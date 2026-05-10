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Black Lion Audio Auteur 8DAT, 8-Kanal-Preamp

8 Kanäle, ADAT und Inserts – was will man mehr?

10. Mai 2026
black lion audio auteur 8dat

Black Lion Audio Auteur 8DAT, 8-Kanal-Preamp

Mit dem Auteur 8DAT bringt Black Lion Audio einen neuen Vorverstärker auf den Markt, der mit acht Kanälen ausgestattet ist und auch als ADAT-Erweiterung zum Einsatz kommen kann. Die wichtigsten Informationen zum Black Lion Audio Auteur 8DAT haben wir euch in dieser News zusammengestellt.

Black Lion Audio Auteur 8DAT

Der neue Black Lion Auteur 8DAT lässt sich dank seiner acht analogen XLR-Ein- und Ausgänge sowie der ADAT-Schnittstelle problemlos in jedem Home- und Tonstudio einsetzen. Neben acht XLR-Eingängen bietet jeder Kanal des Auteur 8DAT zusätzliche Eingänge im 6,3 mm Klinkenformat (umschaltbar zwischen DI- und Line-Pegel), eine unabhängige Phantomspeisung, ein -10 dB Pad sowie die Möglichkeit der Phasenumkehr.

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Black Lion Audio Auteur 8DAT, 8-Kanal-Preamp

Wer die Signale des Auteur 8DAT extern bearbeiten möchte, kann hierfür die DB25-Anschlüsse nutzen, die acht Insert-Punkte ermöglichen. Diese lassen sich direkt über das Bedienfeld umschalten, was das A/B-Vergleichen externer Bearbeitungsschritte beim Abhören über die ADAT-Ausgänge erleichtert.

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Black Lion Audio Auteur 8DAT, 8-Kanal-Preamp

Gleichzeitig fungiert der Black Lion Audio Auteur 8DAT auch Wordclock-Generator, der ein gesamtes Aufnahmesystem synchronisieren kann. Die von Black Lion Audio patentierte Macro-MMC-Technologie soll dabei eine äußerst stabile Synchronisation und extrem geringen Jitter sicherstellen. Nutzer können ihr gesamtes System also vom Auteur 8DAT aus über BNC-Anschlüsse takten.

Die wichtigsten Features des Auteur 8DAT in der englisch-sprachigen Übersicht:

  • 8-channel Auteur preamp/Word Clock with ADAT
  • Add eight channels of Auteur tone to any ADAT-compatible interface with detailed, high-end conversion
  • Eight versatile, Cinemag transformer-equipped Auteur preamps deliver clean, fast transient response at low gain settings, adding heft and color when driven
  • Eight front-mounted Hi-Z/Line inputs for line-level devices and guitars/basses
  • Eight send/returns over DB25 allow connection of a rack-full of hardware processing; sends double as mults
  • Independent +48V, polarity, -10 dB pad, and insert control per input
  • Incredible internal clocking featuring patented Macro-MMC technology with BNC I/O
  • High-end Vishay, Nichicon, and Wima capacitors, as well as high-end ICs for low noise
  • All inputs and outputs are fully decoupled and balanced in a manner only found in the most premium audio equipment available
Der Black Lion Audio Auteur 8DAT kann ab sofort vorbestellt werden und wird voraussichtlich im Verlauf des zweiten Quartals 2026 ausgeliefert. Der UVP-Preis beläuft sich auf 2.599,- Euro.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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