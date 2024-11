Die besten Deals für PA und Licht – inklusive Thomann Deals

Jedes Jahr lockt der Black Friday kurz vor der Adventszeit mit hohen Rabatten. Wie üblich kommen die meisten PA & Licht Black Friday Deals von den Musikfachhändlern und nur sehr wenige Deals von Herstellern selbst, die jedoch in der Regel von den Händlern sogar noch unterboten werden. Deshalb unbedingt vergleichen!

Das wohl größte Deals-Paket kommt auch in diesem Jahr wieder von Thomann. Ganze 143 Produkte sind es, die es in der Thomann PA- und Licht-Abteilung zu besonders günstigen Preisen oder inklusive eines Giveaways gibt. Wir haben die Thomann Deals genauer unter die Lupe genommen und die interessantesten Deals für euch hier zusammengestellt. Alle Thomann Cyberweek Deals 2024 findet ihr hier.

Thomann Cyberweek Deals 2024

EV Everse 12 inklusive EV Duffel Bag

Zur EV Everse 12 muss nicht mehr viel gesagt werden. Unseren Autor Christoph Rocholl konnte sie im Test voll überzeugen. Der integrierte Akku sorgt für bis zu 12 Stunden Freiheit fern vom Stromnetz. Viel Leistung, toller Klang und die Fernsteuerung per App machen die EV Everse 12 Akku PA-Box zu einem No-Brainer.

Stairville B2R Beam Moving Head 2R

Eine satte Ersparnis habt ihr beim Stairville B2R Beam Moving Head. Dieser leistungsfähige Moving Head der Thomann Hausmarke Stairville bringt reichlich Bewegung in eure Lightshow. Und wenn ihr wissen wollt, was man so alles mit etwas Licht anstellen kann, schaut doch mal bei unseren zahlreichen Workshops zum Thema vorbei.

HK Audio Linear 5 MKII 115 FA

Guter Sound, viel Leistung und Netzwerkfähigkeit bring die MKII-Version der beliebten HK Audio Linear 5-Serie mit sich. Die extrem gut verarbeiteten Lautsprecher sprechen Musiker wie Veranstaltungsprofis gleichermaßen an. Der günstige Cyberweek-Preis macht einen Blick auf den deutschen Hersteller aus St. Wendel interessant.

dbx Driverack 260 Digitales Lautsprechermanagement

Auch wenn DSP-Lautsprecher immer häufiger auf den Bühnen anzutreffen sind, geht nichts über ein gutes Lautsprechermanagement mit dem dbx Driverack 260. Ob Anpassungen per Auto-EQ, Feedback-Unterdrückung oder Realtime Analyzer, das dbx Driverack 260 vereint alle wichtigen Tools zur Systemkonfiguration von bis zu sechs Lautsprechern auf einer Höheneinheit.

Behringer X32 Compact

Das Behringer X32 Compact ist nicht umsonst das beliebteste Digitalpult am Markt. Die volle Power der X32-Serie auf kleinem Raum macht das Pult für Beschallungen, aber auch für das Live-Recording oder den Studioeinsatz interessant. Wer immer schon einmal auf ein digitales Mischpult umsteigen wollte, bekommt jetzt die Chance, das zu einem besonders günstigen Preis zu tun. Für den ersten Einstieg hilft dir unsere Workshop-Reihe zum Behringer X32 Digitalmixer.

Behringer X32 SD 16 Bundle

Und wenn es doch eine Nummer größer sein soll, ist das Behringer X32 SD 16 Bundle bestehend aus dem Fullsize X32 und der SD 16 Stagebox genau richtig.

Und das passende Netzwerkkabel zur Verbindung von Mischpult und Stagebox, mit dem ihr sogar auch gleich die Stromversorgung zwischen FoH-Platz und Bühne zentral anlegen könnt beziehungsweise auch weitere Steuersignale für Licht etc. übertragen, findet ihr hier. Es gehört zwar nicht zu den Cyberdeals, ist aber trotzdem gut und günstig:

Sennheiser XSW-D Portable Lavalier Set

Sennheiser hat mit der XSW-D Serie ein tolles und sehr praktikables kleines Funksystem vorgestellt, das in vielerlei Hinsicht herausragend ist: Sehr gute Klangqualität, super Verarbeitung und vor allem ein sehr günstiger Preis zeichnen die XSW-D Serie aus. In der Thomann Cyberweek ist das Sennheiser XSW-D Portable Lavalier Set sehr günstig zu haben. Es eignet sich prima für Kirchen, Schulen, Universitäten, Messen oder auch als kleines Besteck für Corporate Events. Einen Test zur XSW-D Serie findest du hier.

Ape Labs ApeLight mini V2 (B) TP 8 FC C

Gleich 25 Prozent Preisersparnis habt ihr beim Ape Labs ApeLight mini V2 (B) TP 8 FC C Set. Diese handlichen Akku-LED-Leuchten eignen sich prima, um auf der Bühne oder im Raum Lichtakzente zu setzen. Gleich acht LED-Lampen sind im Set enthalten, die sich mit einer Fernbedienung bequem steuern lassen.

Midas MR 18 Digitalmixer

Der Stagebox-Digitalmixer Midas MR 18 muss hier gar nicht weiter vorgestellt werden: Ob als kleiner IEM-Mischer, PA-Mischer oder Mischpult für das Homestudio – das Midas MR 18 Digitalmischpult macht überall eine gute Figur. Dank der durchdachten Ausstattung und der Remote-Steuerung per PC, Tablet oder Smartphone bleiben kaum Wünsche offen. Unter der Haube werkelt die Power der X32/M32-Serie. Hier geht’s zum Test.

Profitipp: Mit dem Behringer X-Touch Controller lässt sich dank eines speziellen Steuermodus das Midas MR 18 wie ein herkömmliches Digitalpult auch ohne App nutzen. Fügt man noch ein Midas DN4816-O hinzu, erweitern sich die Ausgänge des Midas MR 18 auf 16 weitere Ausgänge, die sich per P16 Ultranet Bus frei zuweisen lassen. Auf diese Weise lässt sich ein kompletter Digitalsplit aller Eingangssignale erzielen und das Midas MR 18 Digitalmischpult wird zum perfekten IEM-Mischer für Bands, der sich vollkommen unabhängig von jedem FoH-Pult nutzen lässt. Die beiden Produkte gehören zwar nicht zu den Deals, sind aber ein heißer Tipp in Verbindung mit dem Midas MR 18. Deshalb gleich mitbestellen!

Sennheiser ew 100 G4-865-S B-Band

Time to cut the cord! Wer immer schon einmal sein kabelgebundenes Gesangsmikrofon durch ein hochwertiges Funkmikrofon ersetzen wollte, sollte jetzt zuschlagen. Das Sennheiser ew 100 G4-865-S System vereint bewährte Sennheiser Funktechnik mit einem erstklassigen Mikrofon mit e865 Wechselkapsel. Es handelt sich hier um ein Kondensatormikrofon mit Supernierencharakteristik. Die Ersparnis beträgt hier satte 34 Prozent! Hier geht’s zum Test des Sennheiser ew 100 G4.

Rode NT5-MP Kit Black

Das Rode NT5 ist ein tolles Kleinmembran-Kondensatormikrofon und sollte in keinem Mikrofonkoffer fehlen. Anwendungsbereiche sind Live-Recording, Overhead, Chormikrofonierung, Mikrofonierung von akustischen Instrumenten wie Gitarre, Violine, Bratsche, Cello oder auch eines Flügels. Hier als Stereoset inklusive Stereoschiene und Klemmen.