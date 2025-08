Polar Go - die kompakte Interface-Version

Nachdem der eigentlich im Gitarre & Bass-Bereich beheimatete Hersteller Blackstar vor einigen Monaten sein erstes Audiointerface namens Polar auf dem Markt gebracht hatte, folgt mit dem Blackstar Polar Go nun eine kompaktere Ausführung des Interfaces.

Blackstar Polar Go

Laut Hersteller ist das Blackstar Polar Go ein Audiointerface für Musiker und Content Creator, die eine tragbare Lösung mit einem sehr guten Klang suchen. Dank des integrierten Akkus, der bis zu sechs Stunden Betriebszeit ermöglicht, soll sich das Blackstar Polar Go auch bzw. vor allem im mobilen Umfeld einsetzen lassen. Über USB-C funktioniert es u. a. am Smartphone und Tablet, aber natürlich auch an Desktop-Computern und Laptops.

Herzstück des Audiointerfaces ist die sogenannte „ProCapture Stereo Mikrofontechnologie“. Diese liefert laut Hersteller einen satten Klang mit vielen Details und Tiefe.

Mit einem kombinierten XLR-/Instrumenteneingang, +48 V Phantomspeisung und zwei USB-C-Anschlüssen (zum Laden und für Daten) klingt das Blackstar Polar Go nach einem kompakten Interface, das nahtlos mit iOS, Android, macOS und Windows zusammenarbeitet.

Die Features des Blackstar Polar Go im Überblick:

2-Kanal-Audiointerface

Vorverstärker: 1

+48 V Phantomspeisung

1 Mic/Instrument-/Line-Eingang: XLR/6,3 mm Klinke

1 Line-Ausgang: 3,5 mm Klinke symmetrisch

Regler: Input, Output

Anschlüsse: 2x USB-C

USB-Bus-Powered

Batteriebetrieb (bis zu 6 Stunden)

Das Blackstar Polar Go ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung in Höhe von 99,99 Euro erhältlich.