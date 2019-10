Black Lion Audio Eighteen – Vintage-Style Channelstrip mit Equalizer

Preamp, Equalizer und mehr

Nach dem bereits von uns getesteten Seventeen Kompressor aus dem Hause Black Lion Audio präsentieren die US-Amerikaner nun einen neuen Channelstrip. Nach 17 kommt 18 und entsprechend heißt das neue Produkt auch Black Lion Audio Eighteen. Wir sind gespannt, ob das bei BLA mit der Namensfindung demnächst so weitergeht.

Features des Black Lion Audio Channelstrips Eighteen

Der Eighteen ist ein Mikrofonvorverstärker mit Eingangs- und Ausgangs-Transformatoren von Cinemag sowie zwei diskreten OpAmps des Typs BLA1831. Hierbei handelt es sich um eine Eigenentwicklung des Herstellers in Anlehnung an frühere Melcor OpAmps. Heraus kommen soll ein Vintage-inspirierter Sound mit „punchy“ Mitten. Dennoch soll der Channelstrip ein niedriges Grundrauschen aufweisen, so wie man das von modernen Produkten kennt.

Zwar kommt der Eighteen Channelstrip ohne Kompressor, dafür aber mit einem eigenen Equalizer. Hierbei handelt es sich um einen passiven Programm-EQ.

Die weiteren Ausstattungsmerkmale des neuesten Black Lion Audio Sprösslings umfassen schaltbare Phantompower, einen Polaritätsumschalter sowie eine Mute-Funktion, High- und Low-Cut und ein schickes VU-Display.

Der Eighteen wird komplett von Hand in den USA gefertigt, zusammengebaut und getestet. Ab Ende Januar 2020 (wahrscheinlich sehen wir den ersten dann auf der NAMM 2020 in Aktion) soll der Eighteen erhältlich sein. Der Preis wird voraussichtlich bei 899,- US-Dollar liegen.