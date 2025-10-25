Preamp x 4

ANZEIGE
Black Lion Audio Auteur Quad2, Mikrofonvorverstärker

25. Oktober 2025
black lion audio auteur quad2

Black Lion Audio Auteur Quad2, Mikrofonvorverstärker

Die Auteur-Serie gehört bereits seit vielen Jahren zum Produktkatalog des US-amerikanischen Herstellers Black Lion Audio. Mit dem Black Lion Audio Auteur Quad2 kommt nun eine neue Version eines 4-Kanal-Mikrofonvorverstärker auf den Markt.

Black Lion Audio Auteur Quad2

Beim Auteur Quad2 handelt es sich um eine vierkanalige Rack-Version mit Auteur-Preamps. Bis zu vier Signale lassen sich damit also parallel verstärken und für jeden Kanal kann individuell eine +48V Phantomspeisung sowie eine Pad-Schaltung (-10 dB) aktiviert und die Phase gedreht werden. Bis zu 66 dB Gain lassen sich mit den Preamps maximal aufholen, dazu verfügt jeder der vier Kanäle über ein VU-Meter.

Black Lion Audio Auteur Quad2, Mikrofonvorverstärker

Rückseitig ist der Auteur Quad2 pro Kanal mit zwei XLR-Buchsen (Ein-/Ausgang) sowie einem alternativen Klinkenausgang ausgestattet. Wer Instrumentensignale aufzeichnen möchte, kann diese auf der Vorderseite an der entsprechenden HiZ-Buchse einspeisen.

Black Lion Audio Auteur Quad2, Mikrofonvorverstärker

Das Gehäuse des 4-Kanal-Preamps ist aus gebürstetem Aluminium gefertigt. Zum Einsatz kommen u.a. Cinemag-Übertrager sowie Kondensatoren von Nichicon und Vishay.

Weitere Informationen findet ihr im folgenden Video:

Wann genau der Black Lion Audio Auteur Quad2 im Handel erhältlich sein wird, ist noch nicht genau bekannt. Der Preis wird sich voraussichtlich auf 1.199,- Euro belaufen.

