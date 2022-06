Blackstar bringt CV10 Röhrenamp

Blackstar CV10 Röhrenamp

Geht’s nur euch so, oder hängt euch auch allmählich das Thema Transistor- und Modeling Amps zum Hals heraus? Vor allem vernünftige Röhrencombos werden immer seltener auf den Markt geworfen. Gut, die Argumente gegen Röhre und für Modelling sind jetzt so oft breitgetreten worden, dass wir das an dieser Stelle nicht müssen. Eins ist aber klar: Röhrencombos werden gefühlt rarer, haben aber nichts von ihrer Attraktivität über die Jahre hinweg eingebüßt. Einen guten Röhrencombo, bei dem man ein bisschen zum Anschlag hin einen gesättigten, saftigen Röhrensound rausholen kann, ist einfach was besonderes. Der Blackstar CV10 ist ein Beispiel dafür – eine limited Version des Carmen Vanderberg Signature Amps.

Blackstar CV10

Gut, mag sein, dass ein Hinweis auf einen limitierten Röhrenamp nicht ganz so der Sache zuträglich ist. Aber es ist auch eine gute Gelegenheit, um auf die formidablen Blackstar Combos hinzuweisen, die universell einsetzbar sind.

Der neue Blackstar CV10 kommt mit vier Reglern aus – Gain, Tone, Reverb, Master puristisch und leicht einzustellen. Hinzu kommt ein Drive-Druckknopf, der noch ein bisschen Gain rauskitzelt. Auch praktisch – der kleine Amp kommt mit einem FX-Loop aus PAD-Level-Druckschalter aus – für diese Größe eigentlich ungesehen.

Was lässt sich zu den verbauten Röhren sagen? Auch hier ziemlich sahnige Qualität: Celestion Seventy-80 12″ Speaker mit zusätzlichem, dreifach schaltbarem Speaker-Ausgang 16 Ohm, 8 Ohm und 2x 16 Ohm. Damit lässt sich die limitierte Power der 6L6-Röhre in der Endstufe ordentlich pimpen. In der Vorstufe haben wir übrigens eine ECC83.

Optisch gefällt mir der Amp besonders gut: Creme-Tolex und rötliche Bespannung, grün-schwarzer Tolex, schwarze Frontbespannung mit schwarzer Kontrollplatte – die Optionen passen. Generell hat Blackstar die Optik inzwischen raus. Das trifft vor allem auch auf dem St. James zu, den wir uns demnächst ansehen werden. Zum Preis- und Marktstart lässt sich sagen: 150 Stück, limitiert, aber zu einem vernünftigen Preis: 799 USD. Das gute Stück befindet sich noch nicht bei Händlern, aber das dürfte sich schon bald ändern. Unter uns? Mehr Röhrencombos braucht das Land! Kaum ein Sound macht mir soviel Freude wie der saturierte, schön aufgedrehte Crunch-Sound meines Laney Combos.