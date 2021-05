Black Corporation ISE-NIN, Synthesizer-Klon des Jupiter-8

Ein Jupiter-8 im Rack

Mit knappen Worten wird mit dem Black Corporation ISE-NIN ein neuer Synthesizer angekündigt, der wie alle anderen Synthesizer des Herstellers der Klon eines analogen Klassikers ist. Dieses Mal hat man sich der Roland Jupiter-8 zum Vorbild genommen.

Außer dem Bild hat die Black Corporation nur angemerkt, dass ISE-NIN im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll sowie MPE und Microtuning (by ODDSound MTS-ESP ) unterstützt. Das Panel verkündet nebenher, dass der Synthesizer achtstimmig ist, wie das Vorbild.

Wie man auf dem Foto sehen kann, sind alle Elemente der Klangerzeugung des Jupiter-8 vorhanden und ähnlich angeordnet. Aufgrund des Rack-Formates allerdings in zwei Zeilen. Auch der Arpeggiator ist mit an Bord. In der Master-Sektion sind die Modi: Dual, Split, Whole, Solo, Unison und P1/P2 zu erkennen. Ob und wie eine Preset-Verwaltung integriert ist, ist noch nicht zu erfahren.

Eine AMAZONA.de Vintage-Story zum Roland Jupiter-8 findet ihr unter diesem Link.

Wir werden uns bis nächste Woche gedulden müssen, denn dann werden über die Webseite Vorbestellungen für den Black Corporation ISE-NIN angenommen und somit hoffentlich auch alle Spezifikationen zu erfahren sein.

Der Preis wird aller Voraussicht nach in ähnlichen Regionen wie bei den Synthesizern Xerxes, Kijimi oder Deckards Dream MKII angesiedelt sein.