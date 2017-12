Black Box: Roland TR-808, Analog-Drumcomputer

Über die Roland TR-808 wurde schon viel geschrieben und ihr unvergleichlicher Sound ist in zahlreichen Musikstücken zu hören. Die Liste der Stars, die mit der Roland TR-808 den Groove ihrer Songs veredelt haben, dürfte einen eigenen Artikel Wert sein. Einige möchte ich dennoch exemplarisch nennen. Da wären z.B. Aphex Twin, 808 State, The Prodigy, Skinny Puppy, Dr. Dre, Jean Michel Jarre, Cocteau Twins, Marvin Gaye, Ice Cube, The Beastie Boys, Puff Daddy … aber eben auch noch viele mehr.

Als die TR-808 erstmals 1981 ihre rein analogen Percussion- und Drumsounds erklingen ließ, erschien gleichzeitig mit Roger Linns LM-1 ein enorm starker Wettbewerber. Allerdings konnten von der LM-1 nur 500 Stück gebaut werden, bevor ein Jahr später Linns LinnDrum den Markt komplett für sich in Beschlag nahm. Allerdings war eine Roland TR-808 mit einem damaligen Ladenpreis von 1.195,- USD verhältnismäßig preisgünstig. Zum Vergleich, die LinnDrum kostete 1982 knapp 3.000,- USD. Das erklärt auch, warum sich die TR-808 trotz LinnDrum immer noch sehr gut verkaufen ließ. Zumindest so lange, bis auch Sample-Drumcomputer in bezahlbaren Preisklassen verfügbar waren.

Als absolut hip galt die Roland TR-808 ab 1982 allerdings nicht mehr. Alles verlangte nach realistisch klingenden Sample-Drum-Sound. Und zeitweise befürchteten Schlagzeug spielende Studiomusiker um ihr Einkommen (siehe AMAZONA.de-Interview mit Roger Linn)

Analog-Drumsounds waren zu etwas Exotischem geworden, vor allem beliebt waren sie aber noch in HipHop. Und auch wenn Marvin Gaye 1982 mit „Sexual Healing“ einen Megahit hatte, in dem die Roland TR-808 exponiert zu hören ist, so war das doch die Ausnahme der Regel, denn die US-Pop-Charts waren nach und nach durch die LinnDrum dominiert.

Spätestens als 1983 der Yamaha DX7 auf den Markt kam, war „analog“ einfach nicht mehr State of the Art. Ein Jahr später stellte Roland die Herstellung der Roland TR-808 ein. und selbst die nachfolgende TR-909 beinhaltete Sample-Sounds und wurde darauf geeicht, so realistisch wie möglich zu klingen.

Trotzdem, in den 4 Jahren Produktionszeit wurden weltweit sicher einige tausend Stück der Roland TR-808 gebaut. Zum einen hatte der Klang eben etwas absolut Einzigartiges, etwas Unverkennbares – zum anderen, wie bereits erwähnt, war die TR-808 kein Luxusobjekt. Leider gibt es keine uns bekannte Quelle über die tatsächlichen Produktionszahlen.

Während die Roland TR-808 aus der HipHop-Szene eigentlich nie verschwunden war, dauerte es bis in die Neunziger, dass die TR-808 in der Pop- und Techno-Szene durch die Popularität der Roland TR-909 ein bis heute anhaltendes Comeback erlebte.

Nach und nach tauchten Hard- und Software-Clone der inzwischen „legendären“ Roland Drumcomputer auf oder sich zumindest am Sound der analogen TR-Serie orientierten wie z.B. die Jomox X-Base, 888 oder 999. Furore sorgte vor allem 1996 Novations Drumstation, die sowohl TR-808 als auch TR-909 in einer 19″-Einheit (ohne Sequencer) vereinte, oder 1998 die Software Rebirth von Propellerhead, die noch zwei Imitationen der Roland TB-303 hinzufügte.

Nur Roland selbst hat im Prinzip die heißeste Phase des TR-Hypes verschlafen. Erst 2015 (!!!) veröffentlichte Roland mit der TR-8 erstmal selbst einen Nachfolger, 2016 den Ableger TR-09 in einer Boutique-Box und 2017 schließlich die TR-08. Allesamt virtuell-analoge Abbilder ihrer Ahnen, aber dennoch bis zu einem gewissen Grad authentisch klingende Repliken.