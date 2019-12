Birdkids beginnen mit °Grid eine Controller-Serie für audiovisuelle Apps

Wireless Handheld(s) für mehr Spielspaß

Birdkids sind bislang für ihre analoge Eurorack-Module Raven, Unicorn Boom und The Bateleur bekannt. Mit °Grid wird nun eine neue, gänzlich anders gelagerte Produktreihe für das kommende Jahr angekündigt.

°Grid wird zunächst nur in einem Teaserclip vorgestellt. Es handelt sich um einen kompakten Controller, der offenbar via Bluethooth-Apps ansteuert werden kann. Über 16 Buttons, die 4×4 angeordnet sind, werden in dieser Demo Sounds eines Synthesizers gespielt. Ebenso wird man MPC-mäßig Drums und Samples oder auch Videoclips in einer entsprechende App damit abfeuern können. Vier weitere Tasten sind vermutlich zur Steuerung von Menüs, Transport, Oktavlage oder anderen Funktionen einsetzbar. Eine Art kleiner Trackball wird hier als Pitch- und Modulationsrad verwendet. Es hat auch den Anschein, dass ein Bewegungssensor in °Grid integriert ist, der ebenfalls zur Modulation, wie zum Beispiel für Vibrato durch Schütteln, genutzt werden kann.

Viel mehr ist bislang noch nicht zu erfahren. Es wäre schön zu wissen, inwieweit die Funktionen von °Grid frei zuweisbar sind, ob es eine eigene Programmier-App dafür geben wird und ob sowohl iOS als auch Android unterstützt werden wird.

Birdkids wollen °Grid im Januar, sehr wahrscheinlich im Zeitraum um bzw. direkt auf der NAMM (16.1. bis 19.1.), vorstellen. Dann dürfen wir wohl auch alle Features sowie den Preis erfahren. Spannend wird es zu sehen, was die weiteren Controller der angekündigten Produktreihe zu bieten haben werden.