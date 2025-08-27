Bitwig 6 kommt!

Bitwig Studio 6 ist (fast) da! Ab sofort geht die Digital Audio Workstation in die öffentliche Beta-Phase, der offizielle Release soll im Herbst erfolgen. Zu den Änderungen gehört u.a. eine Verbesserung der Automatisierungsbearbeitung, die von flüssigeren Bearbeitungsschritten bis hin zu neuen Funktionen wie „Spread“ und „Hold“ einige Neuheiten umfasst. Bitwig Studio 6 führt außerdem Automatisierungsclips ein. Darüber hinaus bietet Version 6 der DAW weitere neue Funktionen und Verbesserungen.

Bitwig Studio 6, Digital Audio Workstation

Zunächst einmal haben die Bitwig Entwickler die Bedienoberfläche überarbeitet, so dass sie sich leichter an spezifische Workflow-Anforderungen anpassen lässt. Neue und verbesserte Werkzeuge wie das Spray Can- und das Audition-Werkzeug ergänzen die Editoren für die Bearbeitung von Expression-Daten und das Layered-Editing von Audio und Noten.

Automation Editing

Wie eingangs erwähnt, nimmt ein Großteil des Bitwig 6-Updates die Verbesserung und Erweiterung der Automation ein. Neben einfacheren Gesten bietet Bitwig Studio 6 neue Funktionen wie „Spread“ (Erzeugung von zufälligen Werten) oder „Hold“ (konstante Werte bis zum nächsten Punkt halten). Auch das Einfügen von Automation Clips verbessert den Workflow, denn diese lassen sich wie MIDI- und Audio-Clips nutzen.

Zeichnet man Automationen per Hand ein, soll ein verbesserter Algorithmus nun dafür sorgen, dass saubere und einfachere Kurven entstehen, die sich entsprechend auch später einfacher bearbeiten lassen. Dazu gibt es ein neues Tool namens „Spray Can“, mit dem sich eine Reihe von Punkten im aktuellen Raster einzeichnen lassen.

Clip Aliases in Bitwig Studio 6

Komplett neu führt Bitwig die Clip Aliases ein. Anstatt einen Clip über eine Spur hinweg zu duplizieren, kann der Clip als Alias genutzt werden. Bearbeitet man den Original-Clip, werden die Änderungen auch bei den Alias-Clips übernommen. Clip-Aliases funktionieren mit Audio-, Noten- und Automationsclips und können sowohl im Clip Launcher als auch im Arranger verwendet werden.

Nutzer, die weiterhin gerne kopieren und einfügen, können identische Clips später mit der Funktion „Merge Duplicate Patterns” als Aliase verknüpfen. Diese Funktion kann auch zum Aufräumen bestehender Projekte verwendet werden. Und bei Bedarf kann ein Alias mit der Funktion „Make Unique” von den anderen Clips unabhängig gemacht werden.

Tonarten

Tonarten

Neben Tempo und Taktart verfügen Bitwig Studio 6 Projekte nun auch über eine Tonart. Die entsprechende Tonleiter ist im Piano-Editor sichtbar und Noten können mit den Funktionen „An Tonart ausrichten“ und „An Tonart quantisieren“ bearbeitet werden. Auch Note FX können sich auf Wunsch nach der Tonart richten, darunter Arpeggiator, Randomize und das neue Key Filter+ Device.

Grundton und Tonleiter können innerhalb eines Projekts mithilfe von Automatisierung, Modulatoren oder Project Remote Controls geändert werden.

Neben den aufgeführten neuen Funktionen bietet Bitwig Studio 6 weitere Verbesserungen. Die komplette Liste findet ihr hier. Zeitnah werden wir uns die neue Version der DAW im Rahmen eines Tests näher anschauen.

Verfügbarkeit

Für die aktuelle Version der DAW ist ab sofort eine Beta-Version erhältlich. Alle Nutzer von Bitwig Studio, Producer und Essentials mit aktivem Upgrade-Plan bis zum 27.08.2025 finden die Beta-Version in ihrem Kundenkonto.

Im Herbst soll Bitwig Studio 6 dann in der finalen Version erhältlich sein.