Hier können DJs sparen!

Black Friday Angebote für DJs – Wie jedes Jahr gibt es kurz vor und während des Black Fridays eine Reihe von Angeboten aus fast allen Bereichen. So natürlich auch im DJ-Bereich. Wir haben uns ein wenig umgeschaut und sind bei Musikhaus Thomann auf einige attraktive Deals gestoßen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Hier also eine Übersicht, wo man sparen und vielleicht noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk erwerben kann. Die Angebote sollen bis zum 02.12.2024 gültig sein.

ANZEIGE

DJ-Software Native Instruments Traktor Pro 4

Beginnen wir unsere Auflistung zum Black Friday mit einer DJ-Software. Traktor 4 kommt frisch aus dem Ofen und ist noch lauwarm. Wir konnten die Software im Sommer für euch testen. Den Artikel dazu findet ihr hier. Die grundsolide DJ-Software, die lange Zeit unangefochtener Marktführer war, konnte uns mit der Qualität der nun verfügbaren Stem-Separation überzeugen. Nach der Übernahme von iZotope durch Native Instruments war das nicht weiter verwunderlich, aber wir dennoch können wir nur hervorheben, wie gut die Stems klingen. Auch die neu verfügbaren flexiblen Beatgrids funktionierten einwandfrei und bieten allen Genre Bendern neue Funktionalität, da Loops und auf das Timing angepasste Effekte hier problemlos weiterlaufen können.



Affiliate Links Native Instruments Traktor Pro 4 Download Kundenbewertung: (2) 95,00€ bei

Zusätzlich gibt es nun sogar eine kleine Drum-Machine innerhalb der Software, die es ermöglicht, die Tracks mit klassischen Sounds auch 808 oder 909 zu ergänzen.

Im Rahmen des Black Fridays kann man ein paar Euro sparen und bekommt Native Instruments Traktor Pro 4 für 95,- Euro.

Reloop Mixtour Pro, DJ-Controller

Fast genauso frisch wie Native Instruments Traktor Pro 4 ist der Reloop Mixtour Pro. Auf der NAMM 2024 vorgestellt, ist der DJ-Controller seit dem Sommer erhältlich und konnte natürlich auch von uns getestet werden. Den Testbericht findet ihr hier. Das Gerät funktioniert in Verbindung mit algoriddims djay auch mit dem iPhone oder Tablet und wurde in Zusammenarbeit mit niemand geringerem als Laidback Luke entwickelt. So gibt es auch einen „Laidback Loop“, einen Button, mit dem man den In- und Out-Punkt setzen kann und durch nochmaliges Drücken des Buttons wird der Loop der Einfachheit halber auch beendet.

Affiliate Links Reloop Mixtour Pro Kundenbewertung: (9) 398,00€ bei

Ein handlicher DJ-Controller, der vollgepackt ist mit Funktionen. Natürlich setzt die Software auch auf Stems. Diese laufen hier unter dem Namen „Neural Mix“ und können selbstverständlich mit dem Reloop Mixtour Pro gesteuert werden. Neben zahlreichen Effekten und einem Filter pro Kanal lassen sich damit sogar bis zu vier Kanäle steuern.

Preislich bekommt man den DJ-Controller in der Black Friday Aktion statt für 429,- Euro jetzt für 398,- Euro.

Roadworx DJ Table, DJ-Tisch

Für alle, die noch auf der Suche nach einem geeigneten Platz für ihr DJ-Equipment sind, kann der Roadworx DJ Table mit einem Rabatt von 19% ein attraktives Schnäppchen sein.

Auch diesen konnten wir testen und waren von der Einfachheit des Aufbaus und der Stabilität positiv beeindruckt. Auf diesem DJ-Tisch lässt sich problemlos ein normales Set aus zwei Plattenspielern oder zwei Mediaplayern und einem 4-Kanal DJ-Mixer unterbringen. Mit einem sicheren Stand und Platz unter der Tischplatte lässt sich schnell eine vernünftige DJ-Booth aufbauen, egal ob zu Hause oder bei der einen oder anderen Veranstaltung, die so etwas nicht bietet. Mit den passenden schwarzen Stoffbezügen für die Front und die beiden Seiten macht der DJ-Tisch überall eine gute Figur. Den ausführlichen Testbericht zum Roadworx DJ-Tisch findet ihr hier. Preislich gibt es den DJ Table beim Black Friday für 319,- Euro statt 398,- Euro.

Affiliate Links Roadworx DJ Table ALU Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 319,00€ bei

Reloop Mixon 8 Pro, 4-Kanal DJ-Controller beim Black Friday

Wer auf der Suche nach einem passenden DJ-Controller ist, mit dem man vier Kanäle steuern kann, sollte sich den Reloop Mixon 8 Pro anschauen. Neben der bereits erwähnten Software djay von algoriddim kann der DJ-Controller hier auch mit Serato DJ Pro verwendet werden. Bei Bedarf sogar in Verbindung mit DVS Timecodes, denn ein Blick auf die Rückseite verrät, dass hier nicht nur mit Software gearbeitet wird. Nein, bis zu vier verschiedene externe Audioquellen, egal ob Media Player oder Plattenspieler, können hier einfach angeschlossen werden. Zudem verfügt der Reloop Mixon 8 Pro über zwei eingebaute Soundkarten, so dass der Wechsel zwischen den DJs oder der Wunsch nach einem spontanen Back-to-Back-Set problemlos umgesetzt werden kann.

Affiliate Links Reloop Mixon 8 Pro Kundenbewertung: (3) 849,00€ bei

Darüber hinaus erhält man hier die Vorzüge aktueller DJ-Controller in Form von Performance-Pads mit acht verschiedenen Modi, ein Filter pro Kanal und FX-Switch für momentane oder kontinuierliche Effekte, die über die verfügbaren FX-Units noch weiter angepasst werden können. Den ausführlichen Test zum Reloop Mixon 8 Pro findet ihr hier verlinkt. Das aktuelle Angebot lohnt sich, denn normalerweise kostet der DJ-Controller 1099,- Euro. Jetzt gibt es ihn im Rahmen des Black Fridays mit 22% Rabatt für 849,- Euro.

ANZEIGE

Hercules DJControl Inpulse 500, DJ-Controller

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder attraktive Angebote für Einsteiger im DJ-Bereich. Dazu gehört zum Beispiel der Hercules DJControl Inpulse 500, den wir in der Vergangenheit testen durften. Den Testbericht findet ihr hier.

Der DJ-Controller bringt alles mit, was man braucht. Neben acht Performance Pads mit verschiedenen Modi, 3-Band Equalizer und Filter pro Kanal. Neben den vier Effekten und einem Slip-Modus bietet Hercules DJ hiermit auch den sogenannten Beatmatch Guide an. Dieser eignet sich hervorragend für Einsteiger. Tempo und Takt müssen synchronisiert werden, um einen vernünftigen Übergang zu schaffen. Das nur nach Gehör zu machen, ist am Anfang ziemlich schwierig und nur den Sync-Button zu drücken, hilft später bei einem Setup mit Turntables nicht weiter. Die Grundlagen müssen vernünftig erlernt werden. Mit dem Beatmatch Guide gibt es über LEDs am Jogwheel und am Pitchfader visuelle Hinweise, in welche Richtung das jeweilige Bedienelement bewegt werden muss. Das Praktische daran ist, dass durch Drücken des Beatmatch Guide Buttons die visuellen Hilfen jederzeit auch wieder deaktiviert werden können. Man kann sie also problemlos wie Stützräder zwischendurch an- und abschrauben. Darüber hinaus verfügt der Hercules DJControl Inpulse 500 auch über die Möglichkeit, externe Audioquellen über einen Aux In zu integrieren. Bedient wird der DJ Controller mit der hauseigenen Software DJUCED oder mit Serato DJ Lite. Wer möchte, kann hier nach einiger Zeit auch die Pro-Version erwerben, mit der der DJ-Controller ebenfalls erhältlich ist.



Affiliate Links Hercules DJ Control Inpulse 500 Kundenbewertung: (169) 229,00€ bei

Aktuell ist dieser im Rahmen der Cyber Week und des Black Fridays für einen Preis von 229,- Euro erhältlich.

Allen & Heath XONE:92 MK2, 4+2 Kanal DJ-Mixer beim Black Friday

Ja, richtig gelesen, auch der erst kürzlich angekündigte Klassiker von Allen & Heath in der Neuauflage ist Teil des Black Friday bei Thomann. 5% Rabatt hört sich auf den ersten Blick nicht nach viel an, aber in dieser Kategorie machen sich die Prozente dann doch bemerkbar. Statt für 1549,- Euro bekommt ihr den Allen & Heath XONE:92 MK2 aktuell für nur 1470,- Euro.

Was man dafür bekommt, ist wirklich enorm. Kenner des Vorgängermodells wissen, warum dieser DJ-Mixer auch heute noch in den DJ-Booth dieser Welt zu finden ist. Obwohl Allen & Heath mit dem XONE:96 eine hervorragende Weiterentwicklung des Klassikers gelungen ist, hat das Modell nichts von seinem Charme und seiner Qualität verloren. So gab es in diesem Jahr anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums eine limitierte Auflage, die im Vergleich zum Angebotspreis des überarbeiteten Modell sogar etwas teurer ist.

Affiliate Links Reloop Mixon 8 Pro Kundenbewertung: (3) 849,00€ bei

Der Allen & Heath XONE:92 MK2 bietet neben den vier Kanälen noch zwei weitere, die gerne als Return-Spuren für externe Effekte verwendet werden. Die beiden analogen Filter, die den Spuren frei zugeordnet werden können, wurden überarbeitet, so dass es beim Ein- und Ausschalten keine Störgeräusche mehr gibt, außerdem sollen die Frequenzsteuerung und die Resonanz überarbeitet worden sein. Die neue Version ist mit einem InnoFADER Pro ausgestattet und es gibt angepasste Vorverstärker für die Phono-Kanäle, die nun speziell auf Techno- und House-Musik ausgerichtet sind. Natürlich mit der passenden RIAA-Kurve. Außerdem sollen alle Beschriftungen durch den neuen UV-Druck auch in dunkler Umgebung gut lesbar sein. Leider können wir euch dazu noch keinen Testbericht präsentieren, da wir momentan noch daran arbeiten. Daran sieht aber, wie neu das Gerät ist und dass es nun im Rahmen des Black Fridays und der Cyber Week Aktion erhältlich ist, finden wir natürlich mehr als erfreulich!

Hercules DJControl Inpulse 300 MK2, Einsteiger DJ-Controller beim Black Friday

Zu guter Letzt gibt es noch den Hercules DJControl Inpulse 300 MK2 zum unschlagbaren Preis von 145,- Euro. Ein Einsteigermodell, welches die abgespeckte Version des bereits vorgestellten Hercules DJControl Inpulse 500 ist und uns damals auch mit dem Feature des Beatmatch Guides überzeugen konnte. Den Test dazu findet ihr hier. Anschlusstechnisch haben wir hier leider keine Möglichkeit für externe Audioquellen, aber mit acht Performance Pads, einem Filter pro Kanal und Serato DJ Lite gibt es gerade im Zusammenspiel mit dem Preis ein super Gesamtpaket, das den Einstieg in die Welt des Auflegens zu einem absolut fairen Preis ermöglicht und vielleicht ein passendes Weihnachtsgeschenk für alle Musikbegeisterten ist, die mal ein paar Songs zusammen mixen möchten.

Affiliate Links Hercules DJ Control Inpulse 300 MK2 Kundenbewertung: (27) 145,00€ bei

Wir hoffen ihr findet hier den ein oder anderen Deal beim Black Friday mit dem ihr kräftig sparen könnt und gleichzeitig ein tolles Gerät findet, mit dem ihr viel Spaß habt!