Bitwig 3.3 mit neuem modularem Synthesizer, Modulatoren, Effekten

Polymer Synthesizer bietet viel Flexibilität

Noch im vierten Quartal 2020 möchte Bitwig sein DAW-Update 3.3 veröffentlichen. Standen in den letzten Updates noch die Effekte und Modulatoren im Fokus, hat Bitwig mit Polymer ab sofort einen neuen hybriden Modular Synthesizer am Start. Bitwig verspricht hierfür einen schnellen und intuitiven Start: Oszillator, Filter und Envelope Generator auswählen, fertig. Doch Bitwig wäre nicht Bitwig, würde es aufgrund der Grid-Module nicht eine unglaubliche Flexibilität geben, so dass die einzelnen Bestandteile nach Herzenslust ausgetauscht und verbunden werden können. Im Handumdrehen entsteht so ein komplexer Synthesizer.

Die drei Grid-Module von Polymer bieten hierfür einen Vielzahl an Parametern, beispielsweise FEG (Filter Envelope Generator), Suboszillator, Noise Generator, High Pass Filter, Gain, Pan, Velocity pro Stimme und vieles mehr. Aus diesen Einzelbausteinen entstehen dann illustre Sachen wie Phase Distortion, Phase Modulation, Pulse Width Modulation, Unison, subtraktive Synthese und sogar Wavetable. Für letzteres gibt es ab Version 3.3 ein neues gleichnamiges Modul.

Wavetable Module

Dieses neu hinzugekommene Modul lässt sich entweder über The Grid oder den o.g. Polymer Synthesizer nutzen. Dabei lassen sich mehrere Teiles des Wavetables über Stereo-Control-Signale steuern. Dabei gibt es die drei Modi Unison, Focused und Complex, die unterschiedliche Klangformungen zulassen.

Ab Werk bietet Bitwig 3.3 über 120 Wavetables, auf Wunsch lassen sich diese aber durch Serum- und WaveEdit-kompatible WAV-Files erweitern.

Zwei neue Modulatoren

Wie bei nahezu jedem Bitwig Update gibt es auch in Version 3.3 wieder neue Modulatoren. Vibrato ist selbsterklärend und reagiert auf Bewegungen des Modulationsrades bzw. ist auch MPE-fähig. Speziell für Wavetables bietet sich Ramp an:

Bug Fixes

Natürlich bringt Bitwig 3.3 auch wieder etliche kleinere Verbesserungen wie bspw.:

Free Content Scaling: Egal was ihr in der Timeline selektiert, per ALT-Drag lässt sich alles skalieren Project Sections Page: Ab sofort gibt es eine neue Sections Seite, die alle Arranger Cue Marker und Launcher auflistet Preserve Your Transients: Neue Einstellmöglichkeiten für Audioclips und deren Fades/Edits Verbesserungen einzelner Modulatoren



Verfügbarkeit

Noch im vierten Quartal soll das Update 3.3 erhältlich sein. Für User mit einem aktiven Upgrade Plan ist dieses kostenlos. Polymer und die beiden neuen Modulatoren (Vibrato und Ramp) sind ebenfalls Bestandteil der günstigen Einsteiger-Version Bitwig Studio 16-Track.