Blackstar Polar, USB-Audiointerface für Gitarristen

Audiointerface für Gitarristen

Der Hersteller Blackstar stellt mit dem Blackstar Polar sein erstes Audiointerface vor. Mit Fokus auf Gitarristen hat die Firma das USB-Interface entwickelt und bietet entsprechend ein paar besondere Features, die klassische Studio-Interfaces nicht zu bieten haben.

Blackstar Polar, USB-C-Audiointerface für Gitarristen

ANZEIGE

Das als Desktop-Interface konzipierte Polar erstrahlt im hellen Weiß und bietet eine aufgeräumte Bedienoberfläche. LED-Meter für Ein- und Ausgangssignale sowie ein großer Volume-Regler dominieren die Oberfläche. Für beide Eingangskanäle stehen dedizierte Gain-Regler bereit, dazu gesellen sich Schalter zum Umschalten zwischen Line- und Instrumentenpegel sowie zur Aktivierung einer „Enhance-„Schaltung. Aktiviert man diese am Instrumenteneingang, wird eine Schaltung hinzugeschaltet, die die Eingangsstufe eines echten Röhrenverstärkers mit all seinen nichtlinearen Verhaltensweisen und Eigenschaften nachahmen soll. Darüber hinaus verspricht Blackstar, dass man sich bei aktivierter Enhance-Funktion keine Gedanken um Pegel und eine Übersteuerung der Preamps sorgen muss. Wie das in der Praxis funktioniert und sich verhält, werden wir zeitnah in einem Test herausfinden. Das Interface wandelt mit bis zu 24 Bit und 192 kHz und bietet eine für beide Kanäle schaltbare 48 V Phantomspeisung.

Hinsichtlich der Anschlüsse ist das Polar mit zwei Combo-Buchsen für XLR- und Klinkenstecker ausgestattet. Ausgangsseitig bietet es ein symmetrisches 6,3 mm Klinkenpärchen und einen regelbaren Kopfhörerausgang. Abgerundet wird die Ausstattung mit einem Kensington Lock.

Das Interface ist mit einer USB-C-Buchse ausgestattet und arbeitet grundsätzlich bus-powered, d. h. eine externe Stromversorgung ist nicht zwingend notwendig. Auf der Blackstar Website steht allerdings dazu: Sollten die USB-Anschlüsse des Computers nicht über genügend Strom verfügen, kann stattdessen der DC 5 V Eingang genutzt werden.

ANZEIGE

Zum Lieferumfang gehört ein Software-Bundle, bestehend aus der St. James Plug-in Suite, Ableton Live Lite, ReLab LX480 Essentials Reverb, Melodyne Essential und mehr.

Hier das offizielle Video zum Gitarristen-Audiointerface Blackstar Polar:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zeitnah wird das Blackstar Polar im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 219,- Euro.