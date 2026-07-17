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Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo

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Kleiner Amp mit Riesen-Headroom

17. Juli 2026
Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo

Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo

Nachdem Doug Aldrich letztes Jahr ein 100 Watt starkes Topteil spendiert bekommen hat, gibt es mit dem Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo nun einen kleinen 5 Watt Verstärker, der die gleiche DNA in sich trägt, wie der große Bruder.

Der neue Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo

Mit dem Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo bringt Doug Aldrich, bekannt durch Whitesnake und The Dead Daisies, zusammen mit Blackstar den großen Sound seines Signature-Tops dank geringer Wattzahl und schaltbarer Leistungsreduktion in das heimische Wohnzimmer.

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Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo

Der DA5 Ruby basiert technisch auf der bekannten HT-5R MK III Plattform, wurde jedoch optisch und klanglich stark angepasst und kommt im edlen roten „Ruby“-Finish. Im Gehäuse arbeitet ein Custom Aldrich 50 12″ Lautsprecher mit 50 Watt Leistung, der speziell mit dem Gitarristen entwickelt wurde, und dank des massiven Leistungsüberschusses zu den 5 Watt Ausgangsleistung der Endstufe ordentlich Headroom bietet.

Die Röhrenbestückung besteht aus einer ECC83 in der Vorstufe und einer 12BH7 in der Endstufe. Die Leistungsreduzierung drosselt den Verstärker bei Bedarf auf 0,5 Watt.

Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo Bedienfeld

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Der Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo bietet zwei Kanäle mit jeweils zwei unterschiedlichen Sound-Varianten, wodurch sowohl britische als auch amerikanische Klänge abgedeckt werden. Mit dabei ist natürlich auch der bei Blackstar Amps übliche ISF-Regler für stufenloses Blending zwischen britischer und amerikanischer Klangausrichtung. Außerdem verfügt der DA5 Ruby über einen integrierten Reverb.

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Blackstar DA100 Ruby D.Aldrich Signature
Blackstar DA100 Ruby D.Aldrich Signature
Kundenbewertung:
(1)
1.499,00€ Thomann

Obendrein gibt es die CabRig-Technologie von Blackstar, die eine IR-basierte Boxensimulation mit drei Speicherplätzen bereitstellt. Über USB-C oder den XLR-Ausgang kann direkt aufgenommen werden, wobei das interne Lastschutzsystem ein lautloses Arbeiten ohne angeschlossenen Speaker ermöglicht. Ein Kopfhöreranschluss darf da natürlich nicht fehlen.

Blackstar DA5 Ruby Doug Aldrich Signature Combo Rückseite

Preis und Verfügbarkeit

Der Amp kommt mit 2-fach-Fußschalter, Doug Aldrich Dunlop Plektrum und handsigniertem Echtheitszertifikat. Die UVP liegt bei 849,99 US-Dollar. Wie der Preis bei Thomann ausfallen wird, wird sich noch zeigen. Bis dahin kann man sich ja noch das 100-Watt Topteil ansehen.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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