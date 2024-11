Black Friday Deals für Tonstudio-Hardware

Wie ihr fast allen aktuellen Werbespots, Internet-Bannern und Zeitschriften entnehmen könnt, dreht sich aktuell wieder alles um die große Jahresend-Rabattschlacht namens Black Friday. In unserer großen Black Friday Liste zu Software-Deals, Audio-Tools und Plug-ins findet ihr bereits seit vielen Jahren stets die aktuellen Angebote. Doch es gibt auch zahlreiche Angebote für Hardware-Produkte wie Studiomonitore, Dynamikprozessoren, Audiointerfaces, Kopfhörer & Co. Und genau diese haben wir euch im Rahmen des folgenden Artikels „Black Friday Deals 2024 für Studio- und Recording-Equipment“ zusammengestellt.

Eine wichtige Information vorab: Je nach Produkt und Hersteller können die aufgeführten Deals von Aktionen der großen Musikhäuser abweichen. Hier solltet ihr vor dem Kauf nochmal schnell den besten Preis prüfen. Auch hinsichtlich der Versandkosten, Service und einer möglichen Retoure solltet ihr überlegen, ob ihr ein Produkt direkt beim Hersteller (evtl. außerhalb der EU) oder über einen Musikhändler bestellen möchtet.

ANZEIGE

Black Friday Deals 2024 für Studio- und Recording-Equipment

Thomann

Angebote und Deals aus allen Bereichen bietet natürlich das Musikhaus Thomann an. Noch bis zum 02.12.2024 läuft die Cyberweek und im Rahmen dieser Aktion gibt es täglich neue Angebote. Manche Deals bekommt ihr lediglich an einem einzelnen Tag, andere laufen dagegen die komplette Woche. Es lohnt sich also, regelmäßig auf der Thomann Website vorbeizuschauen.

Im Folgenden haben wir euch einige der interessantesten Angebote aus dem Bereich Studio und Recording herausgesucht:

Behringer ADS8200: Günstiger AD/DA-Wandler zur Erweiterung eines bestehenden Audiointerfaces via ADAT. Hier unsere Test dazu.

Affiliate Links Behringer ADA8200 Ultragain Kundenbewertung: (739) 169,00€ bei

Focusrite Scarlett 2i2 4th Generation: Tolles Einsteiger-Audiointerface, das mit 24 Bit und 192 kHz arbeitet, mit einem großen Software-Paket ausgeliefert wird, die AIR-Schaltung besitzt und insgesamt zwei Ein- und Ausgänge bietet.

Affiliate Links Focusrite Scarlett 2i2 4th Generation Kundenbewertung: (85) 169,00€ bei

Steinberg Cubase Artist Starter Pack: Vor allem Einsteiger können mit diesem Bundle, bestehend aus Steinberg UR12 Audiointerface, ST-M01 Studio Kondensatormikrofon, Mikrofonkabel, 3-Beinstativ, Popfilter sowie Cubase Artist, Geld sparen. Aktuell gibt es das Starter Pack nämlich mit 40 % Rabatt.

Affiliate Links Steinberg Cubase Artist Starter Pack Kundenbewertung: (3) 159,00€ bei

Neumann KH 120 II Bundle: Tolle Speaker in Kombination mit dem MA-1-Einmesssystem. Klare Kaufempfehlung von unserer Seite für diese Nahfeldmonitore. Das hat uns unser Test gezeigt.

ANZEIGE

Affiliate Links Neumann KH 120 II Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.444,00€ bei

Bettermaker Mastering Equalizer: Toller Mastering Equalizer für Profis. Klanglich sehr vielseitig. Hier unser Test dazu.

Affiliate Links Bettermaker Mastering Equalizer Kundenbewertung: (6) 2.990,00€ bei

ADAM Audio

Auch ADAM Audio hat in diesem Jahr eine Black Friday Aktion gestartet. Wer sich aktuell für einen Nahfeldmonitor der T-Serie (T5V, T7V, T8V) bzw. den zugehörigen Subwoofer entscheidet, kann bis zu 20 % sparen.

AIAIAI

Direkt auf der Website von AIAIAI bekommt ihr dieses Jahr einige Angebote. Die drahtlosen Speaker UNIT-4 gibt es beispielsweise mit 100,- Euro Nachlass, den TMA-2 und TRACKS-Kopfhörer sowie einige Accessoires gibt es mit 30 % Rabatt. Hier geht es direkt zu den Angeboten:

Antelope Audio

Antelope Audio bietet einige seiner Audiointerfaces aktuell zu vergünstigten Preisen an. So gibt es das kompakte Zen Quadro Synergy Core für 599,- Euro (anstatt 699,- Euro), das Orion Studio Synergy Core für 2.199,- Euro (anstatt 3.295,- Euro) und das Discrete 4 Pro für 915,- Euro (anstatt 1.495,- Euro). Alle aktuellen Aktionen findet ihr hier:

Austrian Audio

Auch der österreichischer Hersteller Austrian Audio hat für den Black Friday 2024 ein spezielles Angebot am Start. Wer sich aktuell für das OC818 Black Dual Set Go entscheidet, bekommt zwei OC818-Mikrofone, zwei Mikrofonklemmen und Kabel für 1.499,- Euro.

Ebenfalls im Angebot ist das MiCreator Studio, das gibt es derzeit für 99,- Euro.

Weitere Informationen zur Aktion findet ihr auf dem Instagram-Kanal von Austrian Audio.

