Neue Features in Bitwig 6.1

Seit März ist Bitwig 6 offiziell erhältlich und unseren Testbericht zum großen Major-Update findet ihr hier. Ab sofort gibt es das erste kleinere Update in Form von Bitwig Studio 6.1. Wie bei Bitwig üblich, geht die neue Verison zunächst in die Public-Beta-Phase, bevor sie in einigen Wochen dann offiziell zum Download bereit stehen wird. Die wichtigsten Neuerungen von Bitwig 6.1 stellen wir euch in dieser News bereits vor.

Bitwig Studio 6.1

Advanced Slicing

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Unter dem Namen Advanced Slicing bietet der Sampler von Bitwig von Slicing in allen Wiedergabemodi. Dabei wird ein Sample durch Klicken auf das „Sliced“-Symbol sofort in Slices umgewandelt, die über einen MIDI-Controller oder die Pianorolle getriggert werden können. Clips können auch direkt aus dem Arranger oder Launcher in den Sampler gesliced werden.

Slices können in Bitwig Studio 6.1 gleichmäßig über ein Sample verteilt oder in Beat-Intervallen angeordnet werden. Sie lassen sich zudem an Anschlagpunkten (ideal für rhythmisches Material) oder an Tonhöhenänderungen (mithilfe der neuen automatischen Tonhöhenerkennung des Samplers) platzieren. Unabhängig vom Modus lassen sich alle Slices mit nur ein bis zwei Klicks manuell anpassen, erstellen und löschen.

Nach dem Slicen wird ein Sample in Abschnitte unterteilt, die durch ein Eingangssignal ausgelöst werden. Slices können über Noten ausgelöst werden (alle Noten oder nur die weißen/schwarzen Tasten einer Tastatur). Alternativ lassen sie sich mit dem „Select“-Regler manuell (oder zur Steuerung über Automation oder Modulation) oder über die Notenanschlagstärke triggern. Dazu gibt es weitere Funktionen wie Looping pro Slice oder Modulation pro Slice.

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Intelligent Pitch Analysis

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Die Arbeit mit einem Sample beginnt traditionell mit der Festlegung einer Grundtonhöhe, wobei deren Tonhöhe an die Noten auf der Tastatur angepasst wird. Der Bitwig Sampler ermöglicht es dem Nutzer, einen Grundton manuell festzulegen, gestaltet diesen Prozess jedoch gleichzeitig durch eine dynamische Tonhöhenanalyse. Durch Klicken auf das Kugel-Symbol wird eine Analyse des Samples erstellt und das gesamte Sample passt sich dynamisch an die jeweils gespielte Tonhöhe an.

Die Tonhöhenanalyse funktioniert in allen Wiedergabemodi von Bitwig Studio 6.1 sowie im Slicing- und Multisample-Modus. Dies beschleunigt laut Entwickler nicht nur die Arbeitsabläufe, sondern eröffnet auch spannende neue Möglichkeiten. So beschleunigt oder verlangsamt „Sampler“ das Sample im „Repitch“-Modus bspw. dynamisch, um es an die gespielten Noten anzupassen. Unabhängig vom Modus lassen sich alle Arten von Material in spielbare Melodien und Akkorde verwandeln.

Powerful Time-Stretching

Eine weitere neue Funktion betrifft das Time-Stretching. Die Entwickler von Bitwig haben diese Technologie für sich neu gestaltet und einen für den Echtzeit-Einsatz optimierten Ansatz entwickelt. Der „Spectral“-Wiedergabemodus von Sampler wurde entwickelt, um ein möglichst sauberes Time-Stretching zu gewährleisten und einen großen Raum für klangliche Experimente zu eröffnen.

Spectral zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Sample bei Änderung der Wiedergabegeschwindigkeit originalgetreu bewahrt. Bei aktivierter Funktion „Preserve Onsets“ wird das Sample zusätzlich im Bereich der Transienten „zurückgestreckt“, um Punch und Charakter zu bewahren. In Kombination mit der automatischen Tempoerkennung des Samplers – und der Option, die Wiedergabe an das Projekttempo zu koppeln – soll es „Spectral“ einfach machen, Samples zeitlich abzustimmen.

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Expressive Granular Engine

Neben Spectral kommt auch Fragments als neuer Granular-Wiedergabemodus in Bitwigs Sampler dazu. Mit bis zu 256 unabhängigen Grains pro Stimme – wobei jedes Grain seine eigene Wiedergaberate, -richtung, -position und -größe hat – ist „Fragments“ ein Tool für präzise und ungewöhnliche Grain-Gestaltung.

Updated Modes: Hardware Emulation and Sample-Based Synthesis

Der klassische Repitch-Modus von Bitwig verfügt nun über zwei neue Charaktere, die Hardware-Sounds emulieren. „Analog“ sorgt für Sättigung und einen Tape-Charakter, während „Digital“ legendäre Sampler der 90er-Jahre emulieren oder Sounds bis zur Unkenntlichkeit verzerren kann. Und da der Sampler polyphon ist, lässt sich diese Bearbeitung für jede Stimme individuell anwenden, was über die herkömmliche Hardware-Bearbeitung hinausgeht.

Ebenfalls verbessert wurde der „Cycles“-Modus, der nun Sampling und Synthese vereint. Drei neue Klangcharakteristiken ermöglichen es, die Pulsbreite eines Samples anzupassen, das Verhältnis von ungeraden und geraden Obertönen neu auszubalancieren oder Phasenmodulation anzuwenden. Bei aktivierter „Freeze“-Funktion wird der Sampler zu einem Oszillator mit einem enormen Klangspektrum und die neue „Duophonic“-Option überblendet zwei „Cycles“-Engines für einen weicheren Klang.

Sampler in The Grid

Alle Sampler-Updates sind auch im Sampler-Modul von Bitwigs Sounddesign-Umgebung „The Grid“ verfügbar. Das bedeutet, dass Slicing, die neuen Wiedergabemodi und alle anderen Funktionen mit über 230 Modulen kombiniert werden können.

Einige zusätzliche Sampler-Funktionen sind ausschließlich in „The Grid“ verfügbar. Im Fragments-Modus lassen sich Grains über einen Signaleingang triggern. Und über optionale Modulausgänge haben Nutzer Zugriff auf die Analysedaten des Samplers. Dies ermöglicht Erweiterungen des Samplings, wie beispielsweise das Triggern von Drum-Sounds mit synchronisierten Einsätzen, das Anpassen eines Oszillators an die sich ändernde Tonhöhe eines Samples oder das Überlagern von Sounds anhand von Amplitudendaten.

Die kompletten Neuerungen von Bitwig Studio 6.1 findet ihr hier.

Wie eingangs erwähnt, geht Bitwig Studio 6.1 zunächst in die Public-Beta-Phase. Der offizeille Release wird im Sommer erfolgen.