten Tastern, die vier Eingängen zugeordnet sind. Wird der Tastern gedrückt, wird der Eingang mit den benachbarten Tastern verbunden. Für jeden Taster lässt sich mit einem Schalter festlegen, ob die Signalverknüpfung nach dem AND- oder XOR-Prinzip erfolgt.

Zur Erweiterung der Funktionalität, verfügt jede der vier Reihen über einen Clock Divider, eine feste 5V-Quelle sowie einen NOT-Inverterschalter. Die Divider wechseln zwischen einem Binärzähler und einem Dekadenzähler in Verbindung mit einem Latch-Flipflop.

Über einen ALL-Eingang kann ein Signal gleichzeitig an alle Reihen adressiert werden, die das Signal dann nach den jeweiligen Divider- und Invertereinstellungen bearbeiten. Alle Divider besitzen individuelle Reset-Buchsen und zusätzlich gibt es einen RST ALL. Die Reihen 1, 2 und 3 sind jeweils auf die Zeilen A, B und C normiert, wodurch aus einem Eingang sieben miteinander verbundene Signale erzeugt werden können.

Biopower Audio Cerebellum ist besonders für User geeignet, die mit mehreren Clock- und Trigger-Quellen arbeiten, etwa zur Ansteuerung von Drum-Modulen. Aber die Möglichkeiten des Moduls sind sicherlich auch für ungewöhnliche Klangexperimente interessant.

In den Videos wird der finale Prototyp gezeigt. Genauer Angaben zur Verfügbarkeit und zum Preis gibt es jedoch noch nicht. Interessenten können sich aber in eine Mailing-Liste eintragen.