Black Friday Deals für Gitarre, Verstärker & Effekte!

Black Friday Deals 2024 für E-Gitarre, Gitarrenverstärker und Effektpedale – gehen wir es an, liebe Leute! Die Saison der Schnäppchenjäger ist da, und für Gitarristen bedeutet das eines: Black Friday Deals, die unser GAS ein bisschen erträglicher machen. Ob ambitionierter Hobby-Musiker oder professioneller Gitarrist – die Jagd nach dem perfekten Instrument darf beginnen. Wir haben uns angeschaut, was zu unschlagbaren Preisen aktuell besonders Auftrieb hat und ermöglichen ein bisschen Orientierung durch das Dickicht der Rabatte.

Eine wichtige Information vorab: Je nach Produkt und Hersteller können die aufgeführten Deals von Aktionen der großen Musikhäuser abweichen. Hier solltet ihr vor dem Kauf noch mal schnell den besten Preis prüfen. Auch hinsichtlich der Versandkosten, Service und einer möglichen Retoure solltet ihr überlegen, ob ihr ein Produkt direkt beim Hersteller (evtl. außerhalb der EU) oder über einen Musikhändler bestellen möchtet

Black Friday Deals 2024 für Gitarren, Effekte, Amps

Aktueller Stand der Liste: 28.11.2024

Thomann

Heruntergesetzte und günstige Gitarren, Amps oder Pedale findet ihr vor allem bei den großen Musikhändlern – und natürlich auch bei Thomann. Bis zum Montag, dem 02.12.2024 läuft dort noch die Cyberweek mit zahlreichen spannenden Deals. Wir haben euch einmal die interessantesten Deals zusammengestellt:

E-Gitarren

Affiliate Links Solar Guitars X1.6OLA Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ bei

Affiliate Links Gibson SG Standard Classic White Kundenbewertung: (1) 1.498,00€ bei

Affiliate Links Gibson Les Paul Standard 50s SB Kundenbewertung: (3) 1.999,00€ bei

Affiliate Links Solar Guitars AB2.6FB Thomann Limited Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 698,00€ bei

Affiliate Links Evh Wolfgang WG Std Exotic SM Kundenbewertung: (8) 469,00€ bei

Effektpedale & Signalprozessoren

Affiliate Links Line6 Pod GO Kundenbewertung: (232) 395,00€ bei

Affiliate Links Fender Tone Master Pro Kundenbewertung: (36) 1.399,00€ bei

Affiliate Links IK Multimedia ToneX One Kundenbewertung: (61) 139,00€ bei

Affiliate Links Neural DSP Quad Cortex Ltd. Edition Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.585,00€ bei

Affiliate Links Line6 Helix Guitar Processor Kundenbewertung: (271) 1.259,00€ bei

Affiliate Links Boss SY-1000 Guitar Synthesizer Kundenbewertung: (14) 798,00€ bei

Affiliate Links EarthQuaker Devices Disaster Transport LTD Delay Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 129,00€ bei

Gitarrenverstärker

Affiliate Links Yamaha THR30IIW Black Kundenbewertung: (22) 469,00€ bei

Affiliate Links Boss Katana 100 Gen 3 Kundenbewertung: (14) 419,00€ bei

Affiliate Links Mesa Boogie Fillmore 100 Combo Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.899,00€ bei

Affiliate Links Mesa Boogie Badlander 100 Amp Head Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.999,00€ bei

Affiliate Links Tone King Gremlin 70th Anniversary Tweed Kundenbewertung: (4) 1.499,00€ bei

Ableton

Nicht unbedingt Gitarren-relevant? Na, ich will doch bitten! Gibt kaum etwas Belohnenderes als seine Gitarrenaufnahmen mit Ableton’s Sounds und Features zu garnieren. Deshalb: Bis zum 03.12.2024 erhaltet ihr bei Ableton 25 % Rabatt auf den Push-Controller. Auch die DAW Ableton Live 12 sowie Upgrades und alle Packs gibt es mit Preisnachlass.

Weitere Informationen gibt es im Ableton Shop.

Fender

Die Ikone der Rockmusik schlechthin. Seit 1946 prägen Stratocaster und Telecaster den Sound ganzer Generationen. Gespielt von Legenden wie Jimi Hendrix und Eric Clapton – und allen, die es gerne wären. Spaß beiseite: Beim Black Friday gibt es bis zu 25% auf eine große Auswahl von Strats und Telecaster. Definitiv einen Blick wert!

Gibson Black Friday Deals

Der Inbegriff amerikanischer Gitarrenkultur mit unverwechselbarem Klang. Les Paul und SG Modelle sind im Hardrock und Blues unersetzlich. Handgefertigt in Nashville mit Leidenschaft und Tradition – und beim Black Friday mit Preiserlässen von bis zu 18% am Start. Die MOD TM Collection, 50s Paulas, SG Tributes in Vintage Cherry – einfach mal stöbern:

PRS

Wer braucht neue Plektren, neue Kabel, Pflegemittel für die eigene Gitarre oder Gitarrengurte? Dann auf zum PRS Shop, wo die Gitarrenmarke bis zu 20% auf all seine Accessoires und Gitarrenzubehör anbietet. Auch Pedale wie das Horsemeat und Mary Cries gibt’s im Angebot. Einfach mal reinschnuppern:

JHS Pedals

Die vielleicht coolste amerikanische Pedalfirma hat auch eine umfassende Black Friday Aktion bis zum 6. Dezember gestartet: Die Colour Box, das neue Flight Delay, die Muffuletta – alles im Angebot. Und – die 3 Series gibt jeweils für knapp 70,- Euro. Definitiv einen Blick wert:

Universal Audio

Die UAFX Pedalserie ist eine Nummer für sich: die vielleicht besten Amp-in-a-box Pedals auf dem Markt haben alle eins gemeinsam: Sie sind mit den UA Algorithmen ausgestattet und so lebens- und klangecht, dass man sich wirklich fragen darf, wo man in zehn Jahren stehen wird. Also – auch hier lohnt ein genauerer Blick:

Walrus Audio

Der aufstrebende Hersteller für kreative und hochwertige Effektpedale aus Texas hat auch seine Black Friday Aktion gestartet. Bekannt für ungewöhnliche und klanglich anspruchsvolle Designs, beliebt bei experimentierfreudigen Indie- und Alternative-Musikern – und für ein paar Tage so richtig erschwinglich. Vom Lore bis zum Slöer – eine Menge hier am Start mit bis zu 20% off:

VOX

Auch der britische Klassiker mit Sound der Beatles-Ära lässt sich zum Black Friday Sale bittem. Was es gibt? Röhrenverstärker mit einzigartigem, clearem Charakter. Unverzichtbar in Pop und Indie-Musik:

TC Electronics

Auch TC Electronics bieten einiges aus ihrem Portfolio zu einem starken Preiserlass an. In diesem Fall jedoch sind es ausnahmslos Plugins, die hier heruntergesetzt wurden – und das mit bis zu 80%! Einfach mal reinschauen: