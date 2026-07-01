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Blackstar Fly 3 High Gain, Übungsamp

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Der Mini-Amp bekommt mehr Biss

1. Juli 2026
Blackstar Fly 3 High Gain Aufmacher

Neu von Blackstar: der Blackstar Fly 3 High Gain

Mit dem Blackstar Fly 3 High Gain spendiert Blackstar seinem beliebten Mini-Amp einen zusätzlichen Nitro-Kanal und richtet den kompakten Übungszwerg damit erstmals gezielt an Hard-Rock- und Metal-Gitarristen.

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Blackstar FLY 3 High Gain
Blackstar FLY 3 High Gain Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
99,00€ Thomann

Blackstar Fly 3 High Gain

Mit dem neuen Fly 3 High Gain erweitert Blackstar seine erfolgreiche Fly-Serie um eine Variante, die sich gezielt an Fans härterer Gangarten richtet. Der kompakte Übungsamp gilt mit über einer Million verkauften Exemplaren weltweit längst als Klassiker unter den Mini-Verstärkern. Nun reagiert der Hersteller auf einen der häufigsten Wünsche der Nutzer: mehr Gain.

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Blackstar Fly 3 High Gain front

Herzstück des neuen Modells ist der zusätzliche Nitro-Kanal. Dieser basiert auf einer speziell entwickelten High-Gain-Schaltung und soll laut Blackstar für deutlich mehr Sättigung, straffe Bässe und eine präzise Ansprache sorgen. Damit richtet sich der Fly 3 High Gain vor allem an Gitarristen, die sich klanglich in den Bereichen Hard Rock und Metal bewegen oder Gitarren mit leistungsstarken Humbuckern einsetzen. Als klangliche Inspiration nennt der Hersteller die hauseigene Series-One-Mk-II-Serie.

Klein, stark, schwarz

Trotz seiner kompakten Abmessungen bleibt das Grundkonzept des Fly 3 erhalten. Der Verstärker bietet weiterhin 3 Watt Leistung, einen 3-Zoll-Lautsprecher sowie die bekannte ISF-Klangregelung (Infinite Shape Feature), mit der sich der Grundcharakter zwischen amerikanischen und britischen Sounds stufenlos anpassen lässt. Hinzu kommt ein integrierter Digital-Delay-Effekt.

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Blackstar Fly 3 High Gain Top

Insgesamt stehen drei Kanäle zur Verfügung: Clean, Overdrive und der neue Nitro-Modus. Für den mobilen Einsatz kann der Verstärker sowohl per Netzteil als auch mit Batterien betrieben werden. Ein AUX-Eingang, ein emulierter Kopfhörer- beziehungsweise Line-Ausgang sowie die Möglichkeit zum Anschluss einer Zusatzbox gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Der Blackstar Fly 3 High Gain ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99 Euro.

Wichtige Features

  • 3 Watt Leistung
  • 3 Kanäle: Clean, Overdrive, Nitro
  • 3″-Lautsprecher
  • ISF-Klangregelung
  • integrierter Digital-Delay
  • AUX-Eingang
  • emulierter Kopfhörer-/Line-Ausgang
  • Anschluss für Zusatzlautsprecher
  • Betrieb per Netzteil oder Batterie
  • Gewicht: 1 kg

Lieferbar ist der kleine Übungsamp ab sofort.

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Preis

  • 99,- Euro
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Über den Autor
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Jan Steiger RED

1972 geboren, von der Gitarre Anfang der 80er gefunden worden. Im Team von Amazona seit 2018, immer neugierig auf neues Equipment und froh, so viel neues Zeug ausprobieren zu dürfen. Bekennender Kemper-Fan und InEar-Fanatiker. Save your ears, you crazy fools!

 

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