Beyerdynamic

Im Rahmen der Black Week Deals könnt ihr beim in Heilbronn ansässigen Hersteller Beyerdynamic aktuell bis zu 60 % sparen. Neben einigen HiFi-Produkten hat Beyerdynamic auch Studio-Equipment wie DT770 Pro, die MK1-Versionen der Kopfhörer DT 1990 und DT 1770 (hier unsere News zu den neuen Mk2-Varianten) oder Mikrofone wie das M 70 Pro X im Angebot. Über folgenden Link gelangt ihr direkt zu den Beyerdynamic Deals:

Focusrite

Bei Focusrite läuft aktuell der „End of Year Sale“, in dessen Rahmen der Hersteller zwar nicht die aktuellen Scarlett-Interfaces der vierten Generation zu vergünstigten Preisen anbietet, dafür aber die der dritten Generation. Wer also nicht zwingend die neueste Version des Interfaces haben muss, kann hier durchaus einige Euro sparen. Auch einige Bundles, Refurbished (generalüberholt) und die Streaming-Geräte Vocaster One und Two bietet Focusrite hier an. Bei Interesse schaut ihr einfach hier vorbei:

IK Multimedia

Nicht nur bei den Software-Deals ist der italienische Hersteller IK Multimedia ganz vorne mit dabei, auch im Hardware-Bereich hat man für dieses Jahr einige Aktionen aufgelegt. So gibt es das Pärchen des kompakten iLoud Micro Monitors aktuell für 249,- Euro, den iLoud MTM Mk2 für 349,- Euro (einzeln, Angebote gibt es auch im Bundle mit dem ARC Mikrofon) und ARC Studio Software für 249,99 Euro.

Auch für die vergleichsweise neue Serie der Precision-Speaker gibt es einige Angebote, die ihr hier findet:

Native Instruments

Neben dem großen Software-Paket Komplete 15 sowie allerhand einzelnen Software-Instrumenten und Effekte bietet Native Instruments in der aktuellen Woche auch ausgewählte Hardware zu vergünstigten Preisen an. So bekommt ihr das Bundle bestehend aus Komplete-S-Keyboard und Komplete 15 mit 50 % Rabatt.

Auch beim Kauf einer Maschine Groovebox könnt ihr aktuell Geld sparen. Bis zu 200,- Euro Rabatt bietet Native Instruments hier an, inklusive der neuen Maschine 3 Software.

Alle Native Instruments Angebote findet ihr hier:

Presonus

Bei Presonus gibt es nicht all zu viele Deals, aber einige Studiomonitore der Eris-Reihe und Audiointerfaces gibt es mit 20,- bis 30,- US-Dollar Rabatt. Interessant sind die Angebote für das Quantum 2626 und den Faderport 16, die es beide mit 100,- US-Dollar Nachlass gibt. Auch das Revelator Io44 ist günstiger zu haben (minus 75,- US-Dollar).

ROLI

Vor einigen Woche hat ROLI sein neuestes Produkt namens AIRWAVE vorgestellt. Hierbei handelt es sich gleichermaßen um eine Spielhilfe zum selbstständigen Erlernen des Klavierspielens und einen Controller, mit dem man im Theremin-Stil Parameter in Echtzeit beeinflussen kann. Aktuell gibt es das Bundle, bestehend aus AIRWAVE und Seaboard bzw. Piano M, mit 20 % Rabatt. Auch beim Einzelkauf des Seaboard 2, Seaboard M und dem kompakten Piano M könnt ihr aktuell 20 % sparen. Die im Banner aufgeführten 40 % Rabatt gibt es lediglich für Software-Produkte wie Equator 2, Cypher 2, Strobe 2 und ROLI Studio.

Hier geht es direkt zur ROLI Website:

Sennheiser

Die Firma Sennheiser hatte sich vor einiger Zeit in die zwei Sparten Pro-Audio und Consumer aufgeteilt. Die Consumer-Sparte, zu der u. a. die Bluetooth-Kopfhörer HD 450 BT aber auch die Momentum-In-Ears gehören, hat aktuell eine Black Friday Aktion laufen:

Steven Slate

Nicht nur die Drum-Software SSD 5.5 gibt es derzeit zum günstigeren Preis, auch beim Kauf der Modeling-Kopfhörer der VSX-Reihe könnt ihr aktuell bis zu 40 % sparen.

Tegeler

Tegler, der Boutique-Hersteller aus Berlin, bietet derzeit seinen B-Monat an. B-Monat steht dabei für B-Stock. Anstatt fabrikneuer A-Ware bietet die Firma euch nagelneue B-Ware, die in der Klangqualität und technischen Leistung den hohen Standards des Unternehmens entspricht, jedoch minimale, oft kaum sichtbare optische Mängel aufweist. Wer sich für solch ein Gerät interessiert, kann aktuell richtig Geld sparen:

1 B-Stock Gerät – 30 % Rabatt auf den Listenpreis

2 B-Stock Geräte – 35 % Rabatt auf den Listenpreis

3 B-Stock Geräte oder mehr – 40 % Rabatt auf den Listenpreis

Warm Audio

Der US-Hersteller Warm Audio, der vergangene Woche seinen ersten Kopfhörer WA HR Headroom und die zweite Version seiner WA76-Kompressoren vorgestellt hat, bietet bis zum 04.12.2024 eine Vielzahl seiner Mikrofone mit Rabatt an.

Das WA-47 jr. gibt es mit 100,- US-Dollar Rabatt, das WA 8000 und das WA 87 R2 mit satten 300,- US-Dollar Nachlass.

Wes Audio

Der Hersteller von hochwertigem Recording-Equipment, wie beispielsweise dem ngBusComp oder dem ng76, hat zum diesjährigen Black Friday eine eigene Aktion gestartet. 20 % Rabatt gibt es für die beiden genannten Dynamikprozessoren, aber auch für die API500-Module RHEA, DIONE und MIMAS.