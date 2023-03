Blackstar Debut 50R Gitarren-Verstärker

Transistor-Amp als perfekte Pedal-Plattform

Der Blackstar Debut 50R ist ein komplett analog aufgebauter Transistor- Verstärker, der den digitalen Modelling-Amps für Einsteiger Konkurrenz machen soll. Optisch geben die 1x12er Combos in den Farben Creme/ Oxblood und Black finish auf alle Fälle schon Hinweise darauf, in welche Richtung die klangliche Reise mit ihnen gehen soll: Tube-Amp-Sounds soll es hier auch ganz ohne Röhren geben.

Die Idee hinter den neusten Verstärker- Modellen aus dem Hause Blackstar sei, einen analogen Verstärker anzubieten, der die Sounds eines Röhren-Amps liefert, ohne gleich das Konto leer zu räumen. Der 50- Watt Verstärker kommt mit Features wie der patentierten Blackstar ISF Klangregelung und einem eingebauten Reverb mit digitalem Plate und Hall-Reverbs in Studioqualität daher.

Besonders vielseitig wird der Blackstar Debut 50R dadurch, dass man den 50-Watt Amp auf 5 Watt runterregeln kann. So ist die Combo mit einer Zwölf Zoll Box auch was für das heimische Wohnzimmer. Hier kommt dann die Power Reduction zum Tragen, die ein volles Klangerlebnis auf Wohnzimmerlautstärke verspricht. Und wem das immer noch zu laut ist, der kann seinen Sound auch nur über Kopfhörer genießen. Wenn man seine Kopfhörer dann angeschlossen hat, kann man über das Line In auch noch Stereo-Playback anschließen. Und der Speaker Emulated Out, der den Kopfhöreranschluss ermöglicht, macht auch das Recording mit dem Blackstar Debut 50R zum Kinderspiel.

ANZEIGE

Blackstar Debut 50R Cream Oxblood Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 229,00 € bei

Per kleinem Switch auf der Bedienüberfläche kann zwischen einem Clean und einem Overdrive Kanal gewählt werden und die diskret aufgebaute Schaltung mit MOSFET Preamp verheißt eine Röhren-gleiche Ansprache ohne die zusätzlichen Kosten für neue Röhren.

Blackstar Debut 50R Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 229,00 € bei

Um den Klang des Amps an die eigenen Soundvorstellungen anzupassen, gibt es neben den Reglern für Volume im Cleanen Kanal, sowie Gain und Volume im Overdrive Kanal, noch schicke Chicken-Heads für Bass, Middle, Treble und ISF Tone Control. Und auch der, durch Druckschalter gewählte Reverb-Typ lässt sich per Drehregler noch feinjustieren.

Nochmal kurz zusammengefasst bietet der Blackstar Debut 50R Verstärker dementsprechend:

2 Kanäle (Clean und Overdrive)

50 Watt Leistung

Powerreduktion auf 5 Watt

ISF Klangreglung

Mosfet-Preamp

Plate und Hall Reverb

Line Eingang

Speaker Emulated Ausgang für Kopfhörernutzung und Recording

Stereo Playback von Line Eingang bei Kopfhörernutzung

Input für externe Effekte