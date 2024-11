Bitwig Studio 5.3, Digital Audio Workstation Update

Nice Drums - Bitwig 5.3

Pünktlich zum Jahresendspurt kommt Bitwig Studio 5.3 heraus! Für alle Nutzer mit aktivem Upgrade-Plan ist das Update kostenlos. Im Fokus des 5.3 Updates stehen vor allem Drums!

Bitwig Studio 5.3

Drum Devices

Ein Highlight des Updates sind die neuen Drummodule, über die Bitwig Studio ab sofort verfügt. Eingeteilt in die drei Rubriken v8 (für 808 Sounds), v9 (für 909 Sounds) und v0 (Kollektion digitaler Drum-Synth-Sounds) bietet Bitwig Studio 5.3 nun 25 neue Drum-Devices. Diese gesellen sich zu den originalen v1 Drum-Instrumenten der DAW hinzu.

Für die v8-Sounds stehen insgesamt zehn Devices zur Verfügung. Diese teilen sich in v8 Kick, v8 Snare, v8 Tom und v8 Hat sowie einige typische Percussion-Instrumente wie Maracas, Cowbell, Clap usw. auf. Während die ursprüngliche 808-Hardware für jedes Instrument oft nur einen Klangregler bot, bietet Bitwig Studio für die v8-Sounds durchschnittlich fünf Parameter. Klanglich scheint hier also einiges möglich zu sein.

Neue Sounds gibt es auch in der v9-Familie, Bitwigs Antwort auf die Roland TR-909. Die neuen Devices decken alle Instrumente des Originals ab, von offenen und geschlossenen Hats bis hin zum v9 Ride und einem v9 Crash Diese verfügen über die zusätzlichen Regler Impact, Tone und Punch.

Teil der v0-Familie sind die sechs Devices v0 Kick, Zap Kick , Tom, Snare, Hat und Cymbal. Laut Entwickler repräsentieren sie eine Vielzahl digitaler Drum-Synthese-Techniken, wie z. B. verstimmte Oszillatorbänke, FM, Physical Models etc., so dass sie klanglich flexibel sind und mal elektrisch, mal akustisch oder gar nicht ein Drum-Sound klingen können. Bitwig betont, dass jedes Device sowohl einzeln als auch in kompletten Kits seine Funktion findet.

Stepwise

Ebenfalls neu an Bord ist der Step-Sequencer Stepwise, der das Thema Sequencing spielerisch angehen soll. Maximal acht Reihen triggern Noten, die jeweils auf „aus“, „normal“ und „akzentuiert“ eingestellt werden können. Pro Reihe stehen 16 Steps zur Verfügung und mit Groove- und Offset-Funktionen sowie Drift-Parametern lässt sich im Handumdrehen ein Beat entwickeln. Dazu kann jede Spur eine individuelle Länge aufweisen.

Hier das Video zu Stepwise:

Master Recording

Die Transportsektion von Bitwig verfügt nun über eine Master Recording Sektion, die u. a. eine Pegelanzeige für den Ausgangslevel und einen Record-Button verfügt. Drückt man diesen, lässt sich sofort alles, was im aktuellen Projekt passiert, als Audiodatei speichern. Ideal für Jam-Sessions, inklusive Resampling in Echtzeit.

Audio System Setup

Jede angeschlossene Hardware wird von Bitwig nun automatisch konfiguriert, mit allen Mono-Pfaden und sinnvollen Stereo-Optionen. Dabei behält Bitwig Studio alle Informationen über jemals verwendete Audio-Hardware im Hinterkopf und schaltet beim Trennen des Interfaces beispielsweise automatisch auf die nächstbeste Konfiguration um.

Weitere Features

Darüber hinaus bietet Bitwig 5.3 weitere Verbesserungen

die DAW läuft nun nativ auf Windows-Rechnern mit ARM-Prozessor

neue Grid-Module Freq Shift+, Pitch Shift, Step Access,Accents, Dome

schnelleres Laden von Projekten

Wie immer, geht Bitwig Studio 5.3 nun zunächst in das öffentliche Beta-Testing über. Bis Ende des Jahres sollte dies abgeschlossen sein. Danach wird die neue Bitwig Version für alle verfügbar sein.