Black Friday Deals: Synthesizer, Workstations, Keyboards

Auch wenn ein Großteil der Black Friday Angebote auf Software-Produkte, Audio-Tools und Plug-ins entfällt, gibt es auch für Hardware-Tastenfreunde den einen oder anderen interessanten Deal. Wir haben uns für euch auf die Suche nach den besten Deals gemacht und stellen euch diese im Artikel „Black Friday Angebote 2024 für Synthesizer, Workstations, Keyboards“ vor.

Eine wichtige Information vorab: Je nach Produkt und Hersteller können die aufgeführten Deals von Aktionen der großen Musikhäuser abweichen. Hier solltet ihr vor dem Kauf noch mal schnell den besten Preis prüfen. Auch hinsichtlich der Versandkosten, Service und einer möglichen Retoure solltet ihr überlegen, ob ihr ein Produkt direkt beim Hersteller (evtl. außerhalb der EU) oder über einen Musikhändler bestellen möchtet.

Black Friday Angebote 2024 für Synthesizer, Workstations, Keyboards

Expressive E

Die Entwickler des Osmose-Synthesizers haben für den Black Friday 2024 folgendes Angebot parat: Den Synthesizer gibt es – wichtiger Hinweis: refurbished/generalüberholt – mit 30 % Rabatt. Aktuell werden also 1.259,30 Euro fällig. Der Normalpreis liegt bei 1.799,- Euro.

Gamechanger Audio

Bei Gamechanger Audio, bekannt für seinen Motor Synth, gibt es aktuell 20 % Rabatt auf das Plasma- und das Bigsby-Pedal. Leider ist der Synthesizer nicht Teil der diesjährigen Black Friday Aktion, aber vielleicht kommt zum Ende der Woche noch eine Aktion hinzu. Im Webshop von Gamechanger Audio findet ihr alle Infos dazu:

Native Instruments

Neben zahlreichen Software-Deals bietet Native Instruments aktuell auch einiges an Hardware zu vergünstigten Preisen an. Sowohl die Komplete-S-Keyboards (im Bundle mit Komplete 15) als auch einige Maschine-Produkte gibt es aktuell mit Rabatt. 50 % gibt es auf die Komplete-S-Keyboards, bis zu 200,-. Euro (je nach Modell) Nachlass auf die Maschine-Controller. Hier ist dann auch bereits die neue Maschine 3 Software enthalten.

Novation

Im Rahmen seines „Black Friday Sale“ bietet Novation einige Controller-Keyboards zu vergünstigten Preise an. Auch wenn es sich hierbei nicht um die aktuelle MK4-Version der Launchkeys handelt, sondern Novation nur die MK3-Version mit Rabatt anbietet, könnten sich die Preise für den einen oder anderen Interessenten lohnen.

Darüber hinaus bietet Novation einige generalüberholte (refurbished) Produkte an, darunter auch die FLKeys, Launchpads, Mininova, Peak sowie Circuit Rhythm and Circuit Tracks.

OXI Instruments

Auch OXI Instruments hat dieses Jahr eine Black-Week-Aktion gestartet und bietet 15 % Rabatt auf OXI One, 25 % auf alle Modul-Combos und 15 % auf alles an. So auch auf das tolle Eurorack-Modul Coral.

Roli

Vor Kurzem hat ROLI seine AIRWAVE-Spielhilfe/Controller vorgestellt. Hierbei handelt es sich gleichermaßen um eine Spielhilfe zum selbstständigen Erlernen des Klavierspielens und einen Controller, mit dem man im Theremin-Stil Parameter in Echtzeit beeinflussen kann. Aktuell gibt es das Bundle, bestehend aus AIRWAVE und Seaboard bzw. Piano M, mit 20 % Rabatt. Auch beim Einzelkauf des Seaboard 2, Seaboard M und dem kompakten Piano M könnt ihr aktuell 20 % sparen. Die im Banner aufgeführten 40 % Rabatt gibt es lediglich für Software-Produkte wie Equator 2, Cypher 2, Strobe 2 und ROLI Studio.

Hier geht es direkt zur ROLI Website:

Thomann

Die allermeisten Hardware-Deals für Synthesizer, Workstation und Keyboards findet ihr bei den großen Musikhändlern, allen voran natürlich bei Thomann. Bis zum 02.12.2024 läuft dort noch die Cyberweek mit diversen Preisnachlässen. Wir haben euch einmal die interessantesten Deals zusammengestellt.

Da sich die Angebote teilweise jeden Tag ändern, werden wir die verlinkten Produkte bis zum Ende der Cyberweek täglich updaten. Und da aktuell eine Vielzahl von Produkten mit Preisnachlässen angeboten wird, findet ihr hier auch nur eine kleine Auswahl.

Eine komplette Übersicht der Cyberweek-Deals 2024 findet ihr hier:

Synthesizer

Affiliate Links Arturia MicroFreak Thomann Edition Kundenbewertung: (6) 299,00€ bei

Affiliate Links Behringer K-2 Kundenbewertung: (139) 139,00€ bei

Affiliate Links Behringer MS-5 Kundenbewertung: (5) 475,00€ bei

Affiliate Links Sequential Prophet REV2-16 Desktop Kundenbewertung: (10) 2.111,00€ bei

Keyboards

Affiliate Links Korg PA-700 Oriental Kundenbewertung: (7) 1.490,00€ bei

Affiliate Links Casio CT-S1000V Kundenbewertung: (12) 289,00€ bei

Controller

Affiliate Links Native Instruments Komplete Kontrol M32 LTD 70th Kundenbewertung: (5) 88,00€ bei

Affiliate Links Arturia MiniLab 3 Alpine White Kundenbewertung: (14) 85,00€ bei

Digital- und Stagepianos

Affiliate Links Thomann DP-275 GP WHP Kundenbewertung: (3) 1.888,00€ bei

Affiliate Links Yamaha CLP-775 PE Kundenbewertung: (4) 2.890,00€ bei

Affiliate Links Gewa UP 355 White Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.198,00€ bei

Waldorf

Vom 22.11. bis zum 02.12.2024 gibt es bei Waldorf die Black Deals. Die Synthesizer Iridium Core, Iridium Desktop und das Microwave Plug-in sind in diesen Deals enthalten und kosten aktuell nur 1.399,- Euro (Iridium Core), 1.999,- Euro (Iridium Desktop) bzw. 99,- Euro (Microwave Plug-in